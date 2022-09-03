قطر تحذر مشجعي كأس العالم من تهريب الكحول إلى البلاد

لن يتمكن المشجعون الذين سيحضرون كأس العالم في قطر من إحضار المشروبات الكحولية معهم، إذ قال رئيس لجنة الأمن والسلامة القطري إنه تم وضع "إجراءات محددة" لاتخاذ إجراءات ضد أي شخص يحاول تهريب الخمور إلى داخل البلاد بهدف الاستعمال الشخصي.

والكحوليات محظورة بشكل صارم في قطر، إذ يمكن أن يؤدي شربها في الأماكن العامة إلى غرامات تصل إلى 3000 ريال (نحو 815 يورو) أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إلا أنه يمكن شراؤها داخل الفنادق.

ومؤخراً وافقت اللجنة العليا المسؤولة عن البطولة على توفير البيرة - التي قدمتها شركة Budweiser الراعية لكأس العالم - في الملاعب وفي بعض المناطق المحددة للمشجعين خلال كأس العالم، الذي يبدأ في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وعلى الرغم من ثقافة مشجعي كرة القدم في العديد من دول العالم والتي تنطوي على استهلاك الكحول قبل المباريات وأثناءها وبعدها، قالت السلطات القطرية إن توافر الكحول سيقتصر على مناطق محددة فقط وأنه لن يُسمح للجماهير بإحضار المشروبات الكحولية الخاصة بهم.

وقال العقيد جاسم عبد الرحيم السيد من لجنة عمليات الأمن والسلامة لشبكة ESPN في مؤتمر صحفي بالدوحة "هناك إجراءات محددة لهذا الأمر". وأضاف: "اعتقد أنه لن يسمح بعبور الكحول من المطارات"، لكن "هناك مواقع معينة في جميع أنحاء البلاد سيتم فيها بيع الكحول."

يذكر أنه خلال بطولة كأس العالم للأندية 2019 والتي أقيمت في الدوحة وفاز بها ليفربول، تمكن المشجعون من تناول الكحول في موقع خارج المدينة.

فقط 100 يوم على انطلاق مونديال قطر مع استمرار الانتقاذات

ولن يقدم مهرجان المشجعين الرئيسي في البطولة المشروبات الكحولية إلا بعد الساعة السادسة والنصف مساءً، على الرغم من انطلاق بعض المباريات في وقت مبكر من اليوم. وسيتمكن حاملو التذاكر داخل الملعب من شراء البيرة والمشروبات الغازية غير الكحولية فقط. وتم التأكيد على وجود منطقة للمشجعين بسعة 40 ألف متفرج في العاصمة الدوحة، حيث يمكن أيضًا شراء مشروبات كحولية.

وحث ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 الجماهير على تناول الكحول في المناطق المحددة التي تم منحها الإذن بتقديم تلك المشروبات. وقال الخاطر: "هناك سوء فهم بشأن بيع المشروبات الكحولية في الملاعب والمناطق المخصصة".. "نحن نعمل وفقاً لقواعد طبقت في بطولات سابقة .. بكل بساطة ، ذكرنا دائمًا أن بيع الكحول [سيكون] متاحًا في قطر وفي مناطق محددة".

وقال الخاطر: "هذه فرصة لا تتكرر في العمر ونحن مصرون على استغلالها على أكمل وجه.. نريد أن يأتي الناس إلى بلادنا ليحظوا بتجارب لا تُنسى أبداً"، بحسب ما قال لبي بي سي سبورت.

ويضيف الخاطر قائلاً إن شرب الكحول سيكون ممنوعاً في الشوراع وستبدأ الفعاليات الخاصة بمهرجان المشجعين بعد السادسة والنصف للجميع، لكنها من المفترض أيضاً أن تجذب الكثير من العائلات والأطفال "ونريد أن نمنح هؤلاء فرصة البقاء في منطقة خالية من الكحول في أوقات معينة من اليوم. لاحقًا ، سيتناول المشجعون الكحول بسهولة متوفرة."

ويبلغ عدد سكان قطر أقل من ثلاثة ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من مليون زائر إلى البلد الخليجي خلال كأس العالم.

عماد حسن