قتلى في لبنان وإسرائيل مع ترقب لاتصال بايدن مع نتنياهو

قتل عدة أشخاص في لبنان، بغارة إسرائيلية، كما قتل شخصان في شمال إسرائيل بنيران صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان، قبل محادثة هاتفية مرتقبة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي لبحث تطورات الحرب.

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، الأربعاء (التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2024)، في غارة جوية إسرائيلية على منطقة تقع جنوبي العاصمة بيروت. وذكرت تقارير أن الهجوم استهدف قرية الوردانية، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي بيروت. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أيضا إصابة 10 أشخاص.

فيما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، نجمة داود الحمراء، بمقتل رجل وامرأة يبلغان نحو 40 عاما بنيران صواريخ سقطت على كريات شمونة التي تبعد كيلومترين عن الحدود مع جنوب لبنان.

وقالت الهيئة إنها عثرت عليهما "فاقدي الوعي ومصابين بشظايا. أجرينا الفحوصات الطبية لهما، لكن إصاباتهما كانت خطيرة واضطررنا إلى إعلان وفاتهما في المكان". وهما أول قتلى في إسرائيل بصواريخ من لبنان منذ تكثيف الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله مؤخرًا. وتم إطلاق "حوالى 20 مقذوفا" في وقت مبكر من بعد الظهر على كريات شمونة، بحسب الجيش.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واللذان تتسم علاقاتهما بالتوتر الشديد، في وقت لاحق اليوم. ويتناول الاتصال الأول منذ شهرين بينهما خطة إسرائيل لضرب إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب مصدر مقرب من الإدارة الأمريكية.

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وأفاد حزب الله المدعوم من إيران عن معارك الأربعاء ضد القوات الاسرائيلية التي أعلنت في 30 أيلول/ سبتمبر بدء هجوم بري "محدود" في جنوب لبنان. وأكدت الجماعة أنها صدت توغلات إسرائيلية. وقال الجيش الاسرائيلي إن قواته دمرت "100 هدف إرهابي لحزب الله" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

وفي وسط إسرائيل، أصيب في الخضيرة ستة أشخاص في هجوم بسكين، وتم "تحييد" المنفّذ بحسب الشرطة التي أوضحت أن الهجوم مرتبط بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. وحذّر نتنياهو الثلاثاء اللبنانيين من أنّهم سيواجهون "دمارا ومعاناة" كما حصل للفلسطينيين في قطاع غزة إذا لم "يحرّروا" بلدهم من حزب الله.

وفي التحركات الإقليمية، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء إلى الرياض لإجراء محادثات بشأن الجهود المبذولة لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان، بحسب مكتب عراقجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة ستركّز على وقف "جرائم الإبادة الجماعية والعدوان التي يرتكبها النظام الإسرائيلي، ولتخفيف آلام ومعاناة إخواننا وأخواتنا في غزة ولبنان".

ف.ي/ع.ش (د ب أ، أ.ف.ب، رويترز)