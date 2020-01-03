 قضية كارلوس غصن... لبنان وفرنسا في الواجهة! | سياسة واقتصاد | DW | 07.01.2020

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سياسة واقتصاد

قضية كارلوس غصن... لبنان وفرنسا في الواجهة!

أصدرت اليابان مذكرة اعتقال بحق زوجة رئيس رينو-نيسان السابق كارلوس غصن، فيما حصلت لبنان على طلب لتسليمه إلى الإنتربول، فهل ستقوم الحكومة اللبنانية بتقديمه على طبق من ذهب لليابان؟ وما هو الموقف الفرنسي منه؟.

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اللبناني كارلوس غُصن.. سقوط بسبب الفساد أم مؤامرة؟

وصفته وسائل الإعلام العالمية بـ "الماكر"، أما صحيفة لوموند الفرنسية فاعتبرت أن طريقة هروبه تذكر بـ "جيمس بوند"، فيما يلاحقه الإنتربول بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه. هذا الهروب المثير للدهشة في "صندوق موسيقي"؛ وضع المدير التنفيذي السابق لشركة رينو- نيسان على الصفحات الأولى للأخبار، ليستغل الفرصة موجهاً اتهامات إلى تنفيذيين في شركة نيسان، يدعي فيها أن هناك "مؤامرة خفية" تحاك ضده وتسببت بسقوطه، ويتوعد بنشر وثائق خلال مؤتمره في بيروت غداً الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير).

لم تقف قضية أحد أباطرة عالم السيارات إلى هذا الحد، إذ سحب معه زوجته كارول غصن أيضاً إلى ساحة المواجهة المتشابكة بعد إصدار اليابان مذكرة توقيف بحقها بتهمة "تقديم شهادة زائفة"، مما يدفع للتساؤل حول الخطوات الفرنسية واللبنانية القادمة في التعامل مع قضيته تحت ضغط الإنتربول واليابان

"القضايا في لبنان مسيسة... حتى غصن"

ويأتي هروب غصن في فترة سياسية معقدة تعيشها لبنان، مما يسلط الضوء على أي خطوة حكومية في ملفه، وعلى الرغم من أن الباحث والمختص في الشأن اللبناني وائل سعد، في تصريح له عبرDW  عربية، يعتبر المشاكل الحالية في لبنان أكثر تعقيداً من قضية غصن، إلا أن الدور اللبناني قد يشكًل مفتاحاً؛ خاصة أن غصن اختار لبنان المحطة الأخيرة في قصة هروبه الهوليوودية.

ويرى سعد أن اختيار لبنان لم يكن عشوائياً، فرجل أعمالٍ بحجم غصن، لا بد وقد استشار مختصاً في القانون اللبناني، ويضيف: "توجه للبنان لمعرفته الجيدة بأن الحكومة اللبنانية لن تسلمه". وكانت مصادر مقربة من غصن صرحت لوكالة رويترز أن الرئيس اللبناني ميشال عون التقى مع غصن، واستقبله بـ "حرارة"، فيما نفت الحكومة صحة هذه الأخبار.

Ehemaliger Nissan Vorsitzender Carlos Ghosn mit Frau Carole Ghosn (Getty Images/AFP/K. Nogi)

أصدرت اليابان مذكرة اعتقال بحق زوجة كارلوس غصن، وخبير لـDW: "المذكرة ورقة ضغط فقط".

وتثير إمكانية تسليمه لليابان اهتمام متابعي القضية، إلا أن مصادر قضائية لبنانية ذكرت أنه لا وجود لأي اتفاقية موقعة بين البلدين تنص على تبادل المتهمين، ما يعني استحالة استرداده وإعادته إلى طوكيو. ويقول سعد إنه من الناحية القانونية فلا يوجد أي اتفاقية أو نص قانوني يمكن له أن يخدم مصلحة اليابان.

من جهة أخرى يرى الباحث أن أن محاكمته في لبنان تعدّ خطوة غير ممكنة، إذ "لا يمكّن القانون اللبناني من محاكمة متهمين في قضايا تهرب ضريبي في دول أخرى".

وكانت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" قد أرسلت نشرة حمراء للنيابة العامة التمييزية في لبنان تطالب فيها بتوقيف غصن،. وفي هذا الخصوص يؤكد سعد أن عمل الإنتربول يقتصر فقط على رفع الطلب للأجهزة القضائية، وتعميم اسم الملاحق على الأماكن الحدودية، ولا يقوم بتنفيذ أي حكم قانوني، ولهذا فإن أي "تفاوض" مستقبلي حول غصن سيكون بين لبنان واليابان فقط على شكل "عمل دبلوماسي".

وفي ظل توعد غصن، والملقب بقاتل التماسيح، بنشر وثائق تثبت وجود مؤامرة تحاك ضده في مكاتب مدراء تنفيذيين في شركة نيسان من أجل إسقاطه، فإن الحديث عن تعاون سياسي داخل لبنان هو أمر مطروح على الطاولة، إذ يذكر سعد لنا، أن رجلاً بمكانة غصن لا بد ولديه علاقات مع سياسيين لبنانين، ولديه رعاة في الحكومة اللبنانية، فهو ليس بـ"يتيم"، كما وصفه الباحث.

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لبنان يستلم مذكرة من الإنتربول بحق غصن

ويضيف لـ DW عربية قائلا: "بمجرد دخوله إلى الأراضي اللبنانية، تمت ملاحقته بتهم التطبيع مع إسرائيل، وهذا يعني أن حتى قضيته سيتم تسييسها، فكل القضايا مسيسة في لبنان". ويتوقع سعد أن يبقى غصن في دائرة الحماية اللبنانية، ولا يستبعد تطور قضيته لتصبح سياسية، فيما رأى أن إصدار مذكرة اعتقال بحق زوجته ليس إلا ورقة ضغط يابانية عليه.

فرنسا بين التوجه العملي والنظري

مختارات

خطوة مدهشة أثارت تساؤلات وتكهنات كثيرة حول كيفية إفلات كارلوس غصن من السلطات اليابانية لاسيما بعد أن سلم جوازات سفره بموجب شروط الكفالة. فكيف استطاع أحد أبرز رجال الأعمال في العالم مغادرة اليابان والوصول إلى لبنان؟ (01.01.2020)

مازالت قضية رئيس شركة رينوـ نيسان السابق كارلوس غصن تتفاعل وتثير مزيدا من التساؤلات التي تبقى غالبا دون إجابة بيد أن مصادر كشفت سبيين رئيسيين وراء الهروب الغامض والمفاجئ لشخصية معروفة عالميا إلى مسقط رأسه لبنان. (02.01.2020)

شكّل ترأس كارلوس غصن لشركة فرنسية وحمله للجنسية ذاتها أحد أهم النقاط التي دفعت فرنسا إلى دائرة النقاش، وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قد صرح، اليوم، أن رئيس رينو- نيسان السابق لم يطلب القدوم إلى فرنسا، ولم يستخدم وثائق سفر فرنسية للتوجه من اليابان إلى لبنان.

وكانت الحكومة الفرنسية، وعلى لسان وزيرة اقتصادها أغنيس بانييه-روناشيه أعلنت أنه لن يتم تسليم غصن؛ تطبيقاً للقانون الفرنسي، والذي ينص على عدم جواز ترحيل أي مواطن.

إلا أن المختص بالشأن الفرنسي ماجد نعمة  يرى أن فرنسا لم تتعامل مع اعتقاله كمواطن ولم تطالب بالإفراج عنه، مما سيثير الكثير من "المشاكل أمام الحكومة"، كما صرح لـ DW عربية. ويضيف أن العلاقة بين غصن  والرئيس الفرنسي الحالي لم تكن ودية؛ وذلك خلال تبوؤ الأخير منصب وزير الاقتصاد. وكان ماكرون قد عبر عن "اهتمامه الشخصي" بالقضية بعد تصدرها المشهد الفرنسي.

