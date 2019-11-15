قضى معها امبراطور اليابان ليلة كاملة .. من تكون أماتيراسو؟

قضى امبراطور اليابان ناروهيتو ليلة كاملة مع إلهة الشمس، واسمها أماتيراسو، ما بين ليلة الخميس وصباح الجمعة، مكملاً بذلك مراسم تتويجه في أعلى الهرم السياسي باليابان، إذ تعد هذه الشعيرة آخر طقوس حيازة الامبراطور الجديد للعرش، بعد تنازل والده، أكيهيتو، عنه في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
ويعتقد الامبراطور، ومعه الكثير من معتقني الديانة الشنتوية، أنه ينحدر من سلالة إلهة الشمس، رغم أن هيروهيتو، جد ناروهيتيو، تجرّد من صفة القدسية التي كان أساساً لهذا الاعتقاد، إثر الهزيمة التي لحقت به وباليابان خلال الحرب العالمية الثانية.
وحسب مقال لأستاذ الأدب الياباني، ماتسوموتو ناؤكي، في موقع اليابان بالعربي، فإن إلهة الشمس ظهرت للإله إيزاناغي، عندما صبّ الماء على عينه اليسرى.
ويُعتقد أن إيزاناغي، الذي خلق جزر اليابان برفقة زوجته الإلهة إيزانامي، كان حزيناً للغاية بعد وفاة زوجته متأثرة بحروق شديدة، نجمت عن ولادتها لإله النار، كاغوتسوتشي، حسب المصدر السابق.
وتقول الأسطورة، وفق الباحث، إن إيزاناغي أصرّ على أن يرى زوجته بعد موتها، رغم ذهابها إلى عالم الموتى، ليكتشف أنها تحوّلت إلى جثة عفنة مغطاة بالديدان، وعندما فرّ من ذلك العالم، وعاد إلى عالم الألهة الأصلي، طهّر نفسه عند مصب نهر شهير، لتظهر له أثناء هذه العملية ثلاثة ألهة هم ألهة الشمس وإله العواصف وإله القمر، وهم الأشهر بين ذريته.
ويمضي الباحث في القول هذه الإلهة كانت قد اختبأت في كهف إثر ذعرها من سلوكيات أحد أشقائها الذي كان ينشر الخراب، وتسبّب هذا الاختباء في ظلام دامس بالعالم، ما جعل الآلهة الأخرى تؤدي طقوسا معينة لأجل تشجيع أماتيراسو على الظهور مجددا، وهو ماقبلته. ولاحقاً نزلت ذريتها إلى العالم لتحكم أرض اليابان.
تبقى الطقوس حصرية على الامبراطور، لكن ذلك لا يمنع حضور زوجته
وحضرت زوجة الامبراطور للاحتفال، لكن الامبراطور هو من يتولى تقديم القرابين للإلهة، وقد قام بذلك عبر وضع الأطعمة على 32 طبقا من أوراق البلوط.
وتقول مواقع أخرى إن أماتيراسو كانت متزوجة بشقيقها، تسوكويومي، وهو إله القمر، لكنها انفصلت عنه بعد قتله موشي إله الطعام، ما أدى إلى الفصل بين الليل والنهار. وتتحدث معطيات أخرى عن أن أماتيراسو أرسلت حفيدها جيمو إلى الأرض قبل 3 آلاف سنة لأجل أن يكون أول حاكم لليابان، ومنذ ذلك الحين بدأت شجرة أباطرة اليابان.
وبدأت الاستعدادات للشعائر قبل أشهر بإقامة مجمع ديني خاص داخل البلاط الإمبراطوري ثم حصاد الأرز من حقلين اختيرا من خلال تسخين قوقعة سلحفاة وقراءة نمط الشقوق عليها. وينص الاحتفال في الليلة الموعودة على تقديم وليمة ضخمة للإلهة، تتكون من أطعمة متنوعة كالسمك والفواكه والأرز وغير ذلك.
وحضر الاحتفال 400 شخصية، بينهم رئيس الوزراء، وبثها التلفزيون الياباني على الهواء مباشرة. ولا تزال مستمرة رغم دعاوى قضائية مرفوعة ضدها من فئات مختلفة من المجتمع، بمبرّر أنها تبذير للمال وانتهاك لمبدأ فصل الدين عن الدولة المنصوص عليه في الدستور.
إ.ع/ ع.خ (رويترز)
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
الفطر الحبار
قد يعتقد البعض أن الفطر نوع من الخضار، لكن خبراء البيولوجيا يصنفونه كنوع مستقل من الكائنات الحية، فلا هو من فصيلة النباتات ولا الحيوانات. وربما الفطر الظاهر على الصورة أفضل مثال على ذلك، فهو يذكرنا بالحبار. ولهذا تتم تسميته بـ"الفطر الحبار". رائحته عفنة جدا تنجذب إليها الحشرات وعلى رأسها الذباب.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
موطن الفطر الحبار
يعيش الفطر الحبار عادة في أستراليا، ونيوزيلاندا وفي جزر مالاوي. لكن في عام 1934 تمّ اكتشافه في ألمانيا أيضاً. الفطر نفسه ليس ساما، لكن يجب إزاحة جذعه الأسفل وإزالة جميع المسام على قشرته اللزجة قبل تناوله، وطعمه قد لا يكون لذيذاً بالنسبة للجميع.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
أصابع مرعبة
الانجليز اختاروا لهذا النوع من الفطر اسم "أصابع الرجل الميت" "Dead Man's Fingers". أما الألمان فيطلقون عليه اسم "الأصابع الميتة". وهو بالفعل ينمو على الأشجار الميتة أو في طريقها إلى ذلك. وتكون الطبقة الداخلية لكل جذع بنيّة اللون، غامقة مائلة الى السواد. أما قشرتها فهي بيضاء مخططة بالأسود. وهذا الفطر سام ولا يصلح نهائيا للاستهلاك البشري.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
بلون الدم
إنه من أغرب أنواع الفطر. نقاط حمراء متناثرة على سطحه بلون الدم. وعلى أوراقه وجذعه توجد مئات الأشواك، وكأن الطبيعة تحذرنا من سمه القاتل. وبالطبع لا يصلح نهائيا للاستهلاك.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
مهدد بالانقراض
يوجد نحو 15 نوع من هذا الفطر القاتل وسط أوروبا. وهو مهدد اليوم بالانقراض. ولهذا أقر قانون يقضي بعدم اقتلاعه.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
أذن الخنزير
لأن شكله يشبه أذن حيوان الخنزير، يحلو للألمان تسمية هذا النوع من الفطر بـ"أذن الخنزير". هذا الفطر لذيذ جدا وطعمه خفيف. وهو عبارة عن شريحة بيضاء اللون بالداخل، وكأنها شريحة سمك أبيض.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
أصل تسمية "عش الغراب"؟
لعلّ هذا النوع من الفطر السبب وراء التسمية العربية للفطر بـ"عش الغراب". فهو يشبه في شكله عش الطيور أو حتى سلة الخبز على مائدة الغذاء. لكن هذا الفطر لا يصلح للاستهلاك، فهو سام، ويجب الاكتفاء بالنظر إليه فقط.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
تشابه بين الإنسان؟
هذا الفطر يشبه بطبيعة الحال قضيب الرجل، وتسميته العلمية "phallus impudicus" تعني القضيب الرقيق. يعد هذا الفطر مصيدة للحشرات الضارة، فالطبقة اللزجة ذات الرائحة الكريهة جداً تجر الذباب إليها. الإشكالية أن هذه الحشرات يمكنها نقل البكتيريا فيما بعد.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
شبه من شكل دماغ الانسان
تشابه آخر بين الفطر والجسم البشري، نجده لدى هذا النوع من الفطر الذي يشبه في شكله ولونه دماغ الانسان. ينمو بقوة على الخشب الميت لشجرة الباتولا أو شجرة الزان. وقد يتغير لونه الى البنفسجي الغامق أو الفاتح أو حتى الأحمر الغامق. شكله قد يكون مربعا أو دائريا. من الممكن تناوله...لكن احذر!
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
من الشبه ما قتل!
.. فهناك فطر قريب له هو سام جدا. الإشكالية تكمن في أنه لا يمكن التفرقة بين النوع الأول وهذا النوع بالعين المجردة، فقط بواسطة المجهر. ولهذا يفضل الابتعاد عن الاثنين.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
الفطر الأنيق
كأنها تنورة يلبسها هذا النوع من الفطر. ينتمي إلى أنواع الفطر ذات الرائحة الكريهة. ومع ذلك يتم استخدامه في المطبخ الصيني وبكثرة، لأنه خزان للبروتينات والألياف، إضافة إلى غناه بمادة هيدروكاربونات.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
هل يفترس هذا الفطر كائنات حية؟
هل هذا الفطر من آكلة اللحم؟ لا إطلاقا! إنه فطر مسالم جدا. غير أن الشعر حول طبقته العليا تجعل الناس يخشون منه. يتم تناوله بكثرة في مناطق في المكسيك، وفي الكاميرون يستخدم كدواء ضد آلام الأذن.
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هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر
شعر القنفذ
من أغرب ما أبدعته الطبيعة: (Hericium erinaceus) هي التسمية العلمية لهذا الفطر وتعني "شعر القنفذ". صالح للاستهلاك. بل وفي آسيا هو وجبة مكلفة جدا. في الصين يستخدم لأغراض طبية. وهناك عدة عوامل جعلته مهددا بالانقراض ولا يجوز اقتلاعه نهائيا. الكاتبة: هانا فوكس/و.ب