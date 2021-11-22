 قطر تستدعي السفير الألماني بشأن تصريحات لوزيرة حول المونديال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.10.2022

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قطر تستدعي السفير الألماني بشأن تصريحات لوزيرة حول المونديال

استدعت وزارة الخارجية القطرية السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم 2022.

تتعرّض الدولة العربية الأولى التي تستضيف الحدث الرياضي العالمي، لانتقادات لاذعة على خلفية طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلًا عن تكييف الملاعب.

تتعرّض الدولة العربية الأولى التي تستضيف الحدث الرياضي العالمي، لانتقادات لاذعة على خلفية طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلًا عن تكييف الملاعب.

أعلنت الحكومة القطرية الجمعة (28 تشرين الأول/أكتوبر 2022) أنّها استدعت سفير ألمانيا في الدوحة احتجاجاً على تصريحات "غير مقبولة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري" أدلت بها وزيرة ألمانية بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الإمارة الخليجية في غضون ثلاثة أسابيع.

مختارات

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قطر باعتقال أفرادا من "مجتمع الميم" تعرضوا لسوء معاملة أثناء الاحتجاز خلال السنوات الثلاث الماضية، قبل شهر من انطلاق كأس العالم، ورفض مسؤول قطري هذه الاتهامات، واصفا إياها بـ"الخاطئة".

تصطدم مساعي المنتخب الإيراني لكرة القدم في تحقيق إنجاز خلال مونديال قطر 2022 بالاحتجاجات، وسط شائعات عن انقسام داخل الفريق، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تختفي بظروف غامضة، ودعم للتظاهرات من نجوم سابقين.

وقالت الحكومة في بيان إنّ "وزارة الخارجية استدعت (...) سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التامّ وشجبها لتصريحات" وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر للمونديال. وأضافت أنّ الأمين العام للوزارة أحمد بن حسن الحمادي سلّم هذه المذكرة الاحتجاجية للسفير الألماني، مطالباً "بتوضيحات بشأن هذه التصريحات".

وأتى ردّ الفعل القطري غداة قول فيزر في مقابلة تلفزيونية بثّت الخميس إنّ استضافة قطر للمونديال كانت بالنسبة للحكومة الألمانية "صعبة للغاية"، مشدّدة على أنّ "هناك معايير يجب الالتزام بها، ومن الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول". كما قالت الوزيرة الألمانية في تصريح آخر إنّه "في ما يخصّ الأحداث الرياضية الدولية في المستقبل، يجب أن نتأكّد من ارتباط منح شرف الاستضافة والتنظيم بمعايير حقوق الإنسان".

وهذه أول مرة تستدعي فيها الدوحة سفيراً احتجاجاً على تصريح لمسؤول في بلده بشأن استضافتها المونديال.

ومنذ أن منح الاتحاد الدولي لكرة القدم حقّ استضافة المونديال إلى قطر عام 2010، تتعرّض الدولة العربية الأولى التي تستضيف الحدث الرياضي العالمي، لانتقادات لاذعة على خلفية طريقة تعاملها مع العمّال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلًا عن تكييف الملاعب.

وشدّدت مذكرة الاحتجاج القطرية على "رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحقّ دولة تمثّل استضافتها لبطولة كأس العالم انصافاً لمنطقة ظلّت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود". كما استغربت المذكرة إدلاء الوزيرة الألمانية بهذه التصريحات "قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل"، معتبرة أنّ هذا الأمر "يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية".

ونقل البيان عن ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، قوله إنّ تصريحات الوزيرة الألمانية "مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري". وشدّد الأنصاري على أنّه "ليس مقبولاً تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى".

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الكنيسة الإنجيلية تدعو الكرة الألماني إلى إبداء موقف واضح

وفي نفس السياق، دعت الكنيسة الإنجيلية الألمانية، الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى الدفاع عن حقوق الإنسان "بشكل واضح لا لبس فيه" خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. وأشارت أنيت كورشوس، رئيسة مجلس الكنيسة، وتورستن لاتزل، مفوض شؤون الرياضة، في خطاب نشر اليوم الجمعة إلى "قلق وريبة كبيرة" مع اقتراب انطلاق فعاليات البطولة الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يسافر بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إلى قطر يوم الاثنين المقبل رفقة وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر لبحث الوضع، قبل انطلاق منافسات كأس العالم يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتريد كورشوس ولاتزال من نيوندورف أن يدعم بشكل علني، حقوق المرأة والأقليات الجنسية في قطر، وأن يقوم بزيارة عمال أجانب  في أماكن إقامتهم.

وجاء في الخطاب الموجه إلى نيوندورف :"شاهد الصورة بنفسك. وساعد في إنهاء الاستخدام المؤسف لكرة القدم لأغراض الغسيل الرياضي".

خ.س/ع.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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  • Gondola in der Villaggio Mall, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    وجهة تسوق استثنائية

    المراكز التجارية في قطر عملاقة، وكل منها هو عالم في حد ذاته. إذ لا تذهب هناك للتسوق فقط، بل تجد حدائق ترفيهية ودور سينما ومطاعم. في أحدهما يمكنك بناء رجل الثلج، وفي الآخر يمكن القيام بجولة بالقارب باستخدام عربة "الجندول". مراكز التسوق في قطر تعد أفضل الأماكن للاسترخاء - حيث تصل درجات الحرارة الخارجية إلى 50 درجة في الصيف.

  • Abendstimmung im Souq Waqif Markt, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    التنزه في "سوق واقف"

    "سوق واقف" في الدوحة هو سوق تقليدي قديم ويعد من أهم المعالم السياحية في قطر. تم تدمير المبنى الأصلي بسبب حريق في عام 2003 وأعيد ترميمه مؤخراً. غير أن التجار يقدمون الملابس والحرف اليدوية والتوابل وغيرها من السلع في هذا الموقع لأكثر من 100 عام. وهو مكان مثالي لاقتناء الهدايا التذكارية والتنزه في المساء.

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    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    المتحف الوطني

    تخلد نافورة المتحف الوطني غواصي اللؤلؤ بقنواتها على شكل خيوط من اللؤلؤ. إذ تعد قطر مركز تجارة اللؤلؤ. من ناحية أخرى، فإن المبنى نفسه مستوحى من شكل وردة الصحراء، صممه المهندس المعماري الفرنسي المعروف جان نوفيل. لهذا إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التراث الثقافي لدولة قطر، فأنت في المكان الصحيح.

  • Islamwissenschaftliche Fakultät bei Nacht, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    كلية الدراسات الإسلامية

    زها حديد، السير نورمان فوستر، ريم كولهاس، مهندسون معماريون تزين تصاميمهم غير العادية قطر. ومن المعالم البارزة كلية الدراسات الإسلامية التي صممها المعماريان علي منجيرا وآدا يفارز - كما يضم المبنى مسجداً ومكتبة. تندمج خطوط التصميم مع الأحرف المنحنية للغة العربية لإنشاء عمل فني رائع.

  • Museum für islamische Kunst Doha Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    متحف الفن الإسلامي

    صممه المهندس المعماري الأمريكي من أصل صيني "آي. إم بي". وهو من أهم المتاحف في شبه الجزيرة العربية. يحتفل المبنى البسيط والأنيق بنفس القدر بالحرفية الإسلامية، ويعرض مخطوطات قيمة ويعطي الزائرين فهماً عن الإسلام للحياة في جنوب شرق آسيا والهند والعراق وسوريا، على سبيل المثال.

  • Jeeptour in der Sandwüste, Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    مغامرة في الصحراء

    تحاط الدوحة بالصحراء، ومعظم البلاد مغطاة بالرمال، الكثبان الرملية والصخور، ما يمنحها منظراً طبيعياً مذهلاً بكل المقاييس. هنا لديك فرصة حجز رحلة على ظهر الجمال لاستكشاف الصحراء رفقة المرشد السياحي. هذا النوع من الرحلات يحظى بشعبية كبيرة أيضاً، ويمكن للزائرين اختبار مهاراتهم في القيادة من خلال قيادة سيارات الدفع الرباعي.

  • Die Promenade Corniche, Bucht von Doha, Katar

    تجمع بين الأصالة والحداثة.. معالم تستحق الزيارة في الدوحة!

    كورنيش الدوحة

    الدوحة بها صحراء وساحل طويل وشاطئ عام وهو شاطئ كتارا. الاستحمام مسموح به فقط – وفق قواعد اللباس الإسلامي. كما يمكن للزائرين الاستمتاع بالبحر من خلال القيام برحلة على أحد قوارب "الداو" أو التنزه على طول الكورنيش. إعداد: آنه تيرميشه / إ.م


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