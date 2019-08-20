 قصة مؤثرة لغرق لاجئ عراقي سعى لعبور بحر المانش سباحة | أخبار | DW | 27.08.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قصة مؤثرة لغرق لاجئ عراقي سعى لعبور بحر المانش سباحة

أدى لاجئ عراقي حياته ثمنا في سبيل الوصول إلى بريطانيا سباحة انطلاقا من الشواطئ الفرنسية عبر بحر المانش. الجثة عُثر عليها في الساحل البلجيكي، حيث وجد المحققون سترة نجاة صنعها اللاجئ بنفسه من قنينات بلاستيكية.

Migranten versuchen von Calais aus Großbritannien zu erreichen (AFP/Getty Images)

حتى باستعمال المراكب الصغيرة، فإن اجتياز قناة المانش لا يخلو من خطورة، أما السعي إلى ذلك سباحة فهو مخاطرة، غالبا ما تنتهي بالموت المحقق. ويبدو أن لاجئا عراقيا (48 عاما) لقي ذات المصير أثناء محاولته للوصول إلى بريطانيا سباحة انطلاقا من فرنسا.

مختارات

اعترضت قوات خفر السواحل البريطانية 36 شخصا كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا قادمين من أوروبا في قوارب صغيرة. ويحذر المسؤولون من أن المهاجرين يخاطرون بحياتهم من خلال عبور واحد من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم. (23.04.2019)

ترغب الحكومة البريطانية في جلب العمال المهاجرين الموسميين لتجنب آثار البريكست وخلق سياسة جديدة مغايرة لمبدأ حرية تنقل الأشخاص، لكن خطط الحكومة تهدد بمزيد من استغلال العمال وفتح المجال أمام المشغلّين لانتهاك حقوقهم. (06.04.2019)

وقد تمّ انتشال الجثة في شاطئ مدينة سيبريغه البلجيكية كما أعلنت السلطات عن ذلك أمس (الاثنين 27 أغسطس / آب 2019).

وكان الرجل يرتدي سترة نجاة صنعها بنفسه بقنينات بلاستيك مستعملة، كما كان يحمل حقيبة فيها أوراق هويته الشخصية. وتعتقد السلطات البلجيكية أن التيارات البحرية القوية جرفت اللاجئ العراقي في محاولته العبور وألقت بجثته في الساحل البلجيكي.

 

مشاهدة الفيديو 03:33

لاجئ ينجح في عبور فرنسا إلى بريطانيا بعد محاولات مريرة

 

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلغا" أنه تم العثور على الجثة بالقرب من مزرعة ريحية في البحر، وأن العراقي حاول الحصول مرار على حق اللجوء في ألمانيا دون جدوى.

وتعد محاولات عبور بحر المانش خطيرة للغاية بسبب حركة الملاحة البحرية الكثيفة والتيارات القوية ودرجات الحرارة المتجمدة. وتنشر بريطانيا حاليا ثلاث قطع من قوات خفر الحدود على مياهها الإقليمية. ومنذ كانون الثاني/ يناير، أعادت إلى أوروبا أكثر من 65 مهاجرا وصلوا إليها بشكل غير قانوني في مراكب صغيرة، حسب بيانات وزارة الداخلية البريطانية.

و.ب / ح.ز (أ.ف.ب)

 

  • Frankreich | Das Flüchtlingslager Calais kurz vor der Schließung - erste Flüchtlinge verlassen den Jungle (REUTERS/P. Rosignol)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    تجمع أمام "مركز العبور"

    غادرت حافلة أولى تقل خمسين سودانيا مخيم كاليه العشوائي إلى مركز استقبال في بورغونيه (وسط شرق فرنسا)، بعد 45 دقيقة من بدء العملية. ومنذ الفجر وصل مئات المهاجرين إلى الموقع الذي حُدد ليكون مقر قيادة عملية الإخلاء.

  • Frankreich | Das Flüchtlingslager Calais kurz vor der Schließung - erste Flüchtlinge verlassen den Jungle (REUTERS/ P. Rossignol)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    أمل العبور إلى بريطانيا

    تؤكد الحكومة في باريس أن هذه العملية الكبيرة "إنسانية" ويفترض أن تسمح بإخلاء أكبر مخيم عشوائي في فرنسا نشأ قبل 18 شهرا ويأوي مهاجرين جاء معظمهم من أفغانستان والسودان واريتريا على أمل عبور بحر المانش إلى بريطانيا.

  • Frankreich | Das Flüchtlingslager Calais kurz vor der Schließung - erste Flüchtlinge verlassen den Jungle (imago/ZUMA Press)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    مخيم عشوائي لا تتوفر فيه أبسط سبل العيش

    ينتظر مئات الرجال والنساء والأطفال منذ أشهر طويلة في تجاهل تام من قبل السلطات الفرنسية على أمل أن يتمكنوا من عبور بحر المانش في هذا المخيم العشوائي الذي لا يوفر أدنى ظروف الإقامة والواقع قبالة السواحل البريطانية. وقال أحد الشباب: "أي مكان في فرنسا سيكون أفضل من المخيم".

  • Frankreich Clalais Demonstrationen Flüchtlingscamp ( Getty Images/AFP/P. Huguen)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    مواجهات متكررة مع الشرطة

    حصلت مواجهات من حين لآخر بين مهاجرين وعناصر الشرطة في محيط المخيم. وألقى عناصر الشرطة عشية تفكيك المخيم قنابل الغاز المسيل للدموع قرب الطريق المحاذية للميناء وداخل المخيم بعد أن قام عشرات المهاجرين برشقهم بالحجارة. وهذه المواجهات مألوفة إذ يحاول المهاجرون اعتراض الشاحنات المتجهة إلى الميناء لصعودها والسفر إلى بريطانيا.

