"قطار الصحراء" في موريتانيا ـ الأطول والأبطأ في العالم

السرعة فقط عند الشحن!

يتم نقل البضائع والأمتعة من قرية شوم إلى محطة السكك الحديدية بواسطة الحمير أو العربات التي تجرها الخيول. تبدأ الرحلة إلى الساحل في وقت متأخر من الليل ثم يعود القطار مجددا في الصباح الباكر. وعند وصول القطار، يتعين على المسافرين الإسراع في نقل أمتعتهم في غضون أقل من عشر دقائق.