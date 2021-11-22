قطر تستدعي السفير الألماني بشأن تصريحات لوزيرة حول المونديال

أعلنت الحكومة القطرية الجمعة (28 تشرين الأول/أكتوبر 2022) أنّها استدعت سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجاً على تصريحات "غير مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري" أدلت بها وزيرة ألمانية بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الإمارة الخليجية في غضون ثلاثة أسابيع.

وقالت الحكومة في بيان إنّ "وزارة الخارجية استدعت (...) سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التامّ وشجبها لتصريحات" وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر للمونديال. وأضافت أنّ الأمين العام للوزارة أحمد بن حسن الحمادي سلّم هذه المذكرة الاحتجاجية للسفير الألماني، مطالباً "بتوضيحات بشأن هذه التصريحات".

وأتى ردّ الفعل القطري غداة قول فيزر في مقابلة تلفزيونية بثّت الخميس إنّ استضافة قطر للمونديال كانت بالنسبة للحكومة الألمانية "صعبة للغاية"، مشدّدة على أنّ "هناك معايير يجب الالتزام بها، ومن الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول". كما قالت الوزيرة الألمانية في تصريح آخر إنّه "في ما يخصّ الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل، يجب أن نتأكّد من ارتباط منح شرف الاستضافة والتنظيم بمعايير حقوق الإنسان".

وهذه أول مرة تستدعي فيها الدوحة سفيراً احتجاجاً على تصريح لمسؤول في بلده بشأن استضافتها المونديال.

ومنذ أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حقّ استضافة المونديال إلى قطر عام 2010، تتعرّض الدولة العربية الأولى التي تستضيف الحدث الرياضي العالمي، لانتقادات لاذعة على خلفية طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلًا عن تكييف الملاعب.

وشدّدت مذكرة الاحتجاج القطرية على "رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحقّ دولة تمثّل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافاً لمنطقة ظلّت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود". كما استغربت المذكرة إدلاء الوزيرة الألمانية بهذه التصريحات "قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل"، معتبرة أنّ هذا الأمر "يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية".

ونقل البيان عن ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، قوله إنّ تصريحات الوزيرة الألمانية "مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري". وشدّد الأنصاري على أنّه "ليس مقبولاً تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى".

نساء يشاركن لأول مرة في تحكيم مباريات كأس العالم لكرة القدم

الكنيسة الإنجيلية تدعو الكرة الألماني إلى إبداء موقف واضح

وفي نفس السياق، دعت الكنيسة الإنجيلية الألمانية، الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الدفاع عن حقوق الإنسان "بشكل واضح لا لبس فيه" خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وأشارت أنيت كورشوس، رئيسة مجلس الكنيسة، وتورستن لاتزل، مفوض شؤون الرياضة، في خطاب نشر اليوم الجمعة إلى "قلق وريبة كبيرة" مع اقتراب انطلاق فعاليات البطولة الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يسافر بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إلى قطر يوم الاثنين المقبل رفقة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لبحث الوضع، قبل انطلاق منافسات كأس العالم يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتريد كورشوس ولاتزال من نيوندورف أن يدعم بشكل علني، حقوق المرأة والأقليات الجنسية في قطر، وأن يقوم بزيارة عمال أجانب في أماكن إقامتهم.

وجاء في الخطاب الموجه إلى نيوندورف :"شاهد الصورة بنفسك. وساعد في إنهاء الاستخدام المؤسف لكرة القدم لأغراض الغسيل الرياضي".

خ.س/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)