  • Frankreich Auseinandersetzung im Jungle Camp bei Calais (picture-alliance/dpa/Maxppp/M. Demeure)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    مخيم كاليه ـ بؤرة توتر تشحن الجدل السياسي

    وتحول مخيم كاليه إلى بؤرة تثير قلق سكان المدينة وبات يسمم الجدل حول الهجرة ويثير توترا سياسيا داخل البلاد حيث تحصل مزايدات بين الأحزاب التقليدية وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في سن قوانين مشددة في التعامل مع هجرة الأجانب. وستقوم 145 حافلة خلال 3 أيام بنقل المهاجرين إلى 451 مركز إيواء موزعة في جميع أنحاء فرنسا.

  • Frankreich Räumung Dschungel von Calais (Reuters/N. Hall)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    بعد الرحيل تأتي الجرافات لاقتلاع أثر المخيم

    وتؤكد الحكومة أنها أمنت 7500 مكان لإيواء المهاجرين وتأمل في إفراغه نهائيا "خلال أسبوع واحد". وقال فرنسوا غينوك، نائب رئيس جمعية "لوبيرج دي ميغران" التي تعنى بالمهاجرين "تحلم الحكومة بأن تحل المشكلة عبر تدمير المخيم، لكن هذا خطأ"، مشيرا إلى أن "كثيرين من الذين يرحلون سيعودون. ولا يجب أن ننسى أن هناك واصلين جددا يبلغ عددهم نحو30 كل يوم".

  • Frankreich Räumung Dschungel von Calais (Reuters/P. Woyazer)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    اللاجئون يحصلون على أرقام

    ولم تنه عملية الإخلاء الجدل القائم حول المخيم. فقد عبر عدد من أعضاء المعارضة الفرنسية اليمينية عن خشيتهم من انتشار مخيمات صغيرة تشبه مخيم كاليه في جميع أنحاء فرنسا، بينما اعترضت مدن يفترض أن تستقبل لاجئين على خطة توزيع المهاجرين التي وضعتها الحكومة.

  • Frankreich Flüchtlingskinder in Calais (Getty Images/M. Turner)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    قاصرون ينتظرون العبور إلى بريطانيا

    وسمح التفكيك المنظم للمخيم بإيجاد تسويات لوضع عدد من القاصرين الذين يقدر عددهم بنحو 1300. فقد وافقت الحكومة البريطانية على تسريع إجراءات استقبال هؤلاء الأطفال أو الفتية الذين لدى نحو 500 منهم علاقات أسرية في المملكة المتحدة. لكن وزيرة الإسكان الفرنسية ايمانويل كوس انتقدت مع ذلك تحفظ لندن على استقبال قاصرين بمفردهم، مؤكدة أنه يجب قبول المئات منهم بسرعة. ويظل مصير 1300 طفل بدون عائلة مجهولا.

  • Frankreich Calais Jungle Zaun Flüchtinge (picture-alliance/AA/M. Yalcin)

    فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

    علامات استفهام ملازمة لإخلاء المخيم

    وعبرت جمعيات لمساعدة المهاجرين من جهتها عن أسفها لتسرع السلطات، بينما لا يخفي كثيرون شكوكهم في تبعات العملية. وعلى الرغم من أن الهدوء ساد اليوم الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين أول 2016) يتوقع عمال الإغاثة أن يحاول مئات المهاجرين البقاء في المخيم وحذروا من أن الأجواء قد تتغير في وقت لاحق من الأسبوع عندما يبدأ التفكيك الفعلي للمخيم.


مختارات

فرنسا تخلي مخيم كاليه ـ عملية إنسانية أم تخلص من إخفاق؟

بدأ بإخلاء مخيم كاليه بشمال فرنسا وسط إجراءات أمنية بهدف طي صفحة هذا الموقع الذي يسمى "الأدغال" ويشكل رمزا لأزمة الهجرة التي تطال أوروبا. معظم اللاجئين فيه ينحدرون من أفغانستان والسودان على أمل العبور إلى بريطانيا. (24.10.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

لاجئ ينجح في عبور فرنسا إلى بريطانيا بعد محاولات مريرة  

مواضيع ذات صلة

UK Infomigrants | Kochen mit Ahmed aus dem Libanon

على كرسي متحرك.. طالب لجوء لبناني يعلّم البريطانيين فنون الطبخ 20.08.2019

أحمد طالب لجوء لبناني يعيش في المملكة المتحدة منذ ثلاث سنوات ولايزال ينتظر الحصول على حق اللجوء. ورغم أنه على كرسي متحرك بسبب إصابة تعرض لها في لبنان، إلا أنه يعلم بريطانيين فنون الطبخ اللبناني.

Bakery Jatta

هل "تلاعب" نجم كرة قدم بهويته للحصول على اللجوء في ألمانيا؟ 09.08.2019

شكك تقرير لصحيفة ألمانية في صحة بيانات لاجئ من غامبيا يلعب في نادي هامبورغ. التقرير يشير إلى احتمال تقديم اللاعب معلومات خاطئة بغرض الحصول على حق الإقامة، فما هي ملابسات حصوله على الإقامة ولعبه مع نادي هامبورغ؟

Deutschland Flüchtlinge in Passau

"مهاجرو المناخ".. هل الأسباب المناخية كافية لنيل حق اللجوء؟ 20.07.2019

يضطر ملايين الناس سنوياً إلى ترك منازلهم والنزوح إلى مناطق أخرى أو اللجوء إلى دول أخرى لأسباب عديدة. فهل يعد الهروب من الكوارث الناتجة عن التغير المناخي سبباً كافياً لنيل اللجوء؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  