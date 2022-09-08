قصر بكنغهام يعلن وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما

قال قصر باكنغهام اليوم الخميس (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022) إن الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، توفيت عن 96 عاما.

وأضاف قصر باكنغهام في بيان "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم".

وجاء في البيان "الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا"، وذلك في إشارة إلى ابنها الكبر تشارلز الذي أصبح ملكا.

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وعانت الملكة اليزابيث الثانية من مشاكل صحية منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في تشرين الأول/اكتوبر الماضي. منذ ذلك الحين ألغت الملكة البالغة 96 عاما سلسلة التزامات رسمية بناء على نصائح أطبائها.

كما شوهدت الملكة تتكىء على عصا خلال قداس في قلعة ويستمنستر في 12 تشرين الأول/اكتوبر، المرة الأولى التي تقوم بها بذلك خلال حفل عام.

واليوم أعلن قصر بكنغهام أن الأطباء "قلقون" على صحة الملكة وأنّ أفراد العائلة المالكة هرعوا إلى إسكتلندا حيق تقيم.

ص.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)