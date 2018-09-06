قطر تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في الشركات الألمانية

بعد أن دخلت قطر باستثمارات كبيرة في الشركات الألمانية العملاقة، تعتزم الدوحة مستقبلا التوجه للاستثمار في الشركات الألمانية المتوسطة، وفق ما أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين اليوم الجمعة (السابع من أيلول/سبتمبر 2018). وتابع الأمير الذي يقوم بزيارة رسمية لألمانيا في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي القطري الألماني أن بلاده تخطط لاستثمار قرابة 10 مليارات يورو في السنوات الخمس القادمة.

وقال الشيخ تميم خلال افتتاح المنتدى برفقة المستشارة أنغلا ميركل إن المانيا شريك مهم بالنسبة قطر و"نعلم مدى قوة الاقتصاد الألماني".

يذكر أن قطر تمتلك حصصا في كبريات الشركات العملاقة في ألمانيا، بينها شركة فولكسفاغن أكبر منتج للسيارات في أوروبا، ودويتشه بنك وسيمنس وشركة هوخ تيف للبناء إلى جانب شركة زولاروولرد لصناعة الخلايا الشمسية. وتقدر حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا لحد الآن بـ 25 مليار يورو.

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية ميركل أهمية التعاون مع قطر في مجال توريد الغاز. وقالت ميركل "إن مجال الطاقة يوفر فرصا كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين". وقالت ميركل في افتتاح المنتدى الاقتصادي الألماني القطري في برلين الجمعة إن قطر كمنتج كبير للغاز تخطط لتوسيع طاقة إنتاجها مشيرة إلى أن "الغاز السائل سيساهم أيضا في تنوع مصادر التزود بالغاز في أوروبا وهو أمر يضمن توفير الطاقة".

ويأتي حديث ميركل في هذا الشأن على خلفية النقاش الساخن الدائر حول تدفق الغاز الروسي بين الولايات المتحدة وأوروبا عموما وألمانيا خصوصا، كما يدور نقاش مع دول شرق أوروبا بهذا الشأن خصوصا مع أوكرانيا وبولندا. كما أكدت ميركل أن القرارات الخاصة في مجال الطاقة تتخذ فقط وفق منظور اقتصادي بحت بعيدا عن السياسة، في إشارة إلى ضغط ترامب المتواصل من أجل انفراد الشركات الأمريكية بتزويد أوروبا بغازها السائل وتقليص الاعتماد على الغاز الروسي.

ح.ع.ح/س.ك (رويترز/د.ب.أ)