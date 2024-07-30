قصف إسرائيلي لجنوب لبنان وإلغاء المزيد من الرحلات إلى بيروت

استهدف الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي أنه لا يتوقع اندلاعا وشيكا "لمواجهة" بين لبنان وإسرائيل. وقيادي في حزب الله يهدد بالرد على مناطق عسكرية في داخل إسرائيل والجولان.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف خلال الساعات الماضية "نحو 10 أهداف" لحزب الله في جنوب لبنان، ما أدى الى مقتل أحد عناصره، في ظل مخاوف من تصاعد التوتر بين الجانبين. وقال الجيش في بيان اليوم الثلاثاء (30 تموز/ يوليو 2024) إنه استهدف "منذ ساعات مساء أمس نحو 10 أهداف إرهابية لحزب الله ... في سبع مناطق في جنوب لبنان "، وأن القصف أدى الى مقتل أحد عناصره. وتوعدت إسرائيل بردّ "قاسٍ" على الحزب الذي تتهمه بالمسؤولية عن هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 12 فتى وفتاة في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل السبت، بينما نفى الحزب أي علاقة له بالحادث.

من جانبه صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يعتقد أن اندلاع "مواجهة" بين إسرائيل ولبنان، هو أمر وشيك، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات على الحدود بينهما. وقال للصحفيين في مانيلا، حيث حضر هو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اجتماعا ثنائيا مع نظيريهما الفلبينيين، جيلبرتو تيودورو وإنريكي مانالو: "بينما شهدنا الكثير من النشاط على الحدود الشمالية لإسرائيل (و) لازلنا نشعر بالقلق إزاء احتمال تصعيد يؤدي إلى مواجهة شاملة، أنا لا أعتقد أن القتال هو أمر حتمي".

وبسؤاله عما إذا كان يشعر بأن إسرائيل يمكن أن تحارب على جبهتين في غزة ولبنان، قال أوستن، إن "إسرائيل ستفعل ما يلزم من أجل الدفاع عن نفسها، وقد أثبتت ذلك مرارا". وبينما تلتزم الولايات المتحدة "بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أو أي شيء يتطلبه الأمر"، أكد أوستن أن الولايات المتحدة ترغب في أن ترى "الأمور تحل بطريقة دبلوماسية". وقال: "لقد كنا واضحين بشأن ذلك منذ البداية... ولكن مرة أخرى، إننا لا نريد أن يحدث ذلك. ما نريده أن يحدث هو أن تحل الأمور بطريقة دبلوماسية".

حزب الله يصعد إعلاميا

وفي لبنان أكد مصدر قيادي في حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء الرد حتما على أي "اعتداء" إسرائيلي، مشدد على أن "الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل". وقال المصدر ، في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية نشرته اليوم :"نأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد وأعددنا للأمر كامل عدته" ، مشيرا إلى أن "مصطلح العدو عن ضربة قاسية ومحدودة لا يعنينا بشيء، لأنه عدوان بمعزل عن حجمه"، موضحا أنهم "قادرون على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف".

ومضى قائلا :"لا نتوقع اجتياحا بريا ولو محدودا للبنان لكننا في حالة جاهزية كاملة"، مؤكدا أن "التبني الأمريكي لرواية العدو لم يفاجئنا، وسبق وتبنى روايته بمجزرة المعمداني". وتهدد إسرائيل باستهداف لبنان، وتتهم حزب الله اللبناني باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان بصاروخ مساء يوم السبت الماضي ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا، ونفى حزب الله نفيا قاطعا مسؤوليته عن الحادثة.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

إلغاء رحلات إلى بيروت

ونتيجة التوتر في المنطقة ألغت شركتا إيجيان إيرلاينز اليونانية وكوندور الألمانية للخطوط الجوية اليوم الثلاثاء رحلاتهما إلى بيروت. وقالت إيجيان إيرلاينز إنها ستعلق رحلاتها حتى يوم الخميس، بينما ألغت كوندور رحلتها اليوم الثلاثاء من دوسلدورف.

خطوط طيران ألغت رحلاتها إلى بيروت بعد المخاوف من تصاعد الصراع بين حزب الله وإسرائيل صورة من: Houssam Shbaro/Anadolu/picture alliance

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) وشركات لوفتهانزا والخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينجز التابعة لمجموعة لوفتهانزا أمس الاثنين إلغاء رحلاتها. كما أعلنت عدة شركات طيران أخرى تعليق أو إرجاء أو إلغاء بعض الرحلات، ومع ذلك أورد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قائمة برحلات وصول اليوم الثلاثاء لطائرات شركات أخرى مثل بيغاسوس وطيران الإمارات والملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية الإيرانية والقطرية والاتحاد للطيران.

ع.خ/ ح.ز (د ب ا)