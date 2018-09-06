قسم خاص لمكافحة الإرهاب الإسلاموي والمقر سيكون برلين

قال هولغر مونش، رئيس مكتب مكافحة الجريمة، ومقره في فيسبادن، اليوم الجمعة خلال زيارة قام بها وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى هناك: إنه سيتم إنشاء قسم خاص في برلين من أجل مكافحة أي إهاب من قبل إسلامويين متطرفين. ويشمل هذا القسم حوالي 900 موظف على المدى المتوسط. وحتى الآن كان هناك 300 من الخبراء فقط يتولون داخل مؤسسة أمن الدولة ملفات الإرهاب الذي يمارسه متطرفون إسلامويون.

أما تأسيس هذه الهيئة الجديدة التي سيتواصل زيادة أعضائها بالتدريج، فيعني أن مكتب مكافحة الجريمة سيتولى مستقبلا المزيد من هذه الإجراءات من أجل تخفيف الجهد عن الولايات، وحتى يتسنى للولايات توفير موارد من أجل مراقبة الخطرين أمنيا مثلا. ويقدر عدد الإسلامويين الخطرين أمنيا في ألمانيا بحوالي 774 شخصا. ووصف زيهوفر مكتب مكافحة الجريمة بأن له "سمعة ممتازة"، وأكد على دعم الأطراف السياسية جميعا لهذه المؤسسة بغض النظر عن الانتماء الحزبي.

ف.ي/ي.ب (د.ب.ا)