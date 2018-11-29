قضية ريجيني: وزير الخارجية الإيطالي يطالب مصر بمحاكمة المسؤولين

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها استدعت الجمعة (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) السفير المصري لدى روما لحث بلاده على الإسراع في محاكمة المسؤولين عن قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كما تعهدت مصر بذلك، وفق بيان الخارجية الإيطالية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيطالية أن وزير خارجية إيطاليا استدعى السفير المصري اليوم الجمعة وحث مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل الباحث جوليو ريجيني. وجاء في البيان "عبر الوزير (إنزو) موافيرو عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق"، وأضاف أن هناك "عدم ارتياح شديد" في روما فيما يتصل بتطور القضية.

وكانت السلطات القضائية الإيطالية قد أعلنت أمس الخميس أنها تعتزم التحقيق مع سبعة ضباط استخبارات مصريين في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية. وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، فإن ضباط المخابرات المصريين السبعة سيخضعون رسمياً للتحقيق الأسبوع المقبل من جانب ممثلي ادعاء من روما على خلفية اتهامات بالاختطاف.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قالت صحيفة "لا ريبوبليكا" إن ممثلي ادعاء إيطاليين قرروا المضي قدما في التحقيق بعد اجتماع غير حاسم مع نظرائهم المصريين في القاهرة يوم أول أمس الأربعاء.

ح.ع.ح/ع.ش(رويترز)