 قصة اختراق هاتف مؤسس أمازون.. كيف نُسجت خيوطها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 25.01.2020

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سياسة واقتصاد

قصة اختراق هاتف مؤسس أمازون.. كيف نُسجت خيوطها؟

لم تهدأ قضية اختراق الهاتف الشخصي لمؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست" جيف بيزوس بعد، خاصة بعد تقرير يتهم السعودية بالأمر وهو ما تنفيه الرياض. كيف بدأت القصة؟ وما انعكاساتها على علاقة الرياض بواشنطن؟

1. Jahrestag der Ermordung von Jamal Khashoggi (Getty Images/AFP/B. Kilic)

لا تزال قضية اختراق الهاتف الشخصي لمؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست"، جيف بيزوس، تخلق الجدل لدى الرأي العام العالمي. ولا يزال اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مرتبطاً بعملية القرصنة التي تعرض لها هاتف الملياردير الأمريكي. فكيف بدأت قصة الاختراق؟ وما السناريوهات المفترضة حتى الآن خلف هذه العملية؟

مختارات

حصلت ماكينزي بيزوس زوجة مؤسس شركة أمازن جيف بيزوس على أسهم بالشركة التي أسسها أغنى رجل في العالم، بقيمة 38 مليار دولار فيما يعتقد أنها واحدة من أغلى صفقات الطلاق بالعالم. مصير معظم هذا المبلغ تم تحديده بالفعل. (06.07.2019)

القصة بدأت عندما أعلن بيزوس، 55 عاماً، وهو واحد من أغنى رجال العالم، العام الماضي طلاقه من زوجته ماكنزي بعد 25 عاماً على زواجهما. وفي اليوم نفسه، ذهبت صحيفة " ناشيونل إنكوايرر" إلى نشر رسائل نصية شخصية تظهر أنه كان على علاقة غرامية مع مذيعة تلفزيون سابقة خارج إطار الزوجية. بعد بضعة أسابيع، نشر مؤسس موقع أمازون مدونة بعنوان "لا شكراً، السيد بيكر"، في إشارة إلى ديفيد بيكر، مالك صحيفة " ناشيونل إنكوايرر".

واتهم بيزوس مالك صحيفة "واشنطن بوست"، شركة أمريكان ميديا المالكة لصحيفة "ناشونال إنكوايرر" بمحاولة ابتزازه بالتهديد بنشر "صور حميمة"، قيل إنه أرسلها إلى صديقته، ما لم يصرح علانية بأن تقرير الصحيفة الأمريكية الخاص به ليست له دوافع سياسية. ووفقاً لبيزوس، كانت الشركة تطالب بإصدار بيان كاذب يقول فيه إنه "ليس لديه معرفة أو أساس يشير إلى أن تغطية أمريكان ميديا كانت لها دوافع سياسية". كما ألمح بيزوس في منشور على مدونته إلى استياء السعودية من تغطية صحيفة واشنطن بوست لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات للصحيفة التي يملكها. وأشار أيضا إلى تقارير إعلامية عن علاقات مزعومة بين شركة أمريكان ميديا والسعودية.

وساءت العلاقات بين الرئيس التنفيذي لشركة أمازون والحكومة السعودية منذ أوائل العام الماضي بعد أن لمح إلى استياء السعودية للطريقة التي تناولت بها صحيفة واشنطن بوست قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ما علاقة محمد بن سلمان وترامب؟

وكانت صحيفة غارديان أول من نشر تقريراً عن الضلوع المزعوم لولي العهد السعودي في الاختراق. وقالت الصحيفة إن الرسالة المشفرة التي أرسلت من الرقم الذي يستخدمه ولي العهد يعتقد أنها كانت تحوي ملفاً به فيروس اخترق هاتف بيزوس واستخرج الكثير من البيانات منه.

وتستعد الأمم المتحدة لتقديم تقرير يتهم السعودية باختراق هاتف رئيس شركة أمازون. وقال مصدر مطلع إن مسؤولين اثنين من الأمم المتحدة سيقدمان تقريراً يفيد بوجود أدلة كافية تشير إلى أن السعودية اخترقت جيف بيزوس وأنه يجب على بريطانيا والولايات المتحدة إجراء تحقيق.

من جهتها نفت سفارة السعودية بالولايات المتحدة صحة التقرير وقالت في رسالة نشرت على تويتر "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس سخيفة. نطالب بإجراء تحقيق في هذه الادعاءات حتى تتجلى الحقائق".

الرسالة المفترضة من محمد بن سلمان إلى جيف بيزوس والتي يعتقد أنها كانت تحمل ملفاً لسرقة البيانات حسب نيويورك تايمز، جاءت بعد انقطاع طويل بين الطرفين على إثر قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول. وبعد أسابيع من عشاء عمل جمع ولي العهد السعودي مع بيزوس في لوس أنجلس، حيث تبادل الطرفان أرقام الهواتف آنذاك وبعد ذلك الفيديو تحديداً تعرض هاتف بيزوس الذكي لسرقة بيانات هائلة حسب المحققين الخاصين.

وفي وقت سابق كان قد أشار بيزوس  في منشور بمدونته الخاصة إلى إن امتلاكه لصحيفة الواشنطن بوست خلق له "أعداء أقوياء" من بينهم ترامب صديق ديفيد بيكر رئيس أمريكان ميديا. من جهته هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مرت عدة بيزوس في السابق، والسبب المحتمل بحسب تقارير يعود إلى النقد الموجه له في صحيفة "واشنطن بوست"، التي يمتلكها بيزوس.

مشاهدة الفيديو 23:19

مسائيةDW: اتهام بن سلمان باختراق هاتف مدير أمازون.. ماذا وراءه؟

انعكاس الاتهامات على العلاقات السعودية الأمريكية

من المتوقع أن يؤدي التقرير لمزيد من التدهور في العلاقات بين الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، والسعودية، والتي كانت قد ساءت منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست التي يمتلكها بيزوس. كما يمكن أن تتسبب قضية التجسس لدى القوى والمستثمرين الأجانب.

من جهة أخرى قال البيت الأبيض يوم أمس بأنه يأخذ على محمل الجد التقارير المتعلقة باختراق هاتف جيف بيزوس. من جانبه صرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم أمس بأنه على المدريين التنفيذين للشركات الأمريكية مواصلة العمل مع السعودية، وذلك بعد اتهام ضلوع الأخيرة في اختراق هاتف مؤسس أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست.

في المقابل قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم أمس إن المسؤولين بالمنظمة الدولية لا يستخدمون تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" في اتصالاتهم وذلك لأنه "ليس مدعوماً كآلية آمنة" بعد أن اتهم خبيران دوليان السعودية باستخدام منصة التواصل على الإنترنت لاختراق هاتف جيف بيزوس.

ولا تزال قضة الاختراق تخلق الجدل بمفاجآتها وتطوراتها المتلاحقة، ولا يزال من غير الواضح مدى انعكاسها الفعلي على العلاقات بين واشنطن والرياض، وهو ما ستظهره الأيام المقبلة.

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة بين مونتريال والرياض

    االأزمة بين السعودية وكندا هي أحدث الأزمات الدبلوماسية في عهد محمد بن سلمان والتي بدأت بسبب انتقادات وجهتها السفارة الكندية للمملكة بشأن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية اعتقال نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، ومن بينهم الناشطة سمر بدوي. الأمر الذي اعتبرته السعودية تدخلاً في شؤونها الداخلية واتخذت قرارات تصعيدية تجاه كندا مست الطلاب السعوديين الدراسين هناك والمرضى والرحلات الجوية.

  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    سحب السفير السعودي من برلين

    في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 2017، استدعت السعودية سفيرها في برلين، عندما انتقد وزير الخارجية آنذاك زيغمار غابريل السياسة الخارجية السعودية تجاه كل من لبنان واليمن. وبعدها قامت الرياض بسحب سفيرها من ألمانيا، ولم يتم إرجاعه لحد الآن، بالرغم من إبداء الحكومة الألمانية حينها رغبتها في عودة السفير السعودي إلى برلين، كما عبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن أملها في العمل على تحسين علاقات الجانبين.

  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الأزمة مع قطر بتهمة دعم الإرهاب

    بدأت الأزمة مع قطر قبل أكثر من عام عندما أطلقت فضائيات ومواقع إماراتية وسعودية هجوماً كاسحاً على الدوحة متهمة إياها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها مصر والسعودية والإمارات والبحرين تنظيماً إرهابياً. على إثر ذلك قطعت الدول الأربعة علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، وشنت حملة حصار عليها لاتزال مستمرة. من جهتها نفت قطر دعم أي تنظيم متطرف.

  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع لبنان بسبب الحريري

    الأزمة مع لبنان بدأت إثر اعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته المفاجئة من الرياض، وظهر التصعيد بعد إقرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري للاحتجاز هناك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ما أدى إلى نشوب توتر في العلاقات بين البلدين. من جهته نفى الحريري والرياض احتجازه في السعودية رغما عنه. وبعد تدخل دولي شارك فيه ماكرون غادر الحريري المملكة وعدل عن استقالته.

  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

    الأزمة السعودية مع إيران وصلت إلى أشدها بعد أن قام محتجون في طهران باقتحام مبنى السفارة السعودية احتجاجاً على قيام المملكة بإعدام الزعيم الشيعي البارز نمر باقر النمر . ويذكر أنه قد تم اضرام النار في أجزاء من مبنى السفارة وتدمير أجزاء أخرى في الهجوم عليها، وهو الأمر الذي أدى إلى القبض على خمسين شخصاً من جانب السلطات الإيرانية، ودفع السعودية مطلع عام 2016 إلى قطع علاقاتها مع إيران.

  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    تركيا والخلاف حول زعامة العالم الإسلامي

    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    الخلاف مع مصر تسبب بعقوبة نفطية

    قبل تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، عرفت العلاقات السعودية المصرية توتراً منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب. كما وقعت مصر والمملكة اتفاقية تؤول بموجبها ملكية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى الرياض، تبعتها احتجاجات مصرية. وكان الرد السعودي وقف تزويد القاهرة بشحنات شهرية من منتجات بترولية.

  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

    السويد تتهم الرياض بأساليب القرون الوسطى

    في آذار/ مارس 2015 استدعت الرياض سفيرها في ستوكهولم بسبب انتقادات وجهتها وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، وخصت بالذكر منها القيود المفروضة على النساء ووصف حكم القضاء السعودي بجلد المدون السعودي المعارض رائف بدوي بأنه من "أساليب القرون الوسطى". إعداد: إيمان ملوك


مختارات

السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

تزداد حدة الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا بشكل غير مسبوق، غير أن هذه الأزمة ليست الأولى، إذ شهدت الرياض منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد أزمات دبلوماسية مع دول بينها ألمانيا بسبب ملفات أبرزها ملف حقوق الإنسان. (08.08.2018)  

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