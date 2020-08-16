 قصة كفاح المرأة الألمانية ونجاحها في مهنة الهندسة المعمارية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 16.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

قصة كفاح المرأة الألمانية ونجاحها في مهنة الهندسة المعمارية

الهندسة المعمارية تعتبر مهنة للرجال عادة، لكن هناك نساء أثبتن جدارتهن وتفوقن على الرجال في هذه المهنة. معرض "السيدة المعمارية" في دوسلدورف يحكي قصة كفاح المرأة الألمانية ونجاحها في مجال الهندسة المعمارية.

Museum der Baukultur | Ausstellung Frau Architekt (Privatbesitz/Uwe Dettmar)

"لا يزال الأمر يحتاج إلى المزيد من الثقة بالنفس، لتشق المرأة طريقها وتصبح مهندسة معمارية"، حسب تصريحات أدلت بها مؤخرا المهندسة المعمارية الإنجليزية المعروفة أليسون بروكس، وتضيف "إننا نكبر مع آلهة وأبطال كلهم رجال". بروكس هي المرأة الوحيدة التي فازت حتى الآن كمهندسة معمارية بجوائز: "ريبا ستيرلينغ RIBA Stirling Prize" و"مانسر ميدال Manser Medal" و"ستفان لورنسStephen Lawrence Prize ".

أليسون بروكس (58 عاما) تعتبر صوتا رائدا بين قريناتها، ورغم ذلك تعاني من عدم المساواة في مهنتها.

مختارات

عشية يوم المرأة العالمي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تحث الرجال على المشاركة في تحقيق المساواة، مثلهم في ذلك مثل النساء، مشددة أن هناك الكثير مما يجب فعله لتحقيق هذا الهدف.

تمثل الشركات العائلية الكبرى قوة الاقتصاد الألماني، غير أن المرأة ما تزال بعيدة عن تقلد المناصب القيادية وتتبوأ مواقع صناعة القرار في هذه الشركات. لماذا لا تحظى كفاءة النساء في إدارة الشركات بالاهتمام الكافي؟

أيضا المهندسة المعمارية العراقية- البريطانية زها حديد التي فازت عام 2004 كأول امرأة بجائزة "بريتسكر Pritzker-Preis"، كررت وحتى وفاتها المفاجئ عام 2016 التأكيد على ما عانته وكم كان صعبا عليها أن تثبت نفسها في مهنة يسيطر عليها الرجال. وحين تم وصف تصميمها المقترح لملعب كأس العالم 2022 في قطر، بأنه يذكر بالمهبل، ما كان منها إلا أن تهز برأسها يأسا من جهل أصحاب هذا الوصف. ويبدو أن عصر وجوب تبرير المرأة لتأهليها وما تقدمه لم يمض بعد، رغم أن ميركل المرأة مستشارة ألمانيا وحقيبة وزارة الدفاع في ألمانيا تحملها امرأة!

زها حديد في معرض كينسغتون في بريطانيا عام 2013

المهندسة المعمارية زها حديد: المهندسات المعماريات يحتجن الدعم من النساء اللواتي حققن النجاح في هذا المجال

حكم مسبق: المرأة غير مناسبة لتكون مهندسة معمارية!

لا تزال الأحكام المسبقة سارية منذ أكثر من قرن، من قبيل: المرأة لا تجيد الحساب وبالتالي لا تستطيع إدارة الميزانية، المرأة لا مكان لها في مواقع مشاريع البناء. مثل هذه الأحكام المسبقة حرمت المرأة ولزمن طويل من ممارسة الهندسة المعمارية كمهنة. صحيح أن الوضع اليوم ليس كما في السابق حسب ما تشير إليه الأرقام، حيث أن عدد الإناث في السنة الأولى بكليات الهندسة المعمارية في ألمانيا أكثر من عدد الذكور، وفي عام 2018  كانت نسبة النساء 60 بالمائة ممن حصلوا على الماجستير في الهندسة المعمارية.

لكن رغم ذلك لا تلفت المرأة النظر في هذا المجال أو أنها تضطر لعدم ممارسة هذه المهنة لأنها لا تستطيع التوفيق بين ظروف العمل والعائلة. فحسب إحصائيات غرفة المهندسين المعماريين الاتحادية في ألمانيا لعام 2016، فإن نسبة المهندسات المعماريات في مجال الأبنية العالية بلغت 22 بالمائة، وفي مجال التخطيط العمراني لم تتجاوز الـ 9بالمائة! وعلاوة على ذلك لا تزال المهندسة المعمارية تحصل على أجر أقل من زميلها بنحو 20 بالمائة.

اليزبيث فون كنوبلسدورف وتيريزا موغر مع هانز شميت في المعهد العالي للتقية في ميونيخ عام 1907

اليزبيث فون كنوبلسدورف وتيريزا موغر فتحن الطريق أمام المرأة الألمانية لممارسة مهنة الهندسة المعمارية

التحذير من المهندسة المعمارية

حتى قبل أن يسمح للمرأة بدراسة الهندسة المعمارية في ألمانيا قبل أكثر من مائة عام، تم التحذير مما يمكن أن تبنيه لدى تكليفها بمشروع ما! وفي عام 1911 كانت اليزبيث فون كنوبلسدورف، أول امرأة في ألمانيا تحصل على درجة دبلوم في الهندسة المعمارية من المعهد الملكي العالي في برلين. والأميرة فيكتوريا تسو بنتهايم شتاينفورت صممت العديد من الأبنية على أراض تعود لعائلتها. وافتتحت ايميلي فينكلمان كأول امرأة في ألمانيا مكتبها للهندسة المعمارية في برلين عام 1907. معرض "السيدة المعمارية.. منذ أكثر من 100 عام: النساء في مهنة الهندسة المعمارية" الذي تقيمه غرفة المهندسين المعماريين في دوسلدورف يحكي قصة المهندسات المعماريات اللواتي كتبن تاريخ العمارة في ألمانيا.

المرأة والهندسة المعمارية قبل عام 1945

كان على المرأة أن تكافح لتتغلب على العقبات التي كانت تعترض طريقها كمهندسة معمارية. في مطلع القرن كان لا يزال هناك نقاش حول الملابس التي على المهندسة المعمارية ارتداؤها أثناء العمل. فالسروال كان يعتبر فضيحة!

في الولايات المتحدة كان الوضع مختلفا وكانت المرأة تتمتع بحرية أكبر ولم تكن هناك أي عقبات أمامها لدراسة وممارسة مهنة الهندسة المعمارية، حسب ما دونته عام 1902المهندسة المعمارية الأمريكية Lois L. Howe. وأول ثلاث مهندسات معماريات في ألمانيا: ايميلي فينكلمان واليزبيث فون كنوبلسدورف وتيريزا موغر، استفدن فيما بعد ومتأخرا مما حصلت عليه وحققته المهندسة في الولايات المتحدة. والفترة النازية كانت انتكاسة للمهندسة الألمانية، حيث المشاريع المعمارية كانت تخضع لرقابة شديدة من الحكومة، وفي معسكرات الاعتقال توفيت 100 مهندسة معمارية يهودية.

المهندسة المعمارية الالمانية إريس دولين غروند

إريس دولين غروند الأنظار عام 1965 من خلال تصميمها لمبني "بيت الثقافة والتأهيل" في نوي براندنبورغ

النظرة الذكورية كانت مسيطرة حتى بعد الحرب العالمية

بعد الحرب العالمية الثانية في خمسينات وستينات القرن الماضي لم تشهد ألمانيا انفراجا وتقدما بالنسبة لوضع المرأة، حيث كان المطبخ يعتبر مكانها الطبيعي. وهذا يعني في مجال الهندسة المعمارية: الاقتصار على المجالات التي تسيطر عليها المرأة مثل تصميم المنازل والأبنية المخصصة للشباب والأطفال أو التصميم الداخلي للأبنية، حسب المعلومات التي يقدمها دليل معرض دوسلدورف عن المرأة في الهندسة المعمارية. لكن رغم ذلك استطاعت بعض المهندسات تصميم أبنية عامة أيضا.

