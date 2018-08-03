قرينة بشار الاسد تُعلن عن إصابتها بالسرطان

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأربعاء (8 أغسطس/ آب) أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكراً.
"بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكراً"، هذا ما نقلته وكالة أنباء (سانا) الرسمية عن المكتب الإعلامي.
ونشر المكتب الإعلامي صورة لزوجة الأسد وهي تخضع لجلسة علاج في أحد المشافي العسكرية بدمشق، بحسب وكالة سانا.
مواقع التواصل الاجتماعي تابعت الخبر الذي كشفت عنه الصفحة الرئاسية. وتناقل مجموعة من رواد "تويتر" و"فيسبوك" صورتها إلى جانب زوجها بشار الأسد في المستشفى حيث تتلقى العلاج.
يُشار إلى أن أسماء اقترنت بالرئيس السوري منذ عام 2000، ويبلغ عمرها 43 عاما.
م.م/ف.ي
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