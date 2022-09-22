قصف إيراني لشمال العراق وبغداد تستدعي سفير طهران

أفادت مصادر في دائرة صحة أربيل بشمال العراق اليوم الأربعاء (28 أيلول/سبتمبر 2022) بمقتل سبعة أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء القصف الإيراني الذي استهدف مناطق متفرقة في إقليم كردستان.

وقال شهود عيان إن من بين المصابين مصورا يعمل لحساب تلفزيون "كردستان 24"حيث أصيب بجروح بليغة جراء القصف الإيراني.

وأدانت حكومة إقليم كردستان القصف الإيراني، مشيرة إلى أنها "خروقات وانتهاكات متكررة لسيادة أراضي إقليم كردستان". وقالت الحكومة في بيان صحفي اليوم، "إن القصف الذي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مقرات المعارضة، وتحت أي ذريعة، هو موقف غير صحيح، وحرف لمسار الأحداث، وأثار استغربنا".

وأضافت: "نستنكر هذه الأشكال من والاعتداءات المستمرة على أراضينا، التي يقع بسببها ضحايا مدنيون ويجب وقف هذه الاعتداءات".

وكانت وزارة الخارجيَّة العراقيةأدانت وبأشدِّ العبارات القصف المدفعيّ والصاروخيّ الإيراني الذي طالَ أربع مناطق في إقليم كردستان بشمال البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن القصف أوقع أعدادا من القتلى والجرحى، في تطوّرٍ خطر يهددُ أمن العراق وسيادته، ويضاعِف آثار الخوف والرُعب على الآمنينَ من المدنيين.

وأفادت مصادر أمنية كردية عراقية في وقت سابق اليوم بأن مواقع تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في ناحية التون كوبري الواقعة بين محافظتي كركوك وأربيل شمالي العراق تعرضت لقصف عنيف بطائرات مسيرة وصواريخ.

وذكرت المصادر أن نحو تسعة انفجارات عنيفة سمعت ورافقها ارتفاع السنة الدخان من مواقع تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقة شيراوا في منطقة التون كوبري بمحافظة أربيل جراء قصف من داخل الأراضي الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية وقوات البيشمركة سارعت إلى الانتشار ومتابعة الأحداث. وأبلغ عضو بارز في حزب كوملة الكردي الإيراني المعارض رويترز أن عدة مكاتب للحزب استُهدفت صباح اليوم الأربعاء وأن هناك خسائر مادية وبشرية لكن ليس لديه تفاصيل.

وتتهم إيران معارضين إيرانيين مسلحين من الأكراد بالضلوع في الاضطرابات المستمرة في البلاد، لا سيما في شمال غرب البلاد حيث يعيش معظم أكراد إيران البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.

خ.س/إ.ف (د ب أ، أ ف ب، رويترز)