 قضية الناجية أشواق تتفاعل.. إيزيديات يخشين العودة إلى ألمانيا | أخبار | DW | 21.08.2018

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أخبار

قضية الناجية أشواق تتفاعل.. إيزيديات يخشين العودة إلى ألمانيا

تخشى إيزيديات ناجيات من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف بـ "داعش" من العودة إلى ألمانيا بعد السجال الذي دار حول قضية أشواق حجي. فبعد أن واجهت الأخيرة "مغتصبها الداعشي" في ألمانيا، تتردد الأخريات في العودة أيضا.

Aschwak Hadschi Hamid Talo - Jesidin flieht aus Deutschland - YouTube Screenshot (picture alliance/dpa/YouTube/S. Sattar)

يبدو أن قصة الإيزيدية الناجية من السبي أشواق حجي التي غادرت ألمانيا قبل أشهر بعدما واجهت "مغتصبها الداعشي" هناك بدأت تتفاعل. فالقصة كما يبدو تدفع عدداً من الناجيات إلى عدم العودة إلى ألمانيا لأنها لم تعد بلدا آمنا بالنسبة لهن، حسب ما عبرت الكثيرات منهن.

وفي هذا السياق قالت الناجية نسرين سعدو مراد البالغة من العمر 26 عاما، والتي تعيش الآن في مخيم شاريا للنازحين الإيزيديين، لوكالة الأنباء الألمانية :"لقد عانيت كثيرا من ظلم داعش حيث تعرضت 28 مرة للبيع والشراء، حاولت الانتحار مرتين ولم أنجح، ومنذ أن تحررت وأنا أسمع أن هناك خطة لإرسال الناجيات إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وأنا أحتاج إلى علاج نفسي وجسدي. ولذلك قررت الذهاب إلى هناك لأنها فرصة لن تعوض". وأضافت :"ولكن بعد أن سمعت عن قضية أشواق وناجيات أخريات مثلها صادفن داعش هناك، قررت ألا أذهب ".

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الإيزيدية الهاربة أشواق حجي لا تنوي العودة لألمانيا

أما الناجية هينا عباس البالغة من العمر 17عاما، من ناحية كرعزير فقالت :"بداية، أريد أن أقول إن الشعب والحكومة الألمانية ساعدوا الإيزيديين كثيرا ونحن نشكرهم على ذلك. ولكن عندما سمعت عن قصة أشواق، وهي صديقتي، حيث كنا تحت أسر داعش سويا، قلقت جدا، مع أن والدتي وشقيقتي الصغيرة تعيشان في ألمانيا، وهما في زيارة لنا حاليا".

بيد أنها استدركت لتقول بحسرة: "لن أذهب إلى ألمانيا حتى لو تعرضت للموت هنا ... عندما كنت في أسر داعش كانت جنسيات الكثير من الدواعش أوروبية، ومن الطبيعي أن يعود هؤلاء إلى بلدانهم. وقد أبلغتني أشواق أنها لن تعود إلى ألمانيا مرة أخرى، وأنا أشجعها على قرارها".

 وقالت حنان مراد البالغة من العمر 31عاما، وهي ناجية إيزيدية من شنكال ذهبت إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك وهي الآن في زيارة إلى أهلها في مخيم شاريا بإقليم كردستان :"رأيت قبل عامين في مدينتي بألمانيا داعشيا كان اغتصبني عندما كنت سبيته لمدة شهر في مدينة الرقة السورية".

وتابعت تقول: "أخبرت الشرطة هناك فقالوا لي بكل وضوح نحن لا نستطيع أن نحاسب أحدا لم يرتكب جريمة في بلدنا، فهو كان داعشيا في بلده... وفيما بعد أرسلت الشرطة عددا من أفرادها لحمايتنا في منزلنا ليلا ونهارا، وحتى الآن الحماية تقوم بحراستنا".

منظمة "روزا شنكال لحقوق الانسان" طالبت الحكومة الألمانية بحماية الناجيات الإيزيديات الموجودات على أراضيها وناشدتها "توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الناجيات خاصة وأنهن عانين الأمرّين على يد المنظمات المتطرفة".

م.م/ أ.ح (د ب أ)

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


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محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

تسكن الأقلية الإيزيدية بالعراق وسوريا، ولعدة قرون تعرضت للاستهداف بسبب معتقداتها الدينية. أكبرها كان عام 2014، حين هاجمت "الدولة الإسلامية" القرى الإيزيدية في العراق، وارتكبت مجازر وُصفت بأنها "إبادة جماعية". (21.08.2018)  

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