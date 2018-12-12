 قضية تصدم المغاربة .. أطفال يُرمى بهم في القمامة | ثقافة ومجتمع | DW | 21.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

قضية تصدم المغاربة .. أطفال يُرمى بهم في القمامة

أعادت تصريحات للناشطة الاجتماعية المغربية عائشة الشنا والأرقام التي ذكرتها عن الأطفال المتخلى عنهم الجدل حول هذه القضية في المغرب. وتباينت ردود فعل المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الصدمة، الغضب والتساؤل عن الحل.

Symbolbild | Frühgeborenes | Frühchen (imago images/Panthermedia/Jenzig71)

عادت قضية الأطفال المُتخلى عنهم للواجهة في المغرب وأثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات عائشة الشنا، رئيسة "جمعية التضامن النسوي"، قبل أسبوع في مقابلة لها مع صحيفة "mujerhoy” الإسبانية، التي نقلتها يومية "أخبار اليوم"، والتي قالت فيها الشنا أن "المغرب يعيش حالة فصام غير مسبوقة"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن "المغرب يُريد كل شيء وهذه أبرز أسباب العيش في هذا الفصام”.

وقالت الشنا إنه يتم التخلي بشكل سنوي عن 50 ألف طفل، وأنه يوجد في المتوسط ​​24 طفلاً يُرمى بهم كل يوم في القمامة، ولا يوجد عدد رسمي عن الأمهات العازبات بالمغرب.

هذه الأرقام "المخيفة" كما وُصفت من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت صدمة المغاربة وتباينت ردود الفعل بين مصدق ومكذب لها. حيث رأى البعض أن هذه "الأرقام مبالغ فيها" وشكك في مصداقيتها، خاصة أن عائشة الشنا لم تفصح خلال تصريحاتها هذه عن مصدر هذه الأرقام.

لكنْ من جهة أخرى، رأى آخرون أن هذه الأرقام، إن كانت صحيحة، فإنها قد "تحمل معها كارثة للبلاد و تعكس الحقيقة التي لا يجب غض الطرف عنها".

أرقام تعكس الواقع؟

عائشة الشنا، ناشطة اجتماعية مغربية، وتعتبر من رائدات الدفاع والعناية بالأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات، اللاتي تعانين من ويلات الانجاب خارج إطار الزواج. أسست الشنا جمعية التضامن النسوى عام 1985، وهى مؤسسة خيرية تقع في الدار البيضاء تهدف لمساعدة النساء العازبات وضحايا الاغتصاب.

وبسبب دعمها للنساء المحتاجات للرعاية، تحولت الشنا إلى أبرز الوجوه النسائية الفاعلة في مجال الدفاع عن المرأة في المغرب وحازت على عدة جوائز دولية.

Aicha Chenna marokkanische Sozialarbeiterin (privat)

عائشة الشنا، ناشطة اجتماعية مغربية ورئيسة جمعية التضامن النسوي لمساعدة الأمهات العازبات

وعن تصريحاتها والأرقام التي أثارت صدمة للمغاربة، قالت عائشة الشنا في حوارها مع DW عربية إن الأرقام مهولة وصحيحة وتعود إلى مصدر موثوق وهو جريدة ليكونوميست المغربية. وأضافت رئيسة جمعية التضامن النسوي: "هذه الأرقام ليست من عندي وإنما قرأتها في جريدة ليكونوميست والتي تعد من أكثر الجرائد الموثوق بها في المغرب"، في إشارة منها إلى الجريدة المغربية، التي تصدر باللغة الفرنسية . 

من جهة أخرى كشفت دراسة كانت قد أنجزتها "العصبة المغربية لحماية الطفولة المغربية" مع "اليونيسف"، وبالتعاون مع منظمات نسائية، أن الأرقام اليوم تشير إلى أن 11.43% من الأطفال يولدون خارج إطار الزواج، أي ما يمثل 153 طفلاً يولدون يومياً خارج إطار الزواج، ويتم التخلي عن 24 طفلاً منهم في الشارع. 

"مسؤولية موزعة"

الصدمة والغضب اللذان خلفتهما الأرقام، التي كشفت عنها رئيسة جمعية التضامن النسوي، وسط المغاربة، تزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يُصادف الـ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام. كما يشهد المغرب حاليا فعاليات الدورة 16 من المؤتمر الوطني لحقوق الطفل، بمشاركة مجموعة من المسؤولين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، مغاربة وعرب، والعديد من الأطفال المتفوقين في مجالات عدة، وأعضاء برلمان الطفل المغربي، ما يطرح تساؤلات حول وضعية وواقع الطفولة في المغرب، في ظل الأرقام المذكورة للأطفال خارج إطار الزواج والأطفال المتخلى عنهم في الشارع.

