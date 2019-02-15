قصر باكنغهام: الأميرة ميغان ماركل تضع مولوداً ذكراً

أعلن قصر باكنغهام الاثنين (السادس من مايو/ أيار 2019) أن دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، وضعت مولوداً ذكراً. وقال القصر في بيان له: "صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس وضعت بسلام طفلاً ذكراً"، مضيفاً: "كان دوق ساسكس حاضراً يوم الولادة". ويبلغ وزن المولود 3.26 كلغ.

وسيحتل المولود الجديد الترتيب السابع في تولي عرش بريطانيا، ومن المتوقع أن يحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية. والأمير هاري (34 عاماً) هو حفيد الملكة إليزابيث الثانية والابن الثاني لوريث العرش، الأمير تشارلز، والأميرة الراحلة ديانا. وتزوج الأمير من الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل (37 سنة) في حفل زفاف مذهل في قلعة وندسور الملكية في مايو/ أيار 2018.

وكان الكثير من البريطانيين يتمنون أن تضع الدوقة طفلها يوم الخميس الماضي (الثاني من مايو/ أيار) ليكون يوم ميلاده هو نفس يوم ميلاد الأميرة شارلوت، ابنة عمه الأمير وليام. لكنهم باتوا يتوقون الىن إلى معرفة اسم المولود الجديد الذي لم يُعلن بعد. ومن المتوقع أن يقدم الزوجان الملكيان طفلهما الأول إلى عامة الشعب في غضون أيام قليلة.

وكان هاري وزوجته الممثلة السابقة قد أعلنا في أكتوبر/ تشرين الأول أنهما ينتظران مولودهما الأول هذا الربيع.

ع.غ/ ي.أ (رويترز، آ ف ب)