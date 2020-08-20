قضية نافالني .. ألمانيا ترسل طائرة لنقله خارج روسيا وأطباء يرفضون

قالت الناطقة باسم أليكسي نافالني اليوم الجمعة (21 أغسطس/آب) إن كبير الأطباء في المستشفى الذي يعالج المعارض الروسي في وحدة الإنعاش فيه، أعلن أنه لا يمكن نقل نافالني بسبب حالته الصحية "غير المستقرة"، معتبرة أن هذا القرار "يهدد حياته".

وكتبت كيرا يارميش على تويتر "أعلن كبير الأطباء أنه لا يمكن نقل نافالني. حالته غير مستقرة"، معتبرة "إبقائه في المستشفى غير المجهز في أومسك سيشكل خطرا على حياته بينما لم تجر عملية التشخيص حتى الآن".

"محاولة اغتيال"

واعتبرت يارميش أن "عدم نقل نافالني هو محاولة لاغتياله يقوم بها الآن الأطباء والسلطات المخادعة التي أجازت ذلك".

واضافت أن الأطباء في البداية كانوا على استعداد للموافقة على نقله بطائرة للعلاج لكنهم عدلوا عن رأيهم في اللحطات الأخيرة.

وأدخل نافالني وهو محامٍ يبلغ 44 عاما وناشط مناهض للفساد ومن بين أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، مستشفى في مدينة أومسك في سيبيريا بعدما فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو وقامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور صحته المفاجئ.

وأوضحت يارميش على "تويتر" الخميس أن نافالني أدخل في غيبوبة اصطناعية ووصل بجهاز تنفس وتجرى حاليا الاختبارات والفحوص اللازمة. وأضافت لإذاعة "صدى موسكو" إنها مقتنعة بان المعارض كان ضحية "تسميم متعمد".

وأوضح أناتولي كالينيتشينكو نائب مدير مستشفى أومسك أن "الأطباء يفعلون أكثر ما في وسعهم، إنهم يكافحون حقا لإنقاذ حياته". وقال لكسندر موراخوفسكي كبير الأطباء القائمين على علاج نافالني في المستشفى اليوم الجمعة (21 أغسطس/ىب) إن حالته، رغم تحسنها بشكل طفيف، ما زالت غير مستقرة ولا تسمح بنقله إذ قد يشكل ذلك خطرا على حياته. وأضاف الطبيب ألكسندر موراخوفسكي أن هناك خمسة احتمالات فيما يتعلق بتشخيص حالة نافالني وأن نتائج الفحوص ستظهر خلال يومين. وأحجم عن الإجابة على سؤال عما إذا كان نافالني قد تعرض للتسمم.



ولم يتم تشخيص حالته بعد لكن مؤيديه يعتقدون أنه تعرض للتسميم بسبب نشاطاته السياسية.

المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني

طائرة ألمانية لنقله خارج روسيا

وقد عرضت ألمانيا وفرنسا المساعدة، وذكرت وسائل إعلام ألمانية منها صيفة "بيلد" أن طائرة طبية غادرت نورمبرغ في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة لنقل نافالني.

وكان رئيس المنظمة غير الحكومية الألمانية "سينما فور بيس" التي قامت بعملية مماثلة لنقل إحدى أعضاء مجموعة "بوسي رايوت" المعارضة الروسية في 2018، أكد لوكالة فرانس برس أن المستشفى الخيري في برلين مستعد لاستقبال نافالني.

ألمانيا تطلب توضيحاً

من جانبها، طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بإيضاح سريع من روسيا بشأن ملابسات تسمم نافالني، الذي يرقد في غيبوبة. وقالت ميركل عقب اجتماعها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر إقامته الصيفي في فورت دي بريجانسون أمس الخميس: "الأمر المهم للغاية هو أن يتم توضيحه بصورة عاجلة، كيف حدث هذا الوضع؟ سنصر على ذلك".

وذكرت المستشارة الألمانية، بينما أعربت عن استيائها من الأنباء بشأن حالة نافالني "ما يسمعه المرء حتى الآن هو ظروف غير سارة مطلقا. ويجب أن تكون تلك (الظروف) شديدة الشفافية".

وأضافت ميركل: "بالطبع آمل وأتمنى أن يتمكن من التعافي في أسرع وقت ممكن"، دون الإشارة إلى الجهود الجارية لنقل نافالني إلى ألمانيا لتلقي العلاج في مستشفى شاريتيه في برلين.

ع.ح./ع.ج.م. (ا ف ب، د ب ا)