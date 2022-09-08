 قصر بكنغهام يعلن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.09.2022

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قصر بكنغهام يعلن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما

اتجهت أنظار العالم إلى بريطانيا بعد إعلان القصر الملكي أن الأطباء قلقون على صحة الملكة إليزابيث الثانية. وقبل قليل أعلن قصر باكنغهام عن وفاة الملكة عن 96 عاما وتولي ابنها تشارلز عرش المملكة المتحدة.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما.

توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما.

قال قصر باكنغهام اليوم الخميس (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022) إن الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، توفيت عن 96 عاما.

وأضاف قصر باكنغهام في بيان "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم".

وجاء في البيان "الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا"، وذلك في إشارة إلى ابنها الكبر تشارلز الذي أصبح ملكا.

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وعانت الملكة اليزابيث الثانية من مشاكل صحية منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في تشرين الأول/اكتوبر الماضي. منذ ذلك الحين ألغت الملكة البالغة 96 عاما سلسلة التزامات رسمية بناء على نصائح أطبائها.  

كما شوهدت الملكة تتكىء على عصا خلال قداس في قلعة ويستمنستر في 12 تشرين الأول/اكتوبر، المرة الأولى التي تقوم بها بذلك خلال حفل عام.

واليوم أعلن قصر بكنغهام أن الأطباء "قلقون" على صحة الملكة وأنّ أفراد العائلة المالكة هرعوا إلى إسكتلندا حيق تقيم.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)

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    العالم يعلن الحداد على الملكة إليزابيث الثانية

    "الحزن هو الثمن الذي ندفعه من أجل الحب." قالت ذلك بنفسها ذات مرة. الآن العالم في حداد عليها: الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، توفيت في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022 عن 96 عاماً بعد ما يقرب من 70 عامًا من الحكم: شهدت الملكة انهيار الإمبراطورية البريطانية، و13 رئيسًا للوزراء وأوقاتا عصيبة مرت على أسرتها.

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    ملكة في سن الخامسة والعشرين

    توفي جورج السادس ملك المملكة المتحدة في 6 فبراير 1952. كانت ابنته إليزابيث البالغة من العمر 25 عاماً في زيارة خارجية في ذلك الوقت وتلقت الأخبار بعد وصولها إلى كينيا. لم يكن هناك وقت للحداد الهادئ. أصبحت إليزابيث الآن ملكة. ومع ذلك، لم يتم تتويجها إلا بعد عام ونصف تقريباً: في يونيو 1953 في كنيسة وستمنستر في لندن، التي تعد كنيسة الملوك.

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    وريثة العرش في عمر العشر سنوات

    ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري في لندن في 21 أبريل/ نيسان 1926، وهي الطفلة الأولى لدوق ودوقة يورك. في عام 1936 اعتلى والدها جورج السادس العرش البريطاني. وهكذا أصبحت ابنته الكبرى وريثة العرش وأعدت نفسها بشكل منهجي لدورها المستقبلي في السنوات التالية. ألقت إليزابيث أول خطاب لها، بثته هيئة الإذاعة البريطانية، في سن الرابعة عشرة - خلال الحرب العالمية الثانية.

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    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    ملكة وأم

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    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

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  • UK Prinzessin Diana

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

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  • Großbritannien Königshaus Kate und William Hochzeit 29.04.2011

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    أخيرًا حفل زفاف الأحلام مرة أخرى

    عندما تزوج الأمير وليام، الابن الأكبر لديانا، من كيت ميدلتون في أبريل/ نيسان 2011، احتفل الملايين بالعروسين. وبعد أن أعطت الملكة كيت على ما يبدو بعض النصائح قبل الخطوبة، سرعان ما تعلمت زوجة حفيدها واجباتها الملكية وأسعدت الملكة بزواج سعيد لمدة عشر سنوات وثلاثة من أحفاد الأحفاد.

  • Meghan und Harry geben Interview bei CBS

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    الحفيد المنشق

    لكن لم يكن الأمر كذلك مع الحفيد الأصغر هاري. أعطت الملكة مباركتها لحفل زفافه على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل في عام 2018. ومع ذلك، لم تكن الحياة الملكية مناسبة للزوجين الشابين. في مقابلة مع المتحدثة الأمريكية أوبرا وينفري، تحدث الاثنان بصراحة عن الصعوبات التي تواجههما مع مؤسسة النظام الملكي، كما تخليا فيما بعد عن امتيازاتهما كعضوين في العائلة الملكية.

  • 60jähriges Thronjubiläum Elizabeth II Queen empfiehlt Charles und Diana die Scheidung

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    حياتها محور الاهتمام

    نعم، يمكن أن يكون التاج عبئاً، لأنه يعني مسؤولية كبيرة وحياة كاملة تحت مراقبة الرأي العام وعامة الشعب. مشاكل الأسرة والطلاق والوفيات والمغامرات - أتقنت إليزابيث كل شيء بطريقتها الخاصة: قوية وهادئة. هذا ما أحبه معظم البريطانيين فيها.

  • UK Boris Johnson wird Premierminister

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

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  • 60jähriges Thronjubiläum Elizabeth II Queen Elizabeth II. bei Thronrede im Parlament

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    70 سنة حافلة

    كانت إليزابيث قد قالت في عام 1952 إن تتويجها لا ينبغي أن يكون علامة على القوة وعظمة الماضي، بل تعبير عن الأمل في السنوات التي ستخدمها وتحكم بنعمة الرب. دامت هذه الفترة نحو 70 سنة حافلة بالأحداث. وهذا ما جعلها أطول زعيمة دولة في الحكم في العالم.

  • Bildergalerie 60. Thronjubiläum Queen Elizabeth II

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    رأس الكنيسة وأيقونة لا تُنسى

    كان لقبها الكامل هو: "إليزابيث الثانية، بفضل الرب ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبلدانها وأقاليمها الأخرى، زعيمة الكومنولث، المدافعة عن الإيمان". وما لا ينبغي إهماله أيضاً: أيقونة الأناقة، المشهورة عالمياً بأزيائها ذات اللون الواحد والقبعات المصممة بشكل متقن.

  • England Beisetzung Prinz Philip

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    الخسارة

    في نيسان/أبريل 2021، توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، قبل شهرين من عيد ميلاده المائة. الاثنان كانا متزوجين منذ 73 عاماً وتجاوزا جميع الأزمات - بما في ذلك الأزمات الزوجية - معاً. بيد أنّ الملكة لم يردعها فقدان زوجها ورفيقها واستمرت في تولي حكم المملكة.

  • Großbritannien Royals l Queen Elisabeth

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    وداعا يا ملكتي

    العالم يقول وداعاً إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة منذ ما يقرب من سبعة عقود، والأم لأربعة أطفال، وإحدى الشخصيات المميزة في القرن العشرين ولغاية اليوم. وسيتولى الآن ابنها وولي عهدها تشارلز، دوق كورنوال وأمير ويلز، عرش ملوك إنجلترا. زابينه بيشل، كلاوس كريمر/ ز.أ.ب


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