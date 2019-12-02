قطر تبدي رغبتها في الاستثمار في "لوفتهانزا" والأخيرة غير مهتمة

جاء رد فعل شركة لوفتهانزا الألمانية اليوم الاثنين (الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2019) فاترا على تقرير نقل رغبة منافستها الخطوط الجوية القطرية في شراء حصة بها أو التعاون معها.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا ردا على طلب للتعقيب على التقرير "لم نخصخص لوفتهانزا في ألمانيا حتى نؤممها في قطر".

وانتقد كارستن شبور رئيس لوفتهانزا مرارا شركات الطيران الخليجية، مثل الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران، لكونها تتلقى دعما حكوميا غير عادل.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قد نقلت عن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر

الباكر قوله إن شركته تدرس شراء حصة في الناقلة الألمانية لوفتهانزا.

وأبلغ الباكر الوكالة في الدوحة أمس الأحد "إذا كانت هناك فرصة للاستثمار في لوفتهانزا، سنقوم بذلك". جاءت تصريحاته على هامش زيارة يقوم بها رئيس وزراء ولاية ساكسونيا شتيفان فيل لقطر.

كما نقلت الوكالة قوله إن الخطوط الجوية القطرية ستفحص في البداية شراكة مع لوفتهانزا. وأضاف "ألمانيا دولة مهمة جدا لنا من حيث خدمات النقل الجوي وتطوير السياحة".

وارتفعت أسهم لوفتهانزا 1.9% في تعاملات ما قبل السوق لدى لانج آند شوارتز بعد تقرير يقول إن الخطوط القطرية مهتمة باستثمار في الشركة الألمانية.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)