 قصة مريم.. نجاة من موت محقق في رحلة لجوء من ليبيريا إلى إيطاليا | ثقافة ومجتمع | DW | 09.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

قصة مريم.. نجاة من موت محقق في رحلة لجوء من ليبيريا إلى إيطاليا

مريم.. شابة ليبيرية في الثالثة والعشرين من عمرها أنقذتها سفينة سي ووتش 3 وتم نقلها مع مهاجرين آخرين إلى جزيرة لامبيدوزا. وعقب وصولها الجزيرة الإيطالية تحدثت مريم لمهاجر نيوز عن رحلتها وما عانته حتى وصلت إلى إيطاليا.

Lampedusa | Flüchtlinge aus Liberia: Mariam im Gesundheitszentrum (G. Borello)

كانت مريم تشك أنها حامل، لكنها لم تتأكد حتى وصلت إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. كانت مريم تشعر بأنها ليست على ما يرام منذ أن كانت على متن الزورق المطاطي واستمر الشعور بالمرض على متن سفينة الإنقاذ سي ووتش 3. تقول مريم لمهاجر نيوز: "الطعام لا يستقر في معدتي طويلا وشهيتي ليست جيدة."

في المركز الصحي بالجزيرة تلقت مريم أول فحص طبي. قيل لها إنها حامل في شهرها الثالث، وأن طفلها بخير. لكن الشابة الليبيرية البالغة من العمر 23 عاما لم تتلق الخبر بسعادة كأي إمرأة تتنظر هكذا خبر بسعادة لتصبح أما، فقد كان لديها الكثير من المخاوف. وتقول "في الوقت الحالي، لا أعرف ما الذي علي أن أفعله، ولا أعرف إلى أين أذهب.. أنا فقط في يد الحكومة الإيطالية.. ليس لدي أي خيارات."

من ليبيريا إلى إيطاليا

بدأت رحلة مريم إنطلاقاً من ليبيريا في عام 2016. توفي والداها ومعظم أفراد أسرتها بسبب الإيبولا، وبقيت وحيدة. لم تصب بالفيروس، لكنها تقول إنها تعرضت للوصم بأن أسرتها كلها أصيبت بالمرض. كانت تعمل كمتخصصة في التجميل، لكنها بقيت عاطلة عن العمل بسبب خوف السكان من انتشار فيروس إيبولا. وتقول إنها لم تكن تملك ما يكفي من مال لتدفع ثمن الرحلة إلى أوروبا، لذلك لم تتمكن من الحصول على مساعدة أي شخص. سارت مريم كثيراً وقطعت مسافات طويلة وسط الصحراء حتى وصلت إلى ليبيا في عام 2017.

لا تزال بعض التفاصيل في قصة مريم غامضة، لكن هناك شيء واحد أكدت عليه وهي تروي قصتها: "ليبيا قطعة من الجحيم"، مؤكدة أن هذا هو ما اكتشفته منذ اليوم الأول لوصولها البلاد التي تمزقها الحرب الأهلية. وتشيرر إلى ذلك بالقول "عندما يتأكد الليبيون من وجود أفارقة، فإنهم يأتون إلى المكان ويضعون الجميع في السجن. يتصلون بأهلك ويطلبون منهم إرسال 2500 يورو. بالطبع، لم يكن لدي أحد ليتصلوا به ولذلك عانيت كثيراً في ليبيا".

Malta Flüchtlinge die vom Rettungsschiff Alan Kurdi gerettet wurden (Getty Images/AFP/M. Mirabelli)

تتطابق قصة مريم مع قصة آلاف المهاجرين الآخرين الذين قدموا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والذين تم القبض عليهم من قبل الميليشيات الليبية التي طلبت من عائلات المهاجرين الحصول على فدية لإطلاق سراح أبنائهم. وتقول إنه بسبب عدم وجود مال معها ولا عائلة يمكن الاتصال بها، كان المسلحون الذين قبضوا عليها في غاية العنف معها. وتصف ذلك بقولها "لقد عذبوني. طعنوني وظنوا أنني قد مت. ألقوا بي في الصحراء. ظللت هناك أنزف لثلاثة أيام حتى مر بي بعض الأفارقة كانوا يعبرون الصحراء وأخذوني معهم إلى طرابلس"، وفيما تروي قصتها تظهر ندبة طويلة على ظهرها.

"إنهم يغتصبون النساء"

تفضل مريم عدم الخوض في تفاصيل كثيرة عن إقامتها في ليبيا، حيث التقت بزوجها هناك. وهو إفريقي لكنها لا ترغب في ذكر جنسيته. لا تشير مطلقاً إلى تعرضها للاغتصاب، لكنها كررت الكلمة عدة مرات عندما سئلت عن الأحوال في ليبيا: "إنهم يغتصبون النساء، يضربون النساء". انفصلت مريم عن زوجها في وقت ما في أبريل/ نيسان 2019 بسبب تفجيرات وقعت في طرابلس، وتشير إلى أن جنينها هو ابن ذلك الرجل.

في أوائل يونيو/ حزيران، استقلت مريم قارباً مطاطياً مع 52 مهاجرا آخر من بينهم طفلان صغيران وبعض النساء الحوامل. تم دفع زورقهم إلى البحر وفي الثاني عشر من يونيو/ حزيران اكتشتفهم طائرة تابعة لمنظمة بيلوتس فولونتير الفرنسية غير الحكومية قبالة الساحل الليبي، على بعد حوالي 47 ميلا من بلدة الزاوية الساحلية. عندها التقطتهم منظمة الإنقاذ الألمانية سي ووتش غير الحكومية من البحر لتبدأ المواجهة مع الحكومة الإيطالية، حيث وقع وزير الداخلية ماتيو سالفيني على مرسوم بفرض غرامة على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين من البحر. لم يسمح لـسفينة سي ووتش 3 بالرسو في السواحل الإيطالية.

تقول مريم بمرارة "في بعض الأحيان أقول لنفسي ربما كان الرب لا يحبني ولهذا لا تنوقف معاناتي". وتتابع بعد تنهد طويل: "في أي مكان أذهب إليه أجد المشاكل.. أصلي أحيانا طلباً للموت، فربما تجد روحي بعض السلام وتنتهي معاناتي التي لا تتوقف".

Italien Sea-Watch 3 vor Lampedusa (picture-alliance/ROPI/Seawatch/T. Egen)

مستقبل غير واضح

في الخامس عشر من يونيو/ حزيران، سمحت السلطات الإيطالية بإجلاء 10 مهاجرين، بمن فيهم مريم من على متن سي ووتش 3 لأسباب طبية. كانت مريم قد استنفدت كل قواها ما استدعى نقلها إلى المركز الصحي بجزيرة لامبيدوزا لفحصها. وبعد أن فحصها الأطباء وتأكدوا من أنها وطفلها بخير، تم نقلها إلى نقطة أخرى وهي المكان الذي يقضي فيه جميع المهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة بضعة أيام قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز الهجرة في صقلية أو أي مكان آخر في إيطاليا.

مهاجر نيوز التقى مريم بعد أن تمكنت من التسلل إلى خارج مكان تجميع المهاجرين في الجزيرة حيث كانت تبحث عن طريقة للاتصال بالانترنت. كانت تتحدث بلغة "بامبارا" مع مهاجرين آخرين من ساحل العاج، أحدهم كان لديه هاتف محمول وأعاره للمهاجرين الآخرين لإجراء المكالمات. كانوا يجلسون جميعاً على مقعد أمام مقر منظمة ثقافية ومكتبة تقدم اتصالاً بالانترنت من خلال "واي فاي" للمهاجرين الذين يحتاجون إلى استخدام الانترنت.

لم تكن الشابة الليبيرية متأكدة من خطوتها التالية، لكنها شعرت بالارتياح أيضا لأنها تمكنت أخيراً من التواصل مع زوجها لأول مرة منذ أكثر شهرين. والذي قال لها إنه سعيد للغاية لأنها أصبحت في أيدي أمينة، وأن الأوروبيون أشخاص طيبون. أما بالنسبة إليه فهو لا يزال يعاني ولا يعرف كيف يصل إلى إيطاليا.. وتقول مريم: "آمل أن أراه مرة أخرى". لكن هل تحققت أمنيتها برؤية زوجها، هذا ما لا نعرفه، إذ لم يصل مهاجر نيوز أي أخبار عنها بعد إجراء المقابلة معها عقب وصولها إلى لامبيدوزا.

ايريني كاسيللي/ عماد حسن

المصدر: مهاجر نيوز

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

طالبا لجوء يشعلان النيران في مأوى يسكنه عراقيون ومغاربيون

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شابين ألبانيين للاشتباه في تعمدهما إشعال حريق بمركز للاجئين. الحادث تزامن مع انتشار فيديو يظهر كيف يشعل أحدهما النيران ويتحدث بغضب لكاميرا الهاتف الذي يقوم بتصويره. (07.08.2019)  

ما هي خطة "البديل" الشعبوي لمنع قدوم المهاجرين إلى ألمانيا؟

حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي صاحب ثالث أكبر كتلة في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، معروف بتصريحات أعضائه المثيرة للجدل تجاه المهاجرين، لكن ما هو التأثير الفعلي للسياسة التي يتبعها الحزب على قضايا الهجرة واللاجئين؟ (03.08.2019)  

من "فرق الموت" إلى حقن الأنسولين.. حكاية لاجئ مرفوض

العمر في قيد اللجوء 12 سنة. الجنسية عراقية. محل الإقامة الحالي ألمانيا. الوضع الاجتماعي متزوج وأب لأربعة أطفال، اثنين منهم مصابون بالسكري من النوع الأول مثله تماماً. هل يحول المرض المزمن والعضال دون إتمام عملية الترحيل؟ (22.01.2019)  

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Universität Leipzig | Vorlesung Anatomie

ما هي خطوات وشروط تسجيل اللاجئين في الجامعات الألمانية؟ 05.08.2019

يرغب كثير من اللاجئين في إتمام دراستهم الجامعية، لكن قد توجد بعض العقبات التي تحول دون ذلك، من أبرزها الاعتراف بالشهادات الجامعية السابقة وتصديقها إضافة إلى كيفية تقديم المستندات المطلوبة بشكل صحيح.

Deutschland Symbolbild AfD

ما هي خطة "البديل" الشعبوي لمنع قدوم المهاجرين إلى ألمانيا؟ 03.08.2019

حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي صاحب ثالث أكبر كتلة في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، معروف بتصريحات أعضائه المثيرة للجدل تجاه المهاجرين، لكن ما هو التأثير الفعلي للسياسة التي يتبعها الحزب على قضايا الهجرة واللاجئين؟

Deutschland Attacke im Frankfurter Hauptbahnhof

"الوضع أصبح مخيفا!".. هكذا تفاعل لاجئون مع جريمة فرانكفورت 31.07.2019

أثارت حادثة مقتل طفل ألماني في محطة قطارات فرانكفورت بعد دفعه من قبل رجل إريتري ردود فعل واسعة في ألمانيا، بين سياسيين ينددون ولاجئين يتخوفون ويمينيين شعبويين يستغلون الحادثة ضد سياسة الترحيب باللاجئين.

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار