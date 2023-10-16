قطر تنجح في إعادة أطفال أوكرانيين من روسيا

قال مسؤول قطري لرويترز اليوم الاثنين (16 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إن قطر ساعدت أربعة أطفال أوكرانيين في العودة لوطنهم من روسيا هذا الأسبوع بموجب آلية أنشأتها الدوحة بالتعاون مع الجانبين بهدف إعادة مزيد من الأطفال من روسيا إلى أوكرانيا مستقبلاً.

أضاف المسؤول القطري أن طفلا عمره سبع سنوات عاد إلى أوكرانيا اليوم الاثنين عبر إستونيا بعد لم شمله مع جدته في السفارة القطرية بموسكو الأسبوع الماضي. وأردف أن طفلاً عمره عامان سُلِم لدبلوماسيين قطريين في موسكو، ومن المقرر تسليم طفل ثالث عمره تسع سنوات وفتاة عمرها 17 عاماً في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتقول كييف إن 20 ألف طفل نقلوا إلى روسيا أو الأراضي التي تسيطر عليها روسيا دون موافقة الأسر أو الأوصياء.

وقال المسؤول القطري الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته نظرا لحساسية هذا الملف إن عودة هؤلاء الأطفال الأربعة الأوائل بمثابة اختبار للآلية الذي أسستها قطر بعد أشهر من المحادثات السرية مع موسكو وكييف.

وأكدت لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي الوساطة في بيان ووصفت عمليات إعادة الأطفال هذا الأسبوع بأنها مجرد خطوة أولى.

وقال المسؤول إن المفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا قدمت قائمة أولية قصيرة بأسماء الأطفال الأوكرانيين الذين سيجري إعادتهم إلى فريق من الدبلوماسيين القطريين الذين تحققوا من هوية كل طفل.

وقال المسؤول إنه ليس من الواضح عدد الأطفال الإضافيين الذين ستسمح لهم روسيا بالعودة إلى أوكرانيا عبر الآلية القطرية بعد الأطفال الأربعة.

وأُعيد نحو 400 طفل إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، لكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثارت مخاوف الأسبوع الماضي من عدم وجود نظام لتسهيل العودة.

وأوضح المسؤول القطري أن الأطفال الأربعة الأوائل "كانوا أول من تم التحقق منهم واتفقت (روسيا وأوكرانيا) على العثور على والديهم".

وقال إن دبلوماسيين قطريين سيرافقون الأطفال عبر الحدود مع إستونيا أو لاتفيا أو روسيا البيضاء أو إلى قطر بطائرة مستأجرة قبل إعادتهم إلى أوكرانيا. وأشار المسؤول إلى أن "المسؤولين الأوكرانيين والروس متعاونون"، موضحا أن أوكرانيا هي التي طلبت من قطر التوسط لدى روسيا بخصوص الأطفال.

أوضح المسؤول القطري أن الأطفال الأربعة الأوائل "كانوا أول من تم التحقق منهم واتفقت (روسيا وأوكرانيا) على العثور على والديهم".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال في مارس/آذار بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، واتهمتهما بارتكاب جريمة الحرب التي تتمثل في ترحيل أطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وقالت لفوفا بيلوفا، التي تنفي ارتكاب أي جرائم حرب مزعومة، للصحفيين في موسكو اليوم الاثنين إن لائحتي الاتهام الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية تستندان إلى "حملة ضخمة من المعلومات المضللة (التي) أطلقها نظام كييف".

وأوضحت أن القائمة الأوكرانية التي تضم نحو 20 ألف طفل في روسيا تتضمن بعض الذين تم لم شملهم بالفعل مع أهلهم.

ع.ح./أ.ح. (رويترز)