 قرية الغجر.. المكان الأكثر غرابة في صراع الشرق الأوسط | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.07.2023

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سياسة واقتصاد

قرية الغجر.. المكان الأكثر غرابة في صراع الشرق الأوسط

قرية الغجر التي تقع بين إسرائيل ولبنان وسوريا، أصبحت محاصرة وغير مرغوب فيها من الجميع منذ حرب الأيام الستة عام 1967. وحتى أشهر قليلة مضت كانت في منطقة عسكرية مقيدة. أما الآن فأصبحت قبلة للسياح الإسرائيليين. فماذا حدث؟

الغجر - قرية صغيرة سكانها من الطائفة العلوية واقعة في ركن محاصر من ثلاث دول، وهي إسرائيل ولبنان وسوريا.

الغجر - قرية صغيرة سكانها من الطائفة العلوية واقعة في ركن محاصر من ثلاث دول، وهي إسرائيل ولبنان وسوريا.

جمال الخطيب يفتح خريطة قديمة مصفرة يؤشر عليها ثم يشير إلى خدمة الخرائط عبر الإنترنت على هاتفه المحمول. "هنا، هنا، يمر الخط الأزرق، شماله يتم رسم ثلثي القرية. هنا تمتد الحدود التي تفصل بيننا". يهز جمال رأسه وينظر إلى الخريطة. خرائط غوغل موجودة بها الخط، وكذلك الخريطة - لكن في الواقع؟ جمال الخطيب يبتسم والسؤال الذي يطرحه يذهب بلا إجابة.

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شمال الخط الأزرق، خط ترسيم الأمم المتحدة، حيث يقف جمال الخطيب حاليًا، هو في الواقع لبنان - على الأقل هذا ما تظهره الخرائط وخدمة الموقع على الهاتف الخلوي. لكن في الواقع يقف جمال الخطيب في قرية داخل إسرائيل. في قرية الغجر.

المجتمع الصغير، الذي يعيش فيه حوالي 2900 شخص اليوم، حوصر حرفيًا بين الجبهات في نزاع الشرق الأوسط وتم تقاذفه ذهابًا وإيابًا مثل كرة الطاولة "بينغ بونغ". بدأ كل شيء، كما يقول جمال الخطيب، في عام 1967 بعد حرب الأيام الستة.

بين ثلاث دول

الغجر - قرية صغيرة سكانها من الطائفة العلوية واقعة في ركن محاصر من ثلاث دول في الشرق الأوسط، وهي إسرائيل ولبنان وسوريا. ولم يرغب أحد بها بعد حرب الأيام الستة. وبنتائج عبثية، يصف جمال الخطيب، الذي يعمل مدرسًا رياضيًا بالإضافة إلى وظيفته كمتحدث باسم القرية.

ويضيف: "كنا دولة مستقلة لمدة ستة أشهر، بحدود مغلقة. لم يخرج أحد ولم يدخل