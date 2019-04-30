قضية فريدة ـ "حضانة" كلبة صغيرة توصل طليقين إلى القضاء

قبل عقد قرانهما، اشترى زوجان من ولاية بادن فورتمبورغ الألمانية كلبة صغيرة تعيش معهما في منزلهما. وقد استطاعت هذه الكلبة أن تنال في وقت وجيز مكانة كبيرة في قلب الزوجة، التي اعتنت بها كابنة لها، وفق ما أشار موقع مجلة "شبيغل" اليوم الثلاثاء (30 نيسان/أبريل 2019).

وفي سنة 2016 انقطعت حبال الود بين الزوجين، وانفصلا عن بعضهما البعض. وبعد الطلاق وجد الزوجان نفسهما في أكثر من مرة أمام المحكمة، والسبب ليس خلافاً حول من يتولى تربية الأبناء والاعتناء بهم، وإنما رغبة المرأة في الاحتفاظ بهذا الحيوان الصغير لها.

بيد أن المرأة تلقت مؤخراً خبراً لن يروق لها على ما يبدو، فقد ذكر موقع مجلة "دير شبيغل" أن المحكمة الإقليمية العليا بمدينة شتوتغارت، رفضت شكوى الزوجة السابقة في الحصول على الكلبة الصغيرة من زوجها السابق، وأضافت أنه لا يحق للمرأة اصطحاب الكلبة معها بعد الانفصال. وبذلك تكون المحكمة قد حكمت للرجل بحق "حضانة" الكلبة.

وبررت المحكمة قرارها بأن المرأة لم تثبت أن الكلبة الصغيرة كانت في ملكيتها قبل الزواج، حيث يوجد اسم الزوج السابق لوحده في عقد شراء الكلبة، وأضافت أنه رغم اعتناء الزوجة السابقة بالكلبة كابنة لها على حد وصفها، فإن ذلك لا يعني امتلكها لهذا الحيوان.

وأشار موقع " rp-online" أن الزوج السابق سمح لطليقته باصطحاب الكلبة الصغيرة بين الفينة والأخرى، بيد أنه لم يرد التنازل عنها، فيما أوضح موقع مجلة "دير شبيغل" أن الحيوان الصغير يعيش منذ الانفصال برفقة الرجل في منزل يحتوي على حديقة خضراء كبيرة.

ر.م/ع.ج.م