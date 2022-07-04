 قصف متواصل بدونباس ومؤتمر في سويسرا لإعادة إعمار أوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.07.2022

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قصف متواصل بدونباس ومؤتمر في سويسرا لإعادة إعمار أوكرانيا

بعد السيطرة على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا، يواصل الجيش الروسي قصف مدن أخرى في منطقة دونباس، سعيًا للسيطرة الكاملة عليها، بينما ينعقد مؤتمر في سويسرا لإعادة إعمار أوكرانيا، تعرض فيه بريطانيا خطة واسعة.

روسيا سيطرت على مدينة ليسيتشانسك في لوهانسك بعد قصف شديد (الثالث من تموز/يوليو 2022)

رغم استمرار القصف الروسي في دونباس، ينعقد مؤتمر لإعادة بناء أوكرانيا في سويسرا

يستمر الجيش الروسي بقصف شرق أوكرانيا وبالتقدم في خطة السيطرة على كامل منطقة دونباس بعد استيلائه على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية، في وقت يعد مؤتمر لوغانو في سويسرا لمرحلة إعادة البناء.

مختارات

قالت كييف إن 18 شخصاً قتلوا بينهم طفلان وأصيب عشرات في قصف روسي على مباني في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلنت دول عدة في الناتو إلى جانب الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

يرى المستشار الألماني أولاف شولتس أن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا "ما زالت بعيدة"، ومع ذلك حث على وضع "خطة مارشال" لإعادة بناء أوكرانيا. فيما كشفت وزيرة الدفاع الألمانية عن الأسلحة التي سُلمت لكييف.

وأعلنت هيئة أركان الجيوش الأوكرانية مساء الأحد (الثالث من تموز/يوليو 2022) انسحابها من ليسيتشانسك محور معارك شرسة في الأسابيع الأخيرة، مقرة بتفوق القوات الروسية على الأرض في لوهانسك في شرق أوكرانيا.

وبعد استيلائه على ليسيتشانسك، المرحلة الأساسية في الهيمنة على حوض دونباس الصناعي، يبدو أن الجيش الروسي يركز جهوده على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين إلى الغرب، اللتين تتعرضان للقصف دونما هوادة منذ الأحد.

وفي كلمته اليومية مساء الأحد، حاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخفيف من وطأة الوضع مركزًا على خطوط الجبهة الأخرى، حيث تؤكد كييف أنها "تحرز تقدمًا" في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب)، وأكد: "سيأتي يوم نقول الشيء نفسه عن دونباس".

في مدينة سلوفيانسك التي كان عدد سكانها نحو مئة ألف نسمة قبل الحرب، أسفرت ضربات الأحد الروسية عن سقوط ستة قتلى بينهم طفلة في التاسعة. وقال زيلينسكي: "كان اسمها إيفا وكانت لتحتفل بعيد ميلادها العاشر في آب/أغسطس". وتدعو السلطات الأوكرانية السكان الآن إلى المغادرة فيما بات خط المواجهة على بعد كيلومترات قليلة من سلوفيانسك.

وفي سيفيرسك، على بعد حوالي عشرين كيلومترًا غرب ليسيتشانسك، يبدو أن القوات الأوكرانية تعتمد على خط دفاع بين هذه المدينة ومدينة باخموت لحماية سلوفيانسك وكراماتورسك. وتحدث سكان اتصلت بهم وكالة فرانس برس عن عمليات قصف تزداد كثافة على سيفيرسك في الأيام الأخيرة. وأكدت هيئة أركان الجيش الأوكراني في مؤتمر صحافي صباح الإثنين: "كثف العدو قصفه على مواقعنا باتجاه باخموت". ودوت الانذارات المحذرة من وقوع غارات جوية ليل الأحد-الإثنين، وصولًا إلى أوديسا.

مشاهدة الفيديو 02:11

روسيا تعلن الاستيلاء على ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا



مؤتمر في سويسرا لإعادة إعمار أوكرانيا
وفي حين أن نتيجة الحرب غير محسومة بعد، ينعقد مؤتمر لوغانو الذي يجتمع فيه ممثلون من نحو 40 دولة مانحة محتملة، يومي الإثنين والثلاثاء، في محاولة لرسم معالم إعادة البناء في أوكرانيا مستقبلًا.

ووصل رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال ورئيس البرلمان رسلان ستيفانشوك إلى لوغانو الأحد على أن يلتقيا خصوصًا رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين لإرساء أسس "خطة مارشال" لأوكرانيا مع أن نهاية الحرب غير مرتقبة سريعًا والتقديرات تراوح بين عشرات إلى مئات مليارات الدولار. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الأوكرانية أولوياتها لإعادة إعمار البلاد بعد الحرب للمرة الأولى. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر رابط فيديو خلال الاجتماع.

ورأى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبير مارديني في مقابلة مع محطة "آر تي إس " التلفزيونية السويسرية أن عملية إعادة البناء بحد ذاتها يجب أن تنتظر نهاية القتال، لكن من الحيوي توفير "أفق إيجابي للمدنيين".
وستعرض وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الإثنين في لوغانو خطة بريطانية واسعة لإعادة البناء في أوكرانيا. وقالت الوزيرة قبل المؤتمر: "إنعاش أوكرانيا بعد حرب العدوان الروسية سيشكل رمزًا لتفوق الديمقراطية على التسلط. وسيظهر ذلك لبوتين أن محاولته لتدمير أوكرانيا جعلت منها أمة أرقى وأكثر ازدهارًا ووحدة".
كما أنه من المقرر أن تعلن تراس عن خطط لاستضافة مؤتمر التعافي العام المقبل، حيث تلتزم الحكومة ببرنامج على غرار خطة مارشال، في تكرار لنهج إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية من جهتها إنها ستزيد مساعداتها المالية المباشرة للرياضيين الأوكرانيين ثلاث مرات لكي يتمكنوا من أن "يرفعوا عاليًا" علم بلادهم خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في 2024 والشتوية في 2026، على ما أعلن رئيسها توماس باخ. وقال باخ خلال زيارة لكييف واقفًا إلى جانب زيلينسكي: "الوقت لم يحن" لتغيير موقف اللجنة الأولمبية الدولية التي أوصت باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من كل المناسبات الرياضية الدولية.

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ ، أ ف ب)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة