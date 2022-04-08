 قطر تستدعي السفير الهندي بسبب تصريحات ″مسيئة للرسول″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.06.2022

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قطر تستدعي السفير الهندي بسبب تصريحات "مسيئة للرسول"

قدمت قطر مذكرة احتجاج للسفير الهندي المعتمد لديها احتجاجا على تصريحات لمسؤول حزبي هندي اعتبرتها مسيئة للرسول محمد، داعية لتعزيز قيم التسامح بين جميع الأديان. في الأثناء أوقفت الهند المسؤول الحزبي عن مزاولة نشاطه.

رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي (19 يوليوز 2021)

رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي (19 يوليوز 2021)

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم (الأحد الخامس من يونيو/ حزيران 2022)، ديباك ميتال سفير الهند في الدوحة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها، عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند "ضد الرسول محمد".

ووفق وكالة الأنباء القطرية، قام سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بتسليم المذكرة للسفير الهندي.

وقالت الخارجية القطرية إنها رحبت بالبيان الصادر عن الحزب الحاكم في الهند الذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول (الحزبي الذي أدلى بهذه التصريحات) عن مزاولة نشاطه بالحزب بسبب تصريحاته التي أثارت غضب المسلمين حول العالم، لكنها "أكدت في مذكرة الاحتجاج عن توقعها لاعتذار علني وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند".

ولفتت المذكرة القطرية إلى أن السماح لمثل هذه التصريحات التي وصفتها بالمعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب "يشكل خطرا جسيما على حماية حقوق الإنسان وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية".

وجددت دولة قطر دعمها الكامل لقيم التسامح والتعايش واحترام جميع الأديان والقوميات، حيث إن هذه القيم تميز صداقات قطر العالمية وعملها الدؤوب للإسهام في ترسيخ الأمن والسلام الدوليين.

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التنديد بتفاقم العنف ضد المسلمين في الهند

وكان وسم #إلا_رسول_الله_يا_مودي تصدر ما تداوله رواد تويتر في مصر والسعودية وعدد من البلدان العربية الأخرى، على خلفية تغريدة اعتبرت مسيئة للنبي محمد نشرها متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكان نافين كومار جيندال، وهو متحدث باسم حزب مودي تم توقيفه عن العمل، كتب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر متسائلاً عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات. الأمر الذي أثار غضباً واسعاً بين رواد التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

مختارات

ارتفت حصيلة القتلى في الاضطرابات التي تشهدها الهند على خلفية قانون الجنسية إلى 21 قتيلاً منذ بدئها. الاحتجاجات اندلعت في الهند على خلفية على قانون جديد يراه المسلمون تمييزا ضدهم ويتعارض مع علمانية الدولة.

في غضون ذلك قال حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند اليوم الأحد إنه أوقف المتحدثة باسمه نوبور شارما عن العمل ردا على تعليقات حول النبي محمد في مناظرة تلفزيونية. وأضاف الحزب في بيان على موقعه على الإنترنت أنه يحترم جميع الأديان قائلا "حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين".

وكتبت شارما على تويتر أنها قالت بعض الأشياء ردا على تعليقات تم الإدلاء بها متعلقة بإله هندوسي، لكن لم تكن هناك نية أبدا
لإيذاء المشاعر الدينية لأي شخص.

وكان مكتب الحزب قد أعلن توقيف نافين كومار جيندال، وهو متحدث آخر باسم حزب بهاراتيا جاناتا عن العمل بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

في سياق متصل، سبق لمسؤول أمريكي أن أكد أن بعض المسؤولين في الهند يتجاهلون أو يدعمون الهجمات المتزايدة على الأشخاص ودور العبادة في البلاد، في تصريحات قوبلت بغضب شديد من نيودلهي التي وصفتها بأنها "غير مستنيرة".

وجاءت تصريحات رشاد حسين، الذي يقود جهود وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم مع صدور التقرير السنوي للوزارة عن الحريات الدينية على مستوى العالم.

في المقابل قالت وزارة الخارجية الهندية إن البلاد تقدر الحريات الدينية وحقوق الإنسان، وأنها لاحظت "التصريحات غير المستنيرة التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون كبار".

ح.ز/ أ.ح (د.ب.أ / رزيترز)

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  • Gaza Demonstration vor Kulturzentrum wegen Mohammed-Karikaturen 19.01.2015

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  • Proteste gegen Charlie Hebdo Karikaturen in Peschawar Pakistan 16.01.2015

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  • Algerien Proteste wegen Mohammed-Karikatur Charlie Hebdo 16.01.2014

    مظاهرات مناهضة للرسوم المسيئة للنبي محمد

    متظاهرون في الجزائر يشعلون النيران في علم فرنسا. العالم العربي اشتعل بمشاعر الغضب بسبب إعادة نشر الرسوم. إعداد: ميريت النجار.

    الكاتب: ميريت النجار


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