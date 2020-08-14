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قصر النظر

قصر النظر هو إحدى أشكال ضعف البصر والإصابة به تعني أن المرء يمكنه رؤية الأشياء القريبة بشكل جيد دون التمكن من رؤية الأشياء البعيدة بنفس الكفاءة، وللعوامل الوراثية دور كبير في إصابة الأطفال بهذا المرض.

ازدادت حالات قصر النظر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة لدى صغار السن. ويرجح الأطباء أن يكون للهواتف الذكية والكمبيوتر دوراً في هذه الظاهرة الجديدة. فنتيجة هذا الاستخدام تؤقلم أعيينا نفسها على رؤية ما هو قريب. وأكدت دراسات حديثة أن ضوء النهار يقي من قصر النظر. لذلك ينصح بعدم ترك الأطفال طويلاً أمام المحمول، وأيضاً بالخروج بهم يومياً إلى ضوء النهار، لمدة ساعتين على الأقل.

person wearing spectacles in an office at the doctor | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Wort der Woche - dusselig

العدسات المتعددة البؤر.. وداعاً لقصر النظر عند الأطفال! 14.08.2020

عادة ما ينصح بالعدسات المتعددة البؤر للبالغين اعتباراً من سن الأربعين. دراسة على ما يقارب 300 طفل استمرت ثلاث سنوات خرجت بنتيجة أن الأطفال بين السابعة والحادية عشر يمكن أن يستفيدوا أيضاً من تلك العدسات. كيف ذلك؟
person wearing spectacles in an office at the doctor | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Wort der Woche - dusselig

هكذا يحمي ضوء النهار طفلك من قصر النظر 25.05.2018

"ابتعد عن شاشة التلفاز والكمبيوتر"، "تجنب القراءة في الضوء الخافت"..جمل تقليدية اتفق عليها الآباء وربما تثير إزعاج الأبناء، لكن دراسات حديثة كشفت مخاطر شديدة لهذه السلوكيات التي قد تؤدي تدريجيا لفقدان البصر.

#48425870 - Fotolia Augenlaser

دراسة: الهواتف الذكية تزيد عدد المصابين بقصر النظر 06.05.2017

حذرت دراسة ألمانية حديثة من تزايد التأثير السلبي للهواتف الذكية والحواسب اللوحية على النظر. ويتزايد يوما بعد يوم عدد الأشخاص الذي يعانون من قصر النظر، ما ستكون له عواقب على سوق العمل وعلى المجتمع.
little children boy gaily astonished stare on camera above glasses , on white background, isolated

علماء ألمان: قصر النظر هو نتيجة لحدة الذكاء 14.10.2016

غالبا ما يقال عن الأشخاص الذين يرتدون نظارات طبية بسبب قصر النظر إنهم أذكياء ويحملون تحصيل دراسي عالٍ. علماء ألمان درسوا العلاقة بين قصر النظر والتحصيل الدراسي والذكاء وتوصلوا إلى نتائج مثيرة تؤيد هذه المقولة.

ILLUSTRATION - Ein Kind hält am 24.01.2014 in Berlin ein Smartphone in den Händen. Foto: Ole Spata/dpa

هل تسبب الهواتف والأجهزة اللوحية قصر النظر؟ 28.06.2016

الهواتف الذكية أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لكن التحديق المستمر في الشاشات الصغيرة مضر للعيون. فما هي المشاكل التي يسببها وكيف يمكن تفاديها؟
beauty girl cry Rechte: Danil Chepko/Colourbox

نصف سكان العالم "بنصف بصر" بحلول 2050؟ 19.02.2016

حذر خبراء من أستراليا وسنغافورة من أن نصف سكان العالم سيعانون من ضعف البصر بحلول 2050، أي ما يعادل 5 مليار نسمة. مؤشرات صحية خطيرة. فما هي الأسباب؟
Titel: DW Shift Kinderschutz im Internet Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?: Axel Rubbel / French Film Videoproduktion Wann wurde das Bild gemacht?: VPMS Hi-Res Schnappschuss Wo wurde das Bild aufgenommen?: VPMS Hi-Res Schnappschuss Bildbeschreibung: Drei Kinder auf Bett mit Smartphones -DW Copyright gegeben-

احذر مخاطر الهاتف الذكي على نظرك! 16.01.2016

طفل يقضي ساعات في اللعب على الهاتف الذكي.. صورة لم تعد غريبة في العديد من المجتمعات. وبدأت نتائج الاستخدام المكثف للهواتف الذكية في الظهور، إذ سجلت نسب الإصابة بقصر النظر معدلات قياسية وسط تحذيرات من أن القادم أسوأ.
ARCHIV - Eine Schülerin hält während einer Pause in der Mittelschule St. Nikola in Passau (Niederbayern) ein Telefon in der Hand, aufgenommen am 01.02.2012. Braunschweiger Schüler wollen am 15.04.2013 für eine Woche ihre Smartphones abgeben. Sie wollen testen, wie sich ihr Leben dadurch verändert. Foto: Armin Weigel/ dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

دراسة: استخدام الهواتف الذكية يزيد التوتر لدى الأطفال 03.10.2015

دراسة ألمانية تؤكد أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية المنتشر لدى الأطفال والشباب يؤدي إلى زيادة نسبة التوتر لديهم، وقد يزيد من فرص إصابتهم بقصر النظر وإدمان استخدام هذه الهواتف.
#48165460 - Young student © stillkost

الأجهزة الذكية تساهم في تدهور نظر مستخدميها 10.09.2015

استعمال الأجهزة الإلكترونية الحديثة له مخاطره الطبية أيضاً على الإنسان، إذ تنمو مقلة العين بصورة أطول ويسبب ذلك قصر النظر، خاصة لمن تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً. فما الحل؟
Kinder lesen Bücher im Bett unter der Bettdecke mit ihren Taschenlampen. Iffeldorf, Bayern, Deutschland, 30.01.2002

القراءة في الضوء الخافت.. مضرة للعيون؟ 17.03.2015

كثيرا ما ينصح الوالدين أطفالهم بإشعال الضوء عند القراءة. فهل قلق الوالدين على عيون أولادهم هنا مبرر وفي محله؟ وهل تؤدي القراءة في الضوء الخافت إلى قصر النظر واضطرابات أخرى في الرؤية؟ وبماذا يُنصح الشغوفون بالقراءة؟
16.04.2014 DW Fit und gesund Kontaktlinsen

العدسات اللاصقة الليلية كحل لقصر النظر 21.04.2014

بالنسبة لكثير من الرياضيين ممن يعانون من مشاكل قصر النظر، لا تكون العدسات اللاصقة العادية حلا عمليا. لذلك يلجأ كثير منهم إلى العدسات اللاصقة الليلية التي أظهر استخدامها نتائج مذهلة سواء خلال الرؤية في الليل أو النهار.
Gemeinsam erläutern Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD, l) und Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (CSU) am Mittwoch (05.11.2008) auf einer Pressekonferenz in Berlin das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Mit den Neuregelungen soll der Wirtschaftsabschwung abgefedert und ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit möglichst vermieden werden. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn +++(c) dpa - Report+++

شتاينبروك يستبعد التوصل إلى اتفاق سريع حول خطة الإنعاش الاقتصادي الجديدة 29.12.2008

فيما رفض وزير المالية الألماني المطالبات بخفض سريع وملموس للضرائب للخروج من الأزمة المالية، متهماً بعض الأحزاب بـ"قصر النظر"، هدد وزير الاقتصاد من جانبه بخوض حزبه للانتخابات القادمة منفرداً في حالة رفض خفض الضرائب.