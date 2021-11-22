قطر تستدعي السفير الألماني بشأن تصريحات لوزيرة حول المونديال

أعلنت الحكومة القطرية الجمعة (28 تشرين الأول/أكتوبر 2022) أنّها استدعت سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجاً على تصريحات "غير مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري" أدلت بها وزيرة ألمانية بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الإمارة الخليجية في غضون ثلاثة أسابيع.
وقالت الحكومة في بيان إنّ "وزارة الخارجية استدعت (...) سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التامّ وشجبها لتصريحات" وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر للمونديال. وأضافت أنّ الأمين العام للوزارة أحمد بن حسن الحمادي سلّم هذه المذكرة الاحتجاجية للسفير الألماني، مطالباً "بتوضيحات بشأن هذه التصريحات".
وأتى ردّ الفعل القطري غداة قول فيزر في مقابلة تلفزيونية بثّت الخميس إنّ استضافة قطر للمونديال كانت بالنسبة للحكومة الألمانية "صعبة للغاية"، مشدّدة على أنّ "هناك معايير يجب الالتزام بها، ومن الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول". كما قالت الوزيرة الألمانية في تصريح آخر إنّه "في ما يخصّ الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل، يجب أن نتأكّد من ارتباط منح شرف الاستضافة والتنظيم بمعايير حقوق الإنسان".
وهذه أول مرة تستدعي فيها الدوحة سفيراً احتجاجاً على تصريح لمسؤول في بلده بشأن استضافتها المونديال.
ومنذ أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حقّ استضافة المونديال إلى قطر عام 2010، تتعرّض الدولة العربية الأولى التي تستضيف الحدث الرياضي العالمي، لانتقادات لاذعة على خلفية طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلًا عن تكييف الملاعب.
وشدّدت مذكرة الاحتجاج القطرية على "رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحقّ دولة تمثّل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافاً لمنطقة ظلّت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود". كما استغربت المذكرة إدلاء الوزيرة الألمانية بهذه التصريحات "قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل"، معتبرة أنّ هذا الأمر "يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية".
ونقل البيان عن ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، قوله إنّ تصريحات الوزيرة الألمانية "مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري". وشدّد الأنصاري على أنّه "ليس مقبولاً تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى".
الكنيسة الإنجيلية تدعو الكرة الألماني إلى إبداء موقف واضح
وفي نفس السياق، دعت الكنيسة الإنجيلية الألمانية، الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الدفاع عن حقوق الإنسان "بشكل واضح لا لبس فيه" خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وأشارت أنيت كورشوس، رئيسة مجلس الكنيسة، وتورستن لاتزل، مفوض شؤون الرياضة، في خطاب نشر اليوم الجمعة إلى "قلق وريبة كبيرة" مع اقتراب انطلاق فعاليات البطولة الشهر المقبل.
ومن المقرر أن يسافر بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إلى قطر يوم الاثنين المقبل رفقة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لبحث الوضع، قبل انطلاق منافسات كأس العالم يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتريد كورشوس ولاتزال من نيوندورف أن يدعم بشكل علني، حقوق المرأة والأقليات الجنسية في قطر، وأن يقوم بزيارة عمال أجانب في أماكن إقامتهم.
وجاء في الخطاب الموجه إلى نيوندورف :"شاهد الصورة بنفسك. وساعد في إنهاء الاستخدام المؤسف لكرة القدم لأغراض الغسيل الرياضي".