ففي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة لفتت المهندسة المعمارية إريس دولين غروند الأنظار عام 1965 من خلال تصميمها لمبنى "بيت الثقافة والتأهيل" في نوي براندنبورغ.

وفي سبعينات وثمانينيات القرن الماضي لفتت الأنظار مهندسات مثل غيرترود شيله التي وضعت تصميم مبنى شركة VEB Carl Zeiss-Jena للتصدير العالمي. وفي غربي ألمانيا أيضا كانت هناك مهندسات رائدات مثل زيغريد كريسمان-تشاخ التي شيدت أبنية تجارية في غربي برلين، وإنغيبورغ كويلر التي اشتهرت عام 1990 من خلال تصميمها لمبنى متحف العمل والتقنية في مدينة مانهايم.

وماذا عن اليوم؟ "المهندسات المعماريات يحتجن الدعم من النساء اللواتي حققن النجاح في هذا المجال" قالت زها حديد عام 2012 عندما حصلت على جائزة "جان درو Jane Drew". وأضافت "صحيح أن اليوم مهندسات معماريات أثبتن أنفسهن ويتمتعن باحترام كبير أكثر من السابق، لكن هذا لا يعني أن الأمر أصبح سهلا".

فلا يزال عدد المعماريات اللواتي لديهن مكاتب خاصة بهن، قليلا جدا. وأحد أسباب ذلك صعوبة التوفيق بين ظروف هذه المهنة التي تأخذ الكثير من الوقت والرغبة في الإنجاب وتربية الأطفال.

ملاحظة: يقام معرض "السيدة المعمارية" في دوسلدورف في الفترة ما بين 12 آب/ أغسطس و02 آكتوبر/ تشرين الأول 2020.

زابينه أولزيه/ عارف جابو

  • default

    زها حديد- نجمة خبت في عالم التصميم المعماري

    صممت المهندسة العراقية البريطانية زها حديد برج نادي الفروسية الذي يضم بين جنباته مدرسة التصميم التابعة لجامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية منذ عام 2013. وفي مسابقة تصميم البناء جاء في وصف الشركة التي تعمل زها لديها بأن مفهوم التصميم هو بمثابة "الركن الأساس الذي يرمز و يُساهم في تطور هونغ كونغ باعتبارها مركزاً رئيسياً للتصميم العمراني في آسيا".

  • default

    زها حديد- نجمة خبت في عالم التصميم المعماري

    هذا المرآب الرائع من تصميم زها حديد وقد شكل بداياتها في عام 1993، وهو مركز للإطفاء يتبع لشركة فيترا لصناعة الأثاث ويقع في بلدة فايل آم راين. ويبدو هيكل البناء الخرساني الثقيل رشقياً وديناميكياً وخفيفاً، ويرجع سبب ذلك إلى الاعتماد على طبقات غير تقليدية من الجدران، وكان تصميمها في ذلك الحين يعتبر مستحيل التنفيذ. وعقب تنفيذ ذلك المشروع ذاع صيتها و شهرتها في ميدان التصميم المعماري الهندسي.

  • default

    زها حديد- نجمة خبت في عالم التصميم المعماري

    أيمكن لهذا البناء المتماوج الشكل أن يرمز إلى حركة تجديد وتحديث لمجتمع منغلق على ذاته؟ صممت زها حديد المركز الثقافي المذهل للرئيس الأذربيجاني الراحل حيدر علييف في العاصمة باكو. رئيس أذربيجان الحالي، إلهام علييف، الذي ينتقد من قبل النشطاء في ميدان حقوق الإنسان احتجاجاً على ممارسات الحكم الديكتاتوري، أراد بناء صرح تذكاري لتخليد والده الذي سبقه في الحكم.

  • default

    زها حديد- نجمة خبت في عالم التصميم المعماري

    عند قيام المهندسة حديد بتصيميم متحف راينهولد ميسنر الذي يقع على قمة جبل كرونبلاتز في إيطاليا، قامت بتصميم قاعات تحت الأرض و شرِفات معَلقة وهذا ما وفر للمبنى إطلالة بانورامية رائعة. وقال ميسنر وهو أول شخص تمكن من تسلق 14 جبلاً أعلى من 8 آلاف متر موزعة في شتى أنحاء العالم بأن هذا المتحف بمثابة "القمة الخامسة عشر وكانت السبب بغزو الشيب لشعره".

