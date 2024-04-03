قطر: عودة النازحين هي العائق الرئيسي أمام الهدنة في غزة

أعلن رئيس الوزراء القطري أن عودة الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، تشكل العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق هدنة بين الجانبين.

قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في الدوحة اليوم الأربعاء (الثالث من نيسان/ أبريل 2024)، إنّ "عودة النازحين إلى ديارهم، والتي لم يقبلها الإسرائيليون بعد، هي النقطة الأساسية التي نحن عالقون عندها".

وأضاف أنّ النقطة الشائكة الأخرى تتعلّق بعدد الفلسطينيين الأسرى الذي سيتمّ الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، معربا عن اعتقاده بأن هذه القضية "يمكن حلّها".

وتتوسط قطر والولايات المتحدة ومصر منذ أسابيع في المحادثات غير المباشرة تهدف إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة المحاصر والمهدد بالمجاعة، وكذلك بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وكان الوسطاء يأملون في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بداية شهر رمضان لكن من دون جدوى، في حين يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن عرقلة أي محاولة للتقدّم.

وقال رئيس الحكومة القطرية للصحافيين "للأسف، النقاط التي كنّا عالقين عندها عندما تفاوضنا في باريس في شباط/فبراير هي في الأساس النقاط نفسها التي نحن عالقون عندها اليوم". وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لإيجاد الحلول، ونبذل قصارى جهدنا لضمان إيجاد أرضية مشتركة".

وكانت قناة القاهرة التلفزيونية المصرية أعلنت الأحد أن المفاوضات ستُستأنف في القاهرة في اليوم ذاته.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نانياهو حماس الأحد، "بالتشدد" في موقفها، بينما اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إسرائيل الأربعاء "بالمراوغة".

ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا و الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ف.ي/أ.ح/ خ.س (د ب ا، رويترز، ا ف ب)