خ.س/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
المركز السياحي
تعتبر مساحة دولة قطر الخليجية صغيرة للغاية مقارنة مع باقي دول العالم العربي، إذ تبلغ حوالي 11500 كيلومتر مربع. وللمقارنة تعد أيرلندا أكبر بسبع مرات من قطر. تعتبر قطر ملتقى للتقاليد القديمة والعمارة الحديثة. وتظهر التناقضات من فوق ناطحات السحاب في العاصمة الدوحة. وهي المركز المالي والثقافي والسياحي للدولة الخليجية، حيث يعيش 50 في المائة من مجموع السكان.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
العاصمة القطرية
الدوحة هي مدينة حديثة تتباهى بثروتها. تؤمن احتياطيات النفط والغاز الهائلة للسكان في قطر أعلى دخل للفرد في العالم: 98 ألف يورو - مع 10 في المائة فقط من السكان البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة من السكان المحليين. تضفي ناطحات السحاب في حي ويست باي طعماً للهندسة المعمارية الحديثة التي تنتظر الزوار هنا.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
الحي الثقافي "كتارا"
قطر كانت تسمى في الأصل "كتارا"، بسبب موقعها الجغرافي بين الشرق الأوسط وآسيا، إذ تعتبر البلاد نفسها بمثابة بوتقة انصهار ثقافي. هذا ما تقدمه القرية الثقافية "كتارا"، التي افتتحت عام 2010، من خلال متاحفها ومعارضها ومطاعمها – وهي تعد صلة وصل بين الماضي والحاضر - وبين الثقافات.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
أكبر المساجد
تنتشر المساجد بكثرة في الدولة الخليجية، ومنها مسجد قطر الوطني، مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة. ويعرف بالجامع الكبير في قطر، لأنه أكبر مسجد بها. يستوعب ما يصل إلى 30 ألف زائر. بالنسبة للزوار غير المسلمين، يمكنهم زيارة المساجد خارج أوقات الصلاة، ويفضل أن يكون ذلك ضمن جولة إرشادية.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
وجهة تسوق استثنائية
المراكز التجارية في قطر عملاقة، وكل منها هو عالم في حد ذاته. إذ لا تذهب هناك للتسوق فقط، بل تجد حدائق ترفيهية ودور سينما ومطاعم. في أحدهما يمكنك بناء رجل الثلج، وفي الآخر يمكن القيام بجولة بالقارب باستخدام عربة "الجندول". مراكز التسوق في قطر تعد أفضل الأماكن للاسترخاء - حيث تصل درجات الحرارة الخارجية إلى 50 درجة في الصيف.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
التنزه في "سوق واقف"
"سوق واقف" في الدوحة هو سوق تقليدي قديم ويعد من أهم المعالم السياحية في قطر. تم تدمير المبنى الأصلي بسبب حريق في عام 2003 وأعيد ترميمه مؤخراً. غير أن التجار يقدمون الملابس والحرف اليدوية والتوابل وغيرها من السلع في هذا الموقع لأكثر من 100 عام. وهو مكان مثالي لاقتناء الهدايا التذكارية والتنزه في المساء.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
المتحف الوطني
تخلد نافورة المتحف الوطني غواصي اللؤلؤ بقنواتها على شكل خيوط من اللؤلؤ. إذ تعد قطر مركز تجارة اللؤلؤ. من ناحية أخرى، فإن المبنى نفسه مستوحى من شكل وردة الصحراء، صممه المهندس المعماري الفرنسي المعروف جان نوفيل. لهذا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التراث الثقافي لدولة قطر، فأنت في المكان الصحيح.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
كلية الدراسات الإسلامية
زها حديد، السير نورمان فوستر، ريم كولهاس، مهندسون معماريون تزين تصاميمهم غير العادية قطر. ومن المعالم البارزة كلية الدراسات الإسلامية التي صممها المعماريان علي منجيرا وآدا يفارز - كما يضم المبنى مسجداً ومكتبة. تندمج خطوط التصميم مع الأحرف المنحنية للغة العربية لإنشاء عمل فني رائع.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
متحف الفن الإسلامي
صممه المهندس المعماري الأمريكي من أصل صيني "آي. إم بي". وهو من أهم المتاحف في شبه الجزيرة العربية. يحتفل المبنى البسيط والأنيق بنفس القدر بالحرفية الإسلامية، ويعرض مخطوطات قيمة ويعطي الزائرين فهماً عن الإسلام للحياة في جنوب شرق آسيا والهند والعراق وسوريا، على سبيل المثال.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
مغامرة في الصحراء
تحاط الدوحة بالصحراء، ومعظم البلاد مغطاة بالرمال، الكثبان الرملية والصخور، ما يمنحها منظراً طبيعياً مذهلاً بكل المقاييس. هنا لديك فرصة حجز رحلة على ظهر الجمال لاستكشاف الصحراء رفقة المرشد السياحي. هذا النوع من الرحلات يحظى بشعبية كبيرة أيضاً، ويمكن للزائرين اختبار مهاراتهم في القيادة من خلال قيادة سيارات الدفع الرباعي.
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تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!
كورنيش الدوحة
الدوحة بها صحراء وساحل طويل وشاطئ عام وهو شاطئ كتارا. الاستحمام مسموح به فقط – وفق قواعد اللباس الإسلامي. كما يمكن للزائرين الاستمتاع بالبحر من خلال القيام برحلة على أحد قوارب "الداو" أو التنزه على طول الكورنيش. إعداد: آنه تيرميشه / إ.م