  • default

    زها حديد- نجمة خبت في عالم التصميم المعماري

    خرسانة، زجاج، منحنيات مستحيلة، أنابيب خرسانية مكدسة، مكعبات وأعمدة مزخرفة ، كل ما سلف ذكره يدخل في عملية بناء ماكسي، مبنى متحف الفن المعاصر في مدينة روما الذي قامت بتصميمه زها حديد. يبدو البناء بحد ذاته كأنه تمثال متحرك. فعندما تدخله تشعر وكان أرضية المكان ستنحرف بعيداً، وكل درجة تفتح لك أفقاً جديداً في الفضاء الهندسي وفي المدينة. إنها حقاً لتجربة فريدة.

  • default

    زها حديد- نجمة خبت في عالم التصميم المعماري

    تضخمت تكاليف مشروع بناء متحف ماكسي كما طالت سنوات إنجازه ووصلت إلى عشر سنوات، إلا أن البناء يستحق كل ذلك الانتظار، وقد جاء في صحيفة الغارديان اللندنية: "المتحف الذي قامت المهندسة زها حديد بتصميمه هو تحفة معمارية يليق بها أن توضع جنباً إلى جنب روائع أبنية روما القديمة."

  • default

    زها حديد- نجمة خبت في عالم التصميم المعماري

    تتميز الساحة الرئيسية لمجمع غالاكسي التجاري أيضاً بطابع مستقبلي. استبدلت الزوايا القائمة بأشكال انسيابية وبخطوط منحنية، وهي من تصميم المهندسة زها حديد في عام 2012. يتكون هذا البناء الذي يقع وسط مدينة بكين من أربعة أبراج تتصل بعضها ببعض بواسطة ممرات وجسور للمشاة.

  • default

    زها حديد- نجمة خبت في عالم التصميم المعماري

    أرادت إدارة مصنع BMW في مدينة لايبزيغ لمبناها الجديد الرئيسي أن يشع بالضوء وأن يرمز للانفتاح والشفافية. تصميم زها حديد يربط بين مكاتب المجمع وبين صالات صناعة السيارات وهو يضم المدخل الرئيسي للمصنع، والكافتيريا وورشات العمل. و بسبب تمكنها من إنجاز ذلك المفهوم فازت المهندسة زها حديد بجائزة ألمانيا للهندسة المعمارية.

  • default

    زها حديد- نجمة خبت في عالم التصميم المعماري

    بدأت المرحلة الثانية لإنشاء الكورنيش الجديد لنهر هامبورغ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015. المهندسة زها حديد تصورت هذا المشروع أيضاً. سيعمل هذا الكورنيش على إحياء ضفاف النهر في هامبورغ عن طريق ربطها بالمناطق الرئيسة وعبر تسليط الأضواء على أكثر المواقع إثارة في هذه المدينة الساحلية، ووفقاً لاقتراح المهندسة اللامعة الذي يُفيد بأن المشروع سيتضمن كالعادة الكثير من التعرجات.

  • default

    زها حديد- نجمة خبت في عالم التصميم المعماري

    رغم ما يعرف عن المهندسة حديد بأنها ذات شخصية حادة الطباع، إلا أنها سيدة في غاية الذكاء فقد تمكنت من الوصول إلى القمة في مهنة كانت حِكراً على الرجال، وكانت المرأة الأولى التي تمكنت من الفوز بجوائز تعادل في قيمتها جوائز نوبل. ففي عام 2009 فازت بجائزة بريميوم إمبريال، كما فازت في عام 2015 بالميدالية الملكية الذهبية للمهندسين المعماريين البريطانيين. وتقيم المهندسة زها حديد حالياً في مدينة لندن.

    الكاتب: اليزابيث غرانيه /غالية داغستاني


إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار