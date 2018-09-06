 قسم خاص لمكافحة الإرهاب الإسلاموي والمقر سيكون برلين | أخبار | DW | 07.09.2018

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أخبار

قسم خاص لمكافحة الإرهاب الإسلاموي والمقر سيكون برلين

يعتزم مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا رفع مستوى مقاومته للإرهاب الذي يمارسه إسلامويون متطرفون، وذلك بتأسيس وحدة خاصة لهذا الغرض وزيادة عدد الوظائف العاملة في هذا المجال.

Deutschland, Wiesbaden: BKA Präsident Holger Münch stellt Bericht zur organisierten Kriminalität vor (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

هولغر مونش، رئيس مكتب مكافحة الجريمة

قال هولغر مونش، رئيس مكتب مكافحة الجريمة، ومقره في فيسبادن، اليوم الجمعة خلال زيارة قام بها وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى هناك: إنه سيتم إنشاء قسم خاص في برلين من أجل مكافحة أي إهاب من قبل إسلامويين متطرفين. ويشمل هذا القسم حوالي 900 موظف على المدى المتوسط. وحتى الآن كان هناك 300 من الخبراء فقط يتولون داخل مؤسسة أمن الدولة ملفات الإرهاب الذي يمارسه متطرفون إسلامويون.

أما تأسيس هذه الهيئة الجديدة التي سيتواصل زيادة أعضائها بالتدريج، فيعني أن مكتب مكافحة الجريمة سيتولى مستقبلا المزيد من هذه الإجراءات من أجل تخفيف الجهد عن الولايات، وحتى يتسنى للولايات توفير موارد من أجل مراقبة الخطرين أمنيا مثلا. ويقدر عدد الإسلامويين الخطرين أمنيا في ألمانيا بحوالي 774 شخصا. ووصف زيهوفر مكتب مكافحة الجريمة بأن له "سمعة ممتازة"، وأكد على دعم الأطراف السياسية جميعا لهذه المؤسسة بغض النظر عن الانتماء الحزبي.

ف.ي/ي.ب (د.ب.ا)

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    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    نسبة الأمن وقلة معدلات الجريمة لا ترتبط دائما بالمستوى الاقتصادي، إذ وصلت معدلات الجريمة في المدينة الأخطر في ألمانيا وهي فرانكفورت إلى 16550 حالة لكل 100 ألف شخص، وهي النسبة المعتمدة لتقييم أمن المدن في الإحصائيات. أما أكثر مدينة أمانا في ألمانيا فوصلت فيها هذه النسبة إلى اقل من النصف.

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    مدينة ماينتس هي عاصمة ولاية راينلاند بفالتس، احتلت المركز العاشر في قائمة المدن الأكثر أمانا في ألمانيا حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة. وتضم القائمة المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة. وتشتهر ماينتس بالكرنفال الذي يقام سنويا فيها.

  • Deutschland Ostseestrand von Rostock-Warnemünde

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المركز التاسع كان من نصيب مدينة روستوك الواقعة في شرق ألمانيا على بحر البلطيق. ووصل معدل الجريمة فيها إلى 9858 حالة لكل 100 ألف شخص. وتشتهر المدينة بجامعتها العريقة وشواطئها ومينائها الكبير.

  • Deutschland Wuppertal Schwebebahn

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    تشتهر مدينة فوبرتال بقطارها المعلق الفريد في ألمانيا الذي يمر بالمدينة متبعا نهر "فوبر". وكانت نسبة الجريمة في المدينة في عام 2015 قد وصلت إلى 9793 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Nürnberg, Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    أما مدينة نورنبرغ الواقعة في جنوب ألمانيا فكانت في المركز السابع. ويبلغ عدد سكان المدينة نصف مليون نسمة وهي من المدن التجارية المهمة في ولاية بافاريا.

  • Deutschland Schloss Oberhausen am Kaisergarten

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المركز السادس كان من نصيب مدينة أوبرهاوزن الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. وتشتهر المدينة بمناجم الفحم القديمة وتعد مركزا ناشئا للسياحة والتسوق. نسبة الجريمة في المدينةوصلت إلى 9057 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Mönchengladbach Altstadt

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    تشتهر مدينة مونشنغلادباخ بفريقها الكروي الشهير الذي ينافس باستمرار على بطولة الدوري الألماني، بالإضافة إلى كونها مدينة هادئة وآمنة. وصلت نسبة الجريمة فيها العام الماضي إلى 8773 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Zur Studie - Top Städte in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    مدينة فيسبادن الساحرة احتلت المركز الرابع في قائمة المدن الآمنة في ألمانيا، وهي عاصمة ولاية هيسن وتقع على ضفاف نهر الراين. وتعد المدينة مركزا سياحيا ومقرا لسكن الكثير من الأغنياء في ألمانيا.

  • Burg Sparrenberg in Bielefeld

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    ثالث أكثر مدينة أمانا في ألمانيا كانت مدينة بيليفيلد الواقعة في ولاية شمال الراين ويستفاليا. ويسكن المدينة نحو 330 ألف نسمة وتقع وسط مناطق زراعية شاسعة.

  • Augsburg

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    أما المركز الثاني فكان من نصيب مدينة أوغسبورغ الواقعة في ولاية بافاريا. وتعد المدينة مقرا للكثير من الشركات التجارية المهمة في ألمانيا مثل سيمنس. يسكن المدينة أكثر من 280 ألف نسمة وكان معدل الجريمة فيها قد وصل العام الماضي إلى 8385 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Hitzewelle in Deutschland

    أكثر المدن أمانا في ألمانيا

    المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا هي مدينة ميونيخ التي قفزت إلى المركز الأول بمعدل جريمة وصل إلى 7828 حالة لكل 100 ألف شخص. ميونيخ هي المدينة الثالثة في ألمانيا حسب عدد السكان، إذ يسكنها نحو1,5 مليون نسمة، وهي عاصمة ولاية بافاريا ويزورها أكثر من 3 ملايين سائح سنويا، بالإضافة إلى كونها مدينة تاريخية واقتصادية مهمة في ألمانيا. الصورة من الحديقة الانكليزية في المدينة.

    الكاتب: زمن البدري


 

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