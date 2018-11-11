 قطر تقرر الانسحاب من منظمة أوبك مطلع عام 2019 | أخبار | DW | 03.12.2018

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أخبار

قطر تقرر الانسحاب من منظمة أوبك مطلع عام 2019

أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي انسحاب بلاده من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتباراً من الأول من كانون الثاني /يناير من العام المقبل (2019).

Erdölraffinerie in Katar (picture-alliance/J. Effner)

أعلنت قطر اليوم (الاثنين الثالث من ديسمبرم كانون الأول 2018) أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2019، بحسب وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي وذلك للتركيز على صناعة الغاز الطبيعي. وقال الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة إنه تم ابلاغ المنظمة الاثنين بالقرار.

وأوضح الكعبي أن القرار يعكس "رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال". وقطر عضو في منظمة أوبك منذ عام 1961.

 وفي 5 تموز/ يوليو 2017، أعلنت قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، عزمها على زيادة إنتاجها من الغاز في حقل الشمال بنسبة 30% من 77 إلى 100 مليون طن سنويا في خضم أزمة مع جيرانها الخليجيين.

 وكانت السعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/ ي ونيو 2017، بعدما اتّهمت الإمارة بدعم تنظيمات متطرفة في الشرق الاوسط، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

وتعد قطر التي تبلغ مساحتها 11 الفا و600 كلم مربع المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال. وقد ساهمت الارباح التي حصلتها الامارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم وتمكنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022.

ح.ز/ ه.د (أ.ف.ب / د.ب.ا)

 

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