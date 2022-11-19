قطر أول المغادرين للمونديال بعد هزيمتها أمام السنغال

تعادل المنتخب الإكوادوري مع نظيره الهولندي (1/1)، اليوم الجمعة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العالم لكرة القدم، ليتأكد خروج منتخب قطر الذي كان قد تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في المونديال أمام السنغال بنتيجة (3/1) ويحتل المنتخب القطري المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، حيث خسر في الجولة الأولى كذلك من الإكوادور (2/0)، فيما رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى أربع نقاط متشاركا في الصدارة مع الإكوادور، فيما يحتل المنتخب السنغالي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات.

رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى أربع نقاط متشاركا في الصدارة مع الإكوادور

ويحتاج المنتخب الإكوادوري للتعادل أو الفوز على السنغال في الجولة الأخيرة لضمان العبور لدور الستة عشر، وهو الأمر ذاته بالنسبة للمنتخب الهولندي الذي سيواجه نظيره القطري بالجولة ذاتها. وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك إينر فالنسيا التعادل للمنتخب الاكوادوري في الدقيقة 49.

وتعرّض المنتخب القطري لخسارة ثانية أمام السنغال (3/1). وسجّل بولاي ديا (41) وفامارا دييديو (48) وبامبا ديينغ (84) أهداف السنغال، فيما كان أول هدف لقطر في تاريخ كأس العالم من نصيب محمد مونتاري (78). وباتت قطر خامس دولة مضيفة تخسر مباراتين توالياً بعد إسبانيا (1982)، الولايات المتحدة (1994)، كوريا الجنوبية (2002)، والبرازيل (2014).

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وتلعب قطر في الجولة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الهولندي الثلاثاء المقبل، في حين تلتقي الإكوادور والسنغال في اليوم ذاته. ويحتاج كل من المنتخبين الهولندي والإكوادوري الى التعادل في الجولة الاخيرة لبلوغ الدور ثمن النهائي. أما السنغال فتحتاج للفوز على الاكوادور او التعادل توازياً مع خسارة هولندا وأن يصب فارق الأهداف العام لمصلحة بطلة إفريقيا.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)