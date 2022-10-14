 قضية الزليج.. أديداس تحل الخلاف مع المغرب حول قمصان منتخب الجزائر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.10.2022

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قضية الزليج.. أديداس تحل الخلاف مع المغرب حول قمصان منتخب الجزائر

أفادت شركة "أديداس" الألمانية للألبسة الرياضية بالتوصل لـ"حلّ إيجابي" للخلاف مع وزارة الثقافة المغربية بسبب تصميم قمصان منتخب الجزائر لكرة القدم "المستوحى من الزليج المغربي"، معربة عن أسفها لهذا الجدل.

أقمصة إحماء المنتخب الجزائري

أفادت شركة "أديداس" بالتوصل إلى "حلّ إيجابي" للخلاف على تصميم قمصان منتخب الجزائر المستوحى من الزليج المغربي.

 أعلنت شركة "أديداس" الألمانية العملاقة للألبسة الرياضية الجمعة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022)، أنها توصلت إلى حلّ معالمغرب بعد خلاف على تصميم قمصان لمنتخب الجزائر "مستوحى من الزليج المغربي"، معربة عن أسفها لهذا الجدل.

 وكان المغرب طالب "أديداس" الشهر الماضي بسحب القمصان لأن تصميمها مستوحى من نقوش الزليج المغربي ما عدّه "سرقة ثقافية". ودعا المحامي مراد العجوطي الشركة الألمانية إلى "سحب طاقم" من أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم "في أجل 15 يوما"، أو "توضيح أن الرسوم المستعملة في تصميمها تعود لفن الزليج المغربي"، وفق نص "الإنذار القضائي" الذي وجهه إلى مديرها العام كاسبر رورستاد.

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والزليج عبارة عن صناعة تقليدية رائجة في المغرب لبلاط تزينه رسوم ونقوش ملونة مختلفة، ويستعمل في أرضيات وجدران البيوت أو القصور والمساجد.

 وأفادت "أديداس" الجمعة بالتوصل إلى "حلّ إيجابي" للنزاع بعد محادثات مع الوزارة، ولن يتم سحب القمصان التي يرتديها المنتخب الجزائري في عمليات الإحماء قبل المباريات. وأضافت الشركة في بيان أن "التصميم مستوحى بالفعل من نمط فسيفساء الزليج، ولم يكن مقصده أبداً الإساءة إلى أي أحد".

 وتابعت "نودّ أن نعرب عن احترامنا العميق للشعب والحرفيين في المغرب، ونأسف للجدل الدائر حيال هذه القضية".

ورحّب محامي وزارة الثقافة مراد العجوطي بهذه الأنباء، قائلاً إن القضية سلطت الضوء على "أهمية الدفاع عن تراثنا الثقافي ومهارة الأجداد للحرف المغربية".

 لكن كانت هناك مؤشرات على مشاكل جديدة لـ"أديداس"، إذ أفادت وسائل إعلام محلية في الجزائر بأن اتحاد كرة القدم في البلاد غير راض عن الشركة الألمانية ويدرس إنهاء التعاقد معها. لكن متحدثاً باسم "أديداس" قال إنه لن يعلق على تكهنات صحافية.

 ويندلع هذا الجدال في وقت تشهد فيه علاقات الجارين المغاربيين توتراً حاداً بسبب الخلاف حول قضية الصحراء الغربية. وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ صيف العام الماضي، متهمة إياه "بأعمال عدائية" ضدها، فيما أعرب الأخير عن أسفه للقرار قائلا إنه يرفض "مبرراته الزائفة". 

وسلمت الجزائر جارتها رسميا دعوة للعاهل المغربي الملك محمد السادس لحضور القمة العربية التي يفترض أن تقام في الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.  

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب)

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    الكاتب: ن. اكسلان، ن. الكبير، أ. بوخمس، ع. الزبير