أبرز هذه التساؤلات هو على من تقع مسؤولية ما يحدث لهؤلاء الأطفال؟ اختلفت ردود الفعل بين من يحمَل مسؤولية هذه الظاهرة للدولة، ومن يحمَل الجمعيات التي تُعنى بالأمهات العازبات وأطفالهن، جزءاً من هذه المسؤولية، وبين من يرى أنها مسؤولية فردية بالدرجة الأولى.

وترى الشنا أن المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة فقط، وإنما المسؤولية موزعة بين المجتمع، الأسرة و المجتمع المدني وقالت لـDW عربية: "على المجتمع تغيير نمط تفكيره. الدولة مسؤولة عن تعليم الأطفال وفتح المدارس أمامهم، والأسر مسؤولة عن تربية أبنائها". وأضافت الشنا أن المجتمع المغربي أمام مشكلة وعي وأن التربية الجنسية مهمة في تربية الأطفال، "كما أنها موجودة حتى داخل القرآن، لكن لا يتم التطرق لها بالمساجد، وهذا الأمر لا يحدث بالمغرب فقط وإنما في جميع الدول العربية". وتابعت رئيسة جمعية التضامن النسوي: "حتى لو حملت الفتاة خارج إطار الزواج، عندما تكون لديها ثقافة جنسية، فهي ستلجأ إلى الطبيب، و أقل شيء أننا لن نرى المزيد من إلى الأطفال يُلقى بهم في القمامة".

"الإجهاض ليس هو الحل"

بين الغضب، الصدمة والتساؤل حول مسؤولية الدولة والمجتمع تجاه رمي الأطفال والتخلي عنهم، تساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الحل لهذه المشكلة، كما كتب سعيد ناشيد في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" والتي تساءل فيها قائلاَ: "(...) وفرة الفتاوى الدينية لم تحل المشكل، وفرة موانع الحمل لم تحل المشكل، صرامة القانون الجنائي لم تحل المشكل. ما الحل؟ (...)".

ويرى البعض أن إجازة الإجهاض قانونيا مسألة كفيلة بالتغلب على مشكلة رمي الرضع والتخلي عنهم. لكن عائشة الشنا، التي لا تنتمي إلى تيار أو توجه سياسي معين في المغرب، وتصف توجهها بـ "الإنساني"، تقول إن الإجهاض ليس هو الحل، وإنه يمكن اللجوء إليه في بعض الحالات الخاصة مثل زنا المحارم بسبب ما يترتب عنه من معاناة للأم والطفل.

وتوضح النشا: "لا يُمكن تصور المعاناة النفسية والجسدية للأمهات اللاتي لجأن إلى الإجهاض .. لا يُعقل أن تقتطع المرأة من جسدها بسبب رجل قضى شهوته وتخلى عنها. لدي حالات أمهات عازبات لم يلجأن للإجهاض، وأنا لست مع الإجهاض بل مع التربية الجنسية".

الكاتبة: إيمان ملوك

  • Menschenrechte Aktivistin Samar Badawi aus Saudi-Arabien

    بالصور: وجوه نسائية ناجحة في العالم العربي

    السعودية سمر بدوي تواصل الكفاح من أجل إطلاق سراح زوجها وليد أبو الخير وأخيها رائف بدوي، وقد حصلت في 2012 على جائزة أشجع نساء العالم العالمية من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية.

  • Friedensnobelpreisträgertreffen in Rom

    بالصور: وجوه نسائية ناجحة في العالم العربي

    الناشطة اليمنية توكل كرمان دخلت التاريخ بفضل دفاعها المتواصل عن قيم الحرية في بلدها رغم القمع والسجن والتهديدات، لتكون أول امرأة عربية تنال جائزة نوبل للسلام سنة 2011.

  • Ägypten Politikerin Jamila Ismail

    بالصور: وجوه نسائية ناجحة في العالم العربي

    اختيرت في استفتاء أطلقه موقع “CNN” على أنها السياسية العربية الأكثر إلهامًا للجمهور وصاحبة بصمة مميزة في مجالها: المصرية جميلة إسماعيل هي أيضاً إعلامية وقيادية بحزب الدستور بزعامة محمد البرادعي.

  • Tunesien Ouided Bouchamaoui Geschäftsfrau und Politikerin

    بالصور: وجوه نسائية ناجحة في العالم العربي

    وداد بوشماوي سيدة أعمال ناجحة ورئيسة هيئة رجال الأعمال التونسيين. انتخبت كأفضل صاحبة مؤسسة في العالم العربي في 2013، وشاركت في لجنة الحوار الوطني، الذي أفضى إلى التوافق حول الدستور وحكومة الكفاءات.