ويجد نعمة أن تعامل فرنسا مع غصن نظرياً يتمحور حول كونه مواطناً فرنسياً فقط، أما عملياً فإن المتهم ترأس أحد أهم الشركات الفرنسية، وكان سبباً في وصول رينو- نيسان إلى قمة تجارة السيارات في العالم، ولهذا "لن يحاكم كمواطن عادي"، كما يعتقد.

ويتوقع أن محاكمة غصن في فرنسا ممكنة، في حال توجهه إلى أراضيها، ولكن في ظل عدم ثبوت التهم ضده، فإن القضاء الفرنسي سيكتفي بقضية حفل فرساي، والتي اتُهم غصن خلالها باستغلال نفوذ شركته لإقامة حفلات خاصة في القصر

وكان عملاق تجارة السيارات قائداً بارزاً في التجارة، واسماً كبيرا في اليابان، رغم ذلك أمر المدعي العام الياباني باحتجازه خلال العام المنصرم على خلفية اتهامات بالفساد وتهربه الضريبي. في المقابل يؤكد غصن أنه ضحية مؤامرة تحكيها شركة نيسان، قائلا إن لديه وثائق تثبت ذلك. فهل يقدم هذه الوثائق في المؤتمر الصحفي الذي ينوي عقده الأربعاء؟ 

مرام سالم

 

  • عاملة في مصنع فولكسفاغن في مدينة فولفسبورغ

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    شبكة واسعة النطاق

    ما هو حال الاقتصاد الألماني دون قطاع صناعة السيارات؟ فإذا جمعنا عدد الشركات الموردة فقط والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة السيارات وتشغل أكثر من 20 عاملا، فإن العدد يصل إلى 1300 شركة.

  • مصنع فورد لصناعة السيارات في كولونيا

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    توفير الكثير من فرص العمل

    يعمل حوالي 828 ألف شخص في صناعة السيارات. بعبارة أخرى: كل واحد من سبعة أشخاص يعملون في مجال الصناعة في ألمانيا يجني نقوده من قطاع صناعة السيارات.

  • تصدير السيارات عبر ميناء بريمن

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    أرقام مدهشة

    عام 2016 بلغت إيرادات شركات صناعة السيارات الألمانية 407 مليار يورو، 63% منها جاءت من الزبائن خارج ألمانيا.

  • محرك لفولكسفاغن

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    مع فضيحة فولكسفاغن بدأ غروب محركات الديزل

    بعد أن اعترفت فولكسفاغن بالتلاعب بمستوى الانبعاث في سياراتها ذات محركات الديزل، لم يعد الزبائن يقبلون على شراء تلك السيارات.

  • ازدحام مروري في هامبورغ

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    نسبة السيارات ذات محركات الديزل انخفضت

    حسب إحصاءات جديدة، فإن نسبة عدد السيارات ذات محركات الديزل انخفضت إلى أقل من 45%، في أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.

  • إنتاج السيارات في ألمانيا مستمر بمستوى جيد رغم فضائح التلاعب.

    قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

    لكن النتائج بقيت مستقرة

    ولكن الفضائح لم يكن لها تأثير على إنتاج السيارات. منذ حوالي ثلاث سنوات والانبعاثات المرتفعة ثابتة، ولكن سنوياً يتم إنتاج 5,7 مليون سيارة. قبل خمس سنوات كان هذا العدد 4,1 مليون سيارة.


مختارات

قطاع صناعة السيارات يكافح من أجل الحفاظ على سمعته

رغم الفضائح الكثيرة التي تورطت بها شركات صناعة السيارات الألمانية، إلا أنه لا يمكن التهكم بها، لأنها تشكل قطاعا استراتيجيا في الاقتصاد. جولة مصورة في عالم صناعة السيارات في ألمانيا وأهمية هذا القطاع الصناعي في البلاد. (02.08.2017)  

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