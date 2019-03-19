"قسد" تعلن "القضاء التام" على داعش بسوريا ونهاية "الخلافة"

أعلنت قوات سوريا الديموقراطية اليوم السبت (23 أذار/مارس 2019) القضاء التام على ما يسمى بـ"خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية، بعد ستة أشهر من اطلاقها هجوماً واسعاً بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية، على آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا. وقال مدير المركز الإعلامي في قوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالي على تويتر بالإنكليزية "تعلن قوات سوريا الديموقراطية القضاء التام على ما يسمى بالخلافة وخسارة التنظيم لأراضي سيطرته بنسبة مئة في المئة".

وفي تغريدة أخرى بالعربية، قال بالي "نبشر العالم بزوال دولة الخلافة المزعومة". وتابع "الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق".

ورفعت قوات سوريا الديموقراطية رايتها الصفراء في الباغوز. وهتف مقاتل في صفوفها لفريق فرانس برس قائلاً "داعش انتهى.. نحن نعيش الفرحة الآن".



وعلى الرغم من أن هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في الباغوز تنهي سيطرة التنظيم على الأراضي الشاسعة التي سيطر عليها في 2014 وقت إعلان ما يسمى بـ"الخلافة" إلا أن التنظيم المتشدد لا يزال يشكل تهديدا. وهناك بعض مسلحي التنظيم الذين يتحصنون في مناطق نائية في الصحراء السورية كما تواروا عن الأنظار في مدن عراقية حيث يشنون هجمات بإطلاق النار أو عمليات اختطاف في انتظار فرصة للخروج من جديد.

فيما تعتقد الولايات المتحدة أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي موجود في العراق. وكان البغدادي هو من أعلن "دولة الخلافة" من على منبر جامع النوري الكبير في الموصل عام 2014.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)