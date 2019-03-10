 قصة فرس عربية تجوب شوارع فرانكفورت بمفردها! | عالم المنوعات | DW | 10.03.2019

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منوعات

قصة فرس عربية تجوب شوارع فرانكفورت بمفردها!

تعود سكان مدينة المال والبورصة فرانكفورت على رؤية فرس بيضاء تسرح وحدها دون فارس على الأرصفة. ورغم عشرات البلاغات الهاتفية إلا أنّ الشرطة لا تتدخل اعتماداً على رأي خبراء البيطرة بأنّ "جيني" لن تؤذي الناس ولا نفسها.

Pferd geht täglich alleine spazieren (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

كل صباح، تتجول الفرس العربية "جيني" بهدوء لوحدها على أرصفة شوارع حي فيشنهايم بمدينة فرانكفورت الضاجّة بالحركة والنشاط. لكنها تضع على رأسها بطاقة حمراء كتب عليها "اسمي جيني، وأنا لست هاربة من صاحبي، بل أنا اتنزه لوحدي. شكراً".

منذ عقد اعتادت الشرطة أن تطمئن المارة الذين يقدمون بلاغات بشأن فرس هاربة تسرح وحدها في الشوارع، لأنهم باتوا يعرفون جيني عن كثب، وهم متأكدون أنّها لا تشكل أيّ خطر على نفسها أو على الآخرين.

وطبقا لوكالة الأنباء الألمانية، فقد علّقت الناطقة باسم الشرطة أيزابيلا نويمان بالقول" الشرطة تعرف مسبقاً حين يتصل أحد المبلغين بشأن جيني، ونقوم فوراً بالاتصال بصاحبها فيرنر فايشيديل لنسأله إن كان كل شيء على ما يرام، فيجيب الرجل" نعم كل شيء تمام"، ولن نفعل شيئا سوى طمأنة المبلّغ".

اسمي جيني، وأنا لست هاربة من صاحبي، بل أنا اتنزه لوحدي. شكراً.

لكن أصوات ناقدة تعالت بحق جولات جيني الحرة في المدينة، وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات بحق مالك الفرس باعتباره يهملها ولا يرعاها، وأنّ فوضى الشوارع قد تدفعها إلى إيذاء نفسها أو الآخرين.

أما رابطة بيطريي الخيل فقد أبلغت وكالة الأنباء الألمانية، أنه ليس في الأمر أي خروج عن المألوف، فالفرس جيني تعرفت على منطقة جولاتها خلال 14 سنة، وباتت تسرح في الشوارع وهي مسترخية ومطمئنة.

لويس ساندرز الرابع/ م.م DW

  • Royal Ascot - Meghan Markle and Prince Harry (Getty Images/AFP/D. Keal-Olivas)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    سباق "رويال أسكوت"

    لاشك أن سباق الخيول "رويال أسكوت" هو من أهم سباقات الخيل في العالم. طوال 300 عام ظل هذا السباق يُقام برعاية الأسرة المالكة البريطانية. ويَحضر فعالياته أكثرمن ربع مليون زائر سنوياً، وما استجد في سباق هذا العام هو حضور "ميغان ماركل" دوقة مقاطعة ساسيكس قرينة الأمير "هاري". كما يُشارك عدد كبيرمن الشخصيات البارزة والحسناوات اللواتي ترتدين أفخر الملابس وأجملها.

  • Horse, jockey, trainer, and visitors stroking a horse in Iffezheim (picture-alliance/GES-Sportfoto)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    سباق "بادن بادن"

    منذ عام 1858 يستضيف مضمار"إيفتسهايم" لسباق الخيول في "بادن بادن" أكثر السباقات شهرة في ألمانيا منها: مهرجان الربيع وأسبوع الاحتفالات الكبرى ومهرجان التسوق وسباق الخيول الذي يُعتبر من أهم سباقات الخيول في ألمانيا ويُقام في نهاية شهر أغسطس/ آب. وعلى عكس القواعد التي تُلزم ضيوف سباق رويال أسكوت بارتداء أزياء رسمية محددة، لا توجد في هذا السباق قواعد ملزمة تتعلق بالثياب.

  • Palio Di Siena horseracing (Imago/Zuma Press)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    سباق "باليو دي سيينا"

    تقام فعاليات سباق "باليو دي سيينا" في إيطاليا في الفترة ما بين 2 يوليو/ تموز و 16 أغسطس/ آب من كل عام، وربما يعتبر هذا السباق من أصعب وأقصر سباقات الخيول مسافة في العالم. كان يشارك في هذا السباق الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر فرسان ينتمون إلى سبعة عشر حياً من أحياء المدينة يتنافسون فيما بينهم بثيابهم الملونة.

  • Spectators at the Kentucky Derby (Imago/Zuma Press)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    سباق "كنتاكي ديربي"

    يُقام سباق "كنتاكي ديربي" للخيول في الولايات المتحدة على مضمار "تشرشل" بمدينة "لويزفيل" التابعة لولاية كنتاكي في السبت الأول من شهر مايو/ أيار من كل عام. تبلغ مسافة السباق 2 كم، ويرجع تاريخ إقامته إلى عام 1875، ويُعتبر من أهم سباقات الخيول في العالم. ويعرف بـ "السباق من أجل الورود" لأن الفائز يزين برباط مصنوع من 554 وردة حمراء.

  • Visitors to the Dubai World Cup (Imago/Galoppfoto)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    كأس دبي العالمي

    أقيم أول سباق لكأس دبي العالمي للخيول عام 1996 في ميدان "ند الشبا" لسباقات الخيول وكان الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، قد أمر بإنشائه. تبلغ مجموع جوائز فعاليات السباق 30 مليون دولار، وتصل قيمة الجائزة الكبرى للسباق إلى 10 ملايين دولار. وتبلغ مسافة السباق 2 كم ويُقام السباق على مضمار رملي.

  • Prix de l'Arc de Triomphe horse race (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

    أشهر وأغلى سباقات الخيول في العالم

    سباق "آرك دي تريومف"

    يُقام سباق"آرك دي تربومف" للخيول في يوم الأحد الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام على مضمار "لونغ شامب" العشبي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ستطالعك الحسناوات بأزيائهن الفاخرة. تبلغ مسافة السباق 2400 م. ويعود تاريخه إلى عام 1920 وأنشئ بالأصل للاحتفال بانتهاء الحرب العالمية الأولى. إعداد: الكسندرا مولكن/ غ.د

    الكاتب: غالية داغستاني


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