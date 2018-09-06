 قطر تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في الشركات الألمانية | أخبار | DW | 07.09.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

قطر تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في الشركات الألمانية

بعد أن دخلت قطر باستثمارات واسعة في الشركات الألمانية العملاقة كشركة فولكسفاغن ودويتشه بنك، تعتزم الدولة الخليجية استثمار نحو 10 مليارات يورو في الشركات الألمانية المتوسطة، وفق ما أعلن أمير قطر في برلين الجمعة.

[No title] (AP)

بعد أن دخلت قطر باستثمارات كبيرة في الشركات الألمانية العملاقة، تعتزم الدوحة مستقبلا التوجه للاستثمار في الشركات الألمانية المتوسطة، وفق ما أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين اليوم الجمعة (السابع من أيلول/سبتمبر 2018). وتابع الأمير الذي يقوم بزيارة رسمية لألمانيا في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي القطري الألماني أن بلاده تخطط لاستثمار قرابة 10 مليارات يورو في السنوات الخمس القادمة.

وقال الشيخ تميم خلال افتتاح المنتدى برفقة المستشارة أنغلا ميركل إن المانيا شريك مهم بالنسبة قطر و"نعلم مدى قوة الاقتصاد الألماني".

مختارات

أزمة اقتصادية عنيفة ضربت تركيا مع معدلات تضخم وديون قياسية جاءت متزامنة مع أزمة سياسية مع الولايات المتحدة فاقمت من سوء الأوضاع الاقتصادية. وفي خضم تلك المشكلات عرضت قطر استثمارات مباشرة بمبلغ 15 مليار دولار أمريكي. (16.08.2018)

في خطوة قد تغضب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت تركيا إن أمير قطر وعد، خلال لقاء جمعه بالرئيس أردوغان، باستثمارات مباشرة في اقتصادها بقيمة 15 مليار دولار. بيد أن قطر لم تؤكد رسميا هذه الأنباء بعد. (15.08.2018)

أمير قطر في زيارة جديدة لبرلين تأتي وسط أنباء عن استثمارات قطرية جديدة في المانيا وتزامنا مع إجراء حكومته تعديلات على قوانين العمالة الأجنبية و. ما متانة العلاقات القطرية الألمانية ؟ وماذا وراء الاستثمارات الجديدة؟ (06.09.2018)

يذكر أن قطر تمتلك حصصا في كبريات الشركات العملاقة في ألمانيا، بينها شركة فولكسفاغن أكبر منتج للسيارات في أوروبا، ودويتشه بنك وسيمنس وشركة هوخ تيف للبناء إلى جانب شركة زولاروولرد لصناعة الخلايا الشمسية. وتقدر حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا لحد الآن بـ 25 مليار يورو.

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية ميركل أهمية التعاون مع قطر في مجال توريد الغاز. وقالت ميركل "إن مجال الطاقة يوفر فرصا كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين". وقالت ميركل في افتتاح المنتدى الاقتصادي الألماني القطري في برلين الجمعة إن قطر كمنتج كبير للغاز تخطط لتوسيع طاقة إنتاجها مشيرة إلى أن "الغاز السائل سيساهم أيضا في تنوع مصادر التزود بالغاز في أوروبا وهو أمر يضمن توفير الطاقة".

ويأتي حديث ميركل في هذا الشأن على خلفية النقاش الساخن الدائر حول تدفق الغاز الروسي بين الولايات المتحدة وأوروبا عموما وألمانيا خصوصا، كما يدور نقاش مع دول شرق أوروبا بهذا الشأن خصوصا مع أوكرانيا وبولندا. كما أكدت ميركل أن القرارات الخاصة في مجال الطاقة تتخذ فقط وفق منظور اقتصادي بحت بعيدا عن السياسة، في إشارة إلى  ضغط ترامب المتواصل من أجل انفراد الشركات الأمريكية بتزويد أوروبا بغازها السائل وتقليص الاعتماد على الغاز الروسي.

ح.ع.ح/س.ك (رويترز/د.ب.أ)

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة بين مونتريال والرياض

    االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

    في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

    بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    تركيا والخلاف حول زعامة العالم الإسلامي

    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك


مختارات

السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

تزداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا بشكل غير مسبوق، غير أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ شهدت الرياض منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد أزمات دبلوماسية مع دول بينها ألمانيا بسبب ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان. (08.08.2018)  

مواضيع ذات صلة

Polen Besuch des Emir von Katar

مسائيةDW  : ماذا وراء زيارة أمير قطر الجديدة لألمانيا؟ 06.09.2018

أمير قطر في زيارة جديدة لبرلين تأتي وسط أنباء عن استثمارات قطرية جديدة في المانيا وتزامنا مع إجراء حكومته تعديلات على قوانين العمالة الأجنبية و. ما متانة العلاقات القطرية الألمانية ؟ وماذا وراء الاستثمارات الجديدة؟

Großbritannien: Scotland Yard veröffentlicht Fotos der Hauptverdächtigen im Fall Skripal

ألمانيا وفرنسا وأمريكا وكندا تؤيد لندن في استنتاجات قضية سكريبال 06.09.2018

وجهت بريطانيا الخميس أصابع الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم بغاز الأعصاب على العميل السابق سكريبال وابنته، في حين رفضت موسكو ذلك واعتبرته "غير مقبول" غير أن كبار الدول الغربية أصدرت بيانا تؤيد فيه بريطانيا.

Deutschland G20 Begrüßung der Teilnehmer durch Merkel

ميركل تستضيف بوتين السبت لبحث ملف سوريا 13.08.2018

للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر تلتقي المستشارة الألمانية انغلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتشاور معه في ملفات عديدة في مقدمتها الوضع بسوريا وأوكرانيا إلى جانب مناقشة مشروع الغاز الروسي إلى أوروبا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  