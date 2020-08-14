قصر النظر هو إحدى أشكال ضعف البصر والإصابة به تعني أن المرء يمكنه رؤية الأشياء القريبة بشكل جيد دون التمكن من رؤية الأشياء البعيدة بنفس الكفاءة، وللعوامل الوراثية دور كبير في إصابة الأطفال بهذا المرض.

ازدادت حالات قصر النظر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة لدى صغار السن. ويرجح الأطباء أن يكون للهواتف الذكية والكمبيوتر دوراً في هذه الظاهرة الجديدة. فنتيجة هذا الاستخدام تؤقلم أعيينا نفسها على رؤية ما هو قريب. وأكدت دراسات حديثة أن ضوء النهار يقي من قصر النظر. لذلك ينصح بعدم ترك الأطفال طويلاً أمام المحمول، وأيضاً بالخروج بهم يومياً إلى ضوء النهار، لمدة ساعتين على الأقل.