قضية ممثلة الأفلام الإباحية - ترامب يتوقع الاعتقال قريبا ويدعو للتظاهر

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يتوقع أن يتم "توقيفه" الثلاثاء المقبل (21 آذار/مارس 2023)، بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية قبل انتخابات 2016، ودعا الأمريكيين إلى التظاهر.



وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية (Truth Social) صباح اليوم السبت (18 آذار/مارس 2023): "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثًا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.

ويركّز التحقيق على دفع 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات.

ويدرس المدّعون ما إذا كانوا سيوجّهون اتهامات لترامب في هذه القضية. وفي حال وجّه مدّعي عام مانهاتن اتهامات لترامب (76 عامًا)، فإنّه سيصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.

وقال محامي ترامب لشبكة "سي إن بي سي" مساء الجمعة إنّ موكّله قد يستسلم لمواجهة اتهامات جنائية إذا وجّهت إليه هيئة محلّفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام. ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانييلز.

وفي الرسالة التي نشرها على منصّته بأحرف كبيرة، تحدّث الرئيس السابق عن "تسريبات غير قانونية من مكتب مدّعين عامين فاسد ومسيّس للغاية في مانهاتن".

ويحقق المدعي العام لمنطقة مانهاتن بشأن ترامب، لكنه لم يعلن اتهامات ضده بعد.

وفي حال توجيه اتهام ضده، سيصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق تصدر ضده اتهامات. وتشير تقارير لوسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من قوات إنفاذ القانون، إلى أن الاتهام سيصدر في الأيام المقبلة.



م.ع.ح/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)