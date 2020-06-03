قضية جورج فلويد: شركات أمريكية تتضامن، لكن ما الهدف؟

المظاهرات التي اندلعت بسبب قتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد بطريقة عنيفة على يد شرطي أبيض البشرة لا تنقطع، ففي منتصف الأسبوع نزل الآلاف من الناس مجددا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشوارع للاحتجاج ضد عنف الشرطة والعنصرية. ومنذ مدة لم يعد الأمر يتعلق فقط بأفراد يرفعون أصواتهم من أجل عدالة أكبر، فحتى الكثير من الشركات الأمريكية تتضامن مع المتظاهرين.
"العنصرية ماتزال أصل الكثير من الألم والقبح في مجتمعنا ـ من شوارع مينابوليس إلى التفاوتات التي حصلت بسبب كوفيد 19"، كما كتب مارك مازون، المدير المالي لمجموعة سيتي في مدونته بالشركة. وهذا الرجل البالغ من العمر 50 عاما هو من السود القلائل الذين نجحوا في الوصول إلى قمة شركة عالمية. وثلاث من بين 500 شركة أمريكية كبرى يقودها أمريكيون من أصل افريقي، بينهم كنيث فريزي الذي يترأس منذ تسع سنوات أعمال شركة الصيدلة العملاقة "ميرك". "مجتمعنا منقسم أكثر من ذي قبل"، يقول كنيث في مقابلة مع سي ان بي سي.
مازون وفريزي ليسا لوحدهما من رجال الأعمال الذين اتخذوا موقفا مما يجري. فقائمة الذين أخذوا الكلمة عقب وفاة فلويد طويلة. فإلى جانب سلسلة متاجر القهوة ستاربوك وشركة نايكه للمستلزمات الرياضية ومصرف مورغان الأمريكي توجد أيضا شركة ديزني المحافظة من بين الداعمين للاحتجاجات. "نحن نقف إلى جنب موظفينا السود والروائيين والفنانين والجالية السوداء برمتها"، كما تعلن الشركة مضيفة: "يجب علينا التكاتف ورفع صوتنا".
عندما يرتدي طائر تويتر اللون الأسود
وحتى شركة إنتاج الأحذية ريبوك وموقع تويتر الاجتماعي وخدمة نيتفليكس تكشف عن مواقفها. فتويتر غيَر لون شعاره من الأزرق إلى الأسود. ونيتفليكس كتبت:" البقاء في صمت يعني التواطئ" إلى جانب ذلك الاعلان بأن هناك التزاما تجاه الموظفين السود باتخاذ موقف. أما ريبوك فناشدت مباشرة الزبائن. "نحن لا ندعوكم لشراء أحذيتنا"، كما كتبت الشركة على تويتر. "نحن ندعوكم إلى المشيء في أحذية آخرين". وشركة جنرال موتورز التزمت حتى نهاية الربع الحالي من السنة بإنشاء مجلس ادماج استشاري من موظفين وخبرات من خارج الشركة لدعم التنوع داخل الشركة. وداخل شركة الأسطوانات يونيفرزل ميوزيك ستقوم لجنة عمل بالبحث عن مواضع الضعف التي تحفز على التفاوت داخل الشركة.
محل تابع لشركة نايكي يتعرض للنهب في نيويورك
وحقيقة أن ينخرط هذا العدد الكبير من الشركات الأمريكية في النقاش حول العنصرية وعنف الشرطة لها سبب، كما تقول فيندي مليلو. فأستاذة الصحافة بالجامعة الأمريكية في واشنطن تقوم منذ سنوات ببحوث حول التواصل الاستراتيجي. ليست سمعة الشركة فقط هي المستفيدة من النهوض ضد الظلم. فالكثير من الزبائن يتوقعون اليوم المسؤولية الاجتماعية للشركات التي يتبضعون عندها.
المسؤولية كجزء من استراتيجية الشركة
" داخل المجتمع الأمريكي نلحظ للتو تغيرا هاما"، تقول مليلو التي تعني بالأساس المستهلكين الشباب الذين لدى معظمهم تطلعات للعدالة الاجتماعية. فبعض الشركات مثل كيلوغس أو أبل تصدر منذ سنوات إضافة إلى حصيلة الشركة تقارير حول مسؤولية الشركة. "غالبية الشركات طورت منذ مدة استراتيجية تكشف عن كيفية ارضاء حاجيات الزبائن".
والوضع الحالي يبين أيضا أن محاولات التضامن للشركات لا تلقى ترحيبا. مدير شركة لوي فيتون، فيرجيل أبلو مثلا تبرع في خضم الاحتجاجات بـ 50 دولارا فقط لمنظمة ضد العنصرية وجنى بذلك موجة غضب. وفي المواقع الاجتماعية لشركة الموضة لم تظهر لمدة طويلة كلمة واحدة حول الأحداث الأخيرة.
المال للتنصل من المسؤولية؟
وإلى جانب الكلمات تستخدم شركات أمريكا هذه الأيام صندوقها المالي. فمصرف أمريكا مثلا أعلن الثلاثاء عن تخصيص مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة لمساعدة السود في أحيائهم للحصول على الصحة والاستقلالية ووظائف ومساكن أحسن. ورئيس فيسبوك، مارك زوكيربيرغ تعهد بصرف عشرة ملايين دولار لصالح منظمات تكافح ضد التمييز العنصري. وماركة التجميل "سيفورا" تبرعت بأكثر من مليون دولار للمنظمة الحقوقية ناكب/ NAACP.
رجال شرطة يؤمنون مدخل محل فوت لوكير ضد أعمال النهب
ويعتبر مراقبون بأن هذه المبادرات من قبل شركات أمريكية عملاقة ما هي إلا محاولة لركب موجة الغضب الجماهيري ضد العنصرية للاستفادة منها. ويقول كيني تاكر، الخبير في الإعلان والعلاقات العامة بأن "كل هذه الأموال والحملات وإعلانات التضامن لن تغير المجتمع، فقد فات الأوان "، معتبرا أن العنصرية متجدرة في الولايات المتحدة منذ قرون، وليس المال هو من سيغير شيئا في ذلك، والسود تعرضوا دوما للإهانة والتهميش.
ولو نظرنا إلى أقسام الإدارة في هذا العالم يتبين نفاق هذا النقاش. فعوض أخذ المبادرة تبقى شركات أمريكا متقاعسة. يجب أن يحصل شيء ما لتتحرك الشركات والناس. ولذلك فإن الشركات تتحمل قسطها في الوضع القائم. ويريد الكثير منها فجأة التألق بتبرعاته. لكن هناك حالات استثنائية لشركات مثل نايكه التي نبدت في الماضي العنصرية.
زبرينا كيسلر/ م.أ.م
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
"لا أستطيع التنفس"
الاحتجاجات الغاضبة من وحشية الشرطة ضد السود لعقود من الزمن، انتشرت بسرعة من مينيابوليس إلى مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بدأت الاحتجاجات وسط الغرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قام ضابط شرطة بتكبيل جورج فلويد والضغط على رقبته بركبته. وواصل الأمر رغم صراخ فلويد وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما، بأنه لا يستطيع التنفس، إلى أن فارق الحياة.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
"العملاق اللطيف"
نشأ فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وانتقل إلى مينيابوليس بولاية مينيسوتا في عام 2014 للعمل. وقبل وفاته، كان يبحث عن عمل بعد تسريحه من عمله كحارس مطعم للوجبات السريعة بسبب إجراءات الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا. وصفه أصدقاؤه بالعملاق اللطيف نظرا لقامته التي كانت تبلغ المترين.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
من السلمية إلى العنف
اتسمت غالبية الاحتجاجات السبت الماضي بالسلمية، غير أن عددا منها أصبح عنيفا مع حلول الليل. في العاصمة واشنطن تم نشر الحرس الجمهوري أمام البيت الأبيض. وفي وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، قتل شخص على الأقل في إطلاق للنار قالت الشرطة إنها لم تكن ضالعة فيه. وفي فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا أصيب عدد من عناصر الشرطة بجروح، في حين صدمت سيارتان تابعتان للشرطة حشدا من الناس في مدينة نيويورك.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
متاجر مخربة ومنهوبة
في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا واجه المتظاهرون عناصر الشرطة هاتفين "حياة السود مهمة!"، قبل أن تنهال عليهم الشرطة بالعصي وتطلق عليهم الرصاص المطاطي. وفي بعض المدن، بما فيها لوس أنجلوس وأتلانتا ونيويورك وشيكاغو ومينيابوليس، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، قام فيها البعض بنهب المتاجر وتخريبها.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
"عندما يبدأ النهب ..."
هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال الجيش لقمع الاحتجاجات، قائلاً إن "إدارته ستوقف العنف الغوغائي بشكل نهائي". ازدادت حدة التوتر في كافة أنحاء البلاد إثر تهديد ترامب، الذي ألقى باللائمة على الجماعات التي زعم أنها من أقصى اليسار. لكن حاكم ولاية مينيسوتا "تيم وولز" قال للصحفيين إنه سمع عدة تقارير غير مؤكدة تفيد بقيام مجموعات التي تنادي بتفوق البيض العنصرية بتأجيج العنف.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
وسائل الإعلام في مرمى النيران
استهدفت قوات الأمن العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. من بينهم مراسل CNN عمر خيمينيز وطاقمه الذين تعرضوا الجمعة الماضية للاعتقال أثناء تغطيتهم لأحداث مينيابوليس. وأصيب العديد من الصحفيين بقذائف أو احتجزوا أثناء بثهم على الهواء. كمت أطلقت الشرطة النار على مراسل DW ستيفن سايمنس أثناء تغطيته للاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
الغضب يتجاوز الولايات المتحدة
احتجاجات عالمية في كندا المتاخمة للولايات المتحدة الأمريكية من الشمال حيث نزل الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في فانكوفر وتورنتو. وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع المغتربون الأمريكيون ومتظاهرون آخرون خارج السفارة الأمريكية. وفي عاصمة بريطاينا لندن، ركع المتظاهرون في ساحة ترافالغار قبل أن يسيروا أمام البرلمان ويتوقفوا أمام السفارة الأمريكية.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
عند باب ترامب الأمامي
احتدمت الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن بدء سريان حظر التجول في الساعة 11 ليلا. تجمع أكثر من 1000 متظاهر في حديقة لافاييت قبالة البيت الأبيض، وأضرمت بعض النيران خارج مقر إقامة الرئيس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات نقلت ترامب إلى مخبأ محصن كإجراء احترازي.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
حظر التجول في المدن الأمريكية الكبرى
مددت نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي وديترويت وواشنطن العاصمة ومدن أمريكية أخرى حظر التجول مع دخول الاحتجاجات الليلة السادسة. ولاية أريزونا في غرب البلاد فرضت حظرًا للتجوال على مستوى الولاية على مدار أسبوع بعد اشتباك المتظاهرين مع الشرطة. كما تم نشر حوالي 5000 جندي من الحرس الجمهوري في 15 ولاية أمريكية.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
ترمب والكتاب المقدس
في مواجهة تجدد الاحتجاجات يوم الأحد، هدد ترامب بنشر الجيش إذا فشلت الولايات في "الدفاع عن سكانها". ثم سار ترامب من مقر إقامته إلى كنيسة في الحديقة، حيث كان يحمل إنجيلًا عالياً خلال فرصة لالتقاط الصور. هذا التصرف أثار استياء الأسقف ماريان إدغار بودي بعد أن زار ترمب كنسيتها دون إذن مسبق ودون الصلاة في الكنيسة.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
مظاهرات سلمية
رغم انتشار العنف بقيت عدة احتجاجات في الولايات المتحدة محافظة على سلميتها. في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن في نيويورك، استلقى المتظاهرون على الأرض وأيديهم خلف ظهورهم، محاكين الوضعية التي كان فيها فلويد عندما قتل. وعلى الرغم من لجوء بعض المتظاهرين إلى العنف، أشاد العديد من رؤساء البلديات والحكام الأمريكيين بمستوى الاحتجاجات.
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في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا
ركوع ضباط من الشرطة أمام المتظاهرين
لكن رغم تصاعد حدة العنف، فهناك مواقف أظهر فيها المتظاهرون وضباط الشرطة في الولايات المتحدة نوعاً من التضامن. إذ أظهرت فيديوهات منتشرة على التواصل الاجتماعي ضباط شرطة يركعون للتضامن مع المتظاهرين. يشير الركوع إلى لاعب كرة القدم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي كولين كايبرنيك، الذي احتج على بهذه الوضعية خلال النشيد الأمريكي ضد العنصرية وعنف الشرطة ضد السود في الولايات المتحدة. كرستيان كوبلر/س.أ