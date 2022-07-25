 "قطار الصحراء" في موريتانيا ـ الأطول والأبطأ في العالم | جميع المحتويات | DW | 06.04.2023

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سياسة واقتصاد

"قطار الصحراء" في موريتانيا ـ الأطول والأبطأ في العالم

تمتلك موريتانيا أطول سكة قطارات في العالم، لكن الرحلة المجانية عبر الصحراء شاقة وبعيدة عن الرفاهية وتتطلب الكثير من الجهد. ورغم أنه الأطول في العالم، إلا أن القطار يعد أيضا الأبطأ والأثقل في العالم.

  • BG Mauretanien - Ein wilder Ritt durch die Sahara

    لا مقاعد مريحة ولا نظام تكييف

    لا أحد من المسافرين على متن قطار الصحراء الذي يُطلق عليه "قطار خام الحديد" يتوقع وجود مقاعد مريحة أو نظام تكييف إذ تعد الرحلة على متن القطار مقرفة وباردة وقذرة، لكنها رحلة مجانية عبر الصحراء. ويربط القطار بين مدينتي ازويرات ونواذيبو وينطلق بشكل يومي ويستخدمه الكثير من الموريتانيين.

  • BG Mauretanien - Ein wilder Ritt durch die Sahara

    في انتظار قطار الصحراء المرهق

    تبلغ مساحة موريتانيا مليون كيلومتر مربع أي ثلاثة أضعاف مساحة ألمانيا فيما يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة ما يعني أنها ذات كثافة سكانية منخفضة بشكل كبير. تغطي الصحراء ثلثي مساحة موريتانيا وبسبب هذا فإن درجة الحرارة قد تصل إلى 50 درجة خلال النهار في فصل الصيف. ويعاني قطاع السياحة في البلاد من مشاكل كثيرة.

  • BG Mauretanien - Ein wilder Ritt durch die Sahara

    نقطة الإنطلاق

    تعتبر قرية شوم الصغيرة المحطة قبل الأخيرة في مدينة ازويرات. وفي هذه المحطة، يستقل معظم الركاب القطار باستثناء عمال المناجم. وانطلاقا من قرية شوم، تستغرق الرحلة عبر القطار الذي يجر أكثر من مائتي عربة، حوالي 14 ساعة حتى يصل إلى وجهته النهائية في مدينة نواذيبو على شاطئ المحيط الأطلسي.

  • BG Mauretanien - Ein wilder Ritt durch die Sahara

    السرعة فقط عند الشحن!

    يتم نقل البضائع والأمتعة من قرية شوم إلى محطة السكك الحديدية بواسطة الحمير أو العربات التي تجرها الخيول. تبدأ الرحلة إلى الساحل في وقت متأخر من الليل ثم يعود القطار مجددا في الصباح الباكر. وعند وصول القطار، يتعين على المسافرين الإسراع في نقل أمتعتهم في غضون أقل من عشر دقائق.

  • BG Mauretanien - Ein wilder Ritt durch die Sahara

    عربات مكشوفة

    تعد الرحلة على عربات مكشوفة محملة بخام الحديد، ليست نظيفة. وعادة ما يجذب القطار القليل من السائحين. وفي قرية أطار الخلابة الواقعة على بعد حوالي أربع ساعات من قرية شوم، يتعين على المسافرين تغطية أنفسهم وارتداء ملابس مناسبة بل ووضع سماعات على الأذن وتغطية الأعين لأن غبار الحديد الخام الناعم يخترق جميع المسام.


  • BG Mauretanien - Ein wilder Ritt durch die Sahara

    لا مقاعد مريحة ولا نظام تكييف

    لا أحد من المسافرين على متن قطار الصحراء الذي يُطلق عليه "قطار خام الحديد" يتوقع وجود مقاعد مريحة أو نظام تكييف إذ تعد الرحلة على متن القطار مقرفة وباردة وقذرة، لكنها رحلة مجانية عبر الصحراء. ويربط القطار بين مدينتي ازويرات ونواذيبو وينطلق بشكل يومي ويستخدمه الكثير من الموريتانيين.

  • BG Mauretanien - Ein wilder Ritt durch die Sahara

    في انتظار قطار الصحراء المرهق

    تبلغ مساحة موريتانيا مليون كيلومتر مربع أي ثلاثة أضعاف مساحة ألمانيا فيما يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة ما يعني أنها ذات كثافة سكانية منخفضة بشكل كبير. تغطي الصحراء ثلثي مساحة موريتانيا وبسبب هذا فإن درجة الحرارة قد تصل إلى 50 درجة خلال النهار في فصل الصيف. ويعاني قطاع السياحة في البلاد من مشاكل كثيرة.

  • BG Mauretanien - Ein wilder Ritt durch die Sahara

    نقطة الإنطلاق

    تعتبر قرية شوم الصغيرة المحطة قبل الأخيرة في مدينة ازويرات. وفي هذه المحطة، يستقل معظم الركاب القطار باستثناء عمال المناجم. وانطلاقا من قرية شوم، تستغرق الرحلة عبر القطار الذي يجر أكثر من مائتي عربة، حوالي 14 ساعة حتى يصل إلى وجهته النهائية في مدينة نواذيبو على شاطئ المحيط الأطلسي.

  • BG Mauretanien - Ein wilder Ritt durch die Sahara

    السرعة فقط عند الشحن!

    يتم نقل البضائع والأمتعة من قرية شوم إلى محطة السكك الحديدية بواسطة الحمير أو العربات التي تجرها الخيول. تبدأ الرحلة إلى الساحل في وقت متأخر من الليل ثم يعود القطار مجددا في الصباح الباكر. وعند وصول القطار، يتعين على المسافرين الإسراع في نقل أمتعتهم في غضون أقل من عشر دقائق.

  • BG Mauretanien - Ein wilder Ritt durch die Sahara

    عربات مكشوفة

    تعد الرحلة على عربات مكشوفة محملة بخام الحديد، ليست نظيفة. وعادة ما يجذب القطار القليل من السائحين. وفي قرية أطار الخلابة الواقعة على بعد حوالي أربع ساعات من قرية شوم، يتعين على المسافرين تغطية أنفسهم وارتداء ملابس مناسبة بل ووضع سماعات على الأذن وتغطية الأعين لأن غبار الحديد الخام الناعم يخترق جميع المسام.


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