  • Menschenrechtsaktivistin Khadija Riyadi

    بالصور: وجوه نسائية ناجحة في العالم العربي

    خديجة رياضي وجه بارز في مجال حقوق الإنسان في المغرب، فهي من أوائل النساء اللواتي ترأسن جمعية حقوقية، وتعتبر خديجة أول امرأة من العالم العربي تحصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

  • Aktivistin Afra Jalabi

    بالصور: وجوه نسائية ناجحة في العالم العربي

    المفكرة السورية عفراء جلبي هي أول امرأة عربية تلقي خطبة العيد. هذه الخطوة التي جرت عليها انتقادات المحافظين اعتبرتها عفراء جزءاً من جهادها ضد التطرف الديني.

  • Jordanien Amman Königin Rania Demonstration vs IS

    بالصور: وجوه نسائية ناجحة في العالم العربي

    الملكة رانيا سيدة الأردن الأولى من أكثر النساء العربيات نشاطاً في مجال حقوق المرأة والطفل. أناقة رانيا اللافتة جعلتها تصنف أكثر من مرة ضمن أكثر نساء العالم أناقة.

  • Scheicha Mozah Bint Nasser Al Missned in Dresden

    بالصور: وجوه نسائية ناجحة في العالم العربي

    من أجمل نساء السياسة في العالم، لكنها معروفة أيضا بذكائها ويقال إن لها دوراً رئيسياً في تعيين ابنها أميراً لقطر خلفا لوالده. الشيخة موزة هي واحدة من النساء الأكثر سلطة في العالم حسب مجلة فوربس الأميركية.

  • Amal Alamuddin Clooney in Athen

    بالصور: وجوه نسائية ناجحة في العالم العربي

    محامية ناحجة وناشطة حقوقية بريطانية من أصل لبناني. أمل علم الدين أصبحت حديث الإعلام منذ ارتباط اسمها بزوجها الممثل الأمريكي الوسيم جورج كلوني. الكاتبة: سهام أشطو


مختارات

المغرب - عندما تكون "الخيرية" حافزاً وليست وصمة عار للبنات

في حين تعاني بنات "الخيريات" من شدة النظرة السلبية والدونية إليهن، تنجح بعضهن في مواجهة الواقع، ويعترفنّ أنهن بنات الخيرية بالفعل، بعدما تمكنّ من إثبات ذواتهن. DW عربية التقت في المغرب مع نماذج ناجحة لبنات الخيرية. (12.12.2018)  

"مغاربيات بلا حدود" حُلُمٌ مغاربي بسواعد نسائية

نساء يسعين لتحريك الضمير المغاربي النسّوي، يحاولن المساهمة في تحقيق حُلم الاتحاد المغاربي ببناء تكتل نسوي يضم تحت خيمته المتميزات من دول المغربي العربي حيثما كُنّ، في الدول المغاربيّة، أو في أي دولة من دول العالم أجمع. (09.12.2018)  

جهود ريادية لمساعدة الأمهات العازبات في المغرب على الحياة الكريمة

تضم مدينة الدار البيضاء المغربية أول جمعية للأمهات العازبات في العالم الإسلامي، حيث تجد هؤلاء الأمهات من ضحايا الاستغلال الجنسي أو الاغتصاب، الرعاية لهن ولأطفالهن، إذ يتم إعادة تأهيلهن للتمكن من بناء حياة كريمة ومستقلة. (01.12.2009)  

بالصور: وجوه نسائية ناجحة في العالم العربي

بعضهن تميز في مجال السياسة والاقتصاد وأخريات في الإعلام والثقافة ومجالات أخرى. ومنهن من اختارت طريق النضال الوعر والدفاع عن حقوق الإنسان. أوضاعهن ومراكزهن متباينة، لكن القاسم المشترك بينهن هو نجاحهن فيما يقمن به. (07.03.2015)  

مواضيع ذات صلة

Geheime Ehen in Marokko

المغرب - عندما تكون "الخيرية" حافزاً وليست وصمة عار للبنات 12.12.2018

في حين تعاني بنات "الخيريات" من شدة النظرة السلبية والدونية إليهن، تنجح بعضهن في مواجهة الواقع، ويعترفنّ أنهن بنات الخيرية بالفعل، بعدما تمكنّ من إثبات ذواتهن. DW عربية التقت في المغرب مع نماذج ناجحة لبنات الخيرية.

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار