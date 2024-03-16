قصف وقتلى في روسيا وأوكرانيا تبدأ عملية إجلاء

قالت روسيا إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة في هجوم صاروخي أوكراني على مدينة بيلغورود الحدودية وأن مسيرات أوكرانية قصفت مصفاة سيزران، هذا فيما بدأت كييف عملية إجلاء جماعية في منطقة بشمال البلاد.

أفادت السلطات الروسية بمقتل شخصين في ضربات جديدة السبت (16 آذار/مارس 2024) استهدفت مدينة بيلغورود الروسية عند الحدود مع أوكرانيا مع اتهام كييف بتكثيف عمليات القصف تزامنا مع الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وقال حاكم المنطقة التي تحمل الاسم نفسه فياتيسلاف غلادكوف عبر تلغرام "قتل شخصان هما رجل وامرأة" مشيرا إلى إسقاط ثمانية صواريخ فوق بيلغورود. وأوضح أن الرجل قتل بعدما أصيبت شاحنته في الضربة فيما قضت المرأة في موقف للسيارات. وأصيب نجل هذه الأخيرة بجروح بالغة و"يجهد الأطباء لإنقاذ حياته". وأصيب شخصان آخران أيضا.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق إسقاط صواريخ ومسيّرات فوق منطقتي بيلغورود وكورسك الحدوديتين اللتين تعرضتا طوال الأسبوع لهجمات مصدرها أوكرانيا المجاورة.

وتفيد وحدات لمقاتلين روس مناهضين للكرملين بأنها تشن توغلات مسلحة وعمليات قصف في خضم الانتخابات الرئاسية في روسيا الممتدة على ثلاثة أيام من 15 آذار/مارس إلى 17 منه والتي يتوقع فوز فلاديمير بوتين فيها بولاية جديدة. وتوعد هذا الأخير أوكرانيا برد على هذه الهجمات.

وفي نفس السياق، قال حاكم منطقة سامارا الروسية اليوم السبت إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاتي نفط تابعتين لشركة روسنفت في المنطقة دون التسبب في وقوع إصابات، مضيفا أن النيران اشتعلت في منشأة واحدة.

وقال الحاكم دميتري أزاروف في بيان نشر على تطبيق تيليغرام للرسائل إن النيران اشتعلت في مصفاة سيزران بمنطقة نهر الفولغا، لكن تم إحباط هجوم على مصفاة نوفوكوبيشيف. وأضاف أنه تم إجلاء العاملين في المصفاتين، ولم تقع إصابات.

وأظهرت لقطات نُشرت على الإنترنت لم يتم التحقق منها ما يبدو أنه حريق كبير في مصفاة سيزران، وخدمات الطوارئ وهي تعمل في مكان الحادث.

واستهدفت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية البنية التحتية النفطية الروسية بشدة، إذ ضربت مصافي في أنحاء الشطر الأوروبي من روسيا.

كولومبيون يقاتلون بجانب الأوكرانيين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وعلى الجانب الأوكراني، قال مسؤولون محليون أمس الجمعة إن السلطات الأوكرانية بدأت عمليات إجلاء جماعية للمناطق السكنية في منطقة سومي شمال البلاد القريبة من الحدود الروسية بعد فترات طويلة من القصف المكثف للمنطقة.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، على تطبيق الرسائل تيليغرام، إن أكثر من 180 من سكان المناطق القريبة من منطقة فيليكوبيسارسكا المتاخمة للحدود تم إجلاؤهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ولطالما أصدرت السلطات في سومي تقارير يومية عن القصف الروسي، لكن الهجمات أصبحت أكثر كثافة. وقالت الإدارة الإقليمية إن المناطق المعنية هي "الأكثر توترا" في منطقة سومي، حيث قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 13 آخرون خلال الأيام الخمسة الماضية. وقالت الإدارة إنه تم إجلاء أكثر من 4500 ساكن من 22 قرية في منطقة سومي، لكنها لم تحدد إطارا زمنيا.

خ.س/ع.أ.ج (د ب أ، رويترز، أ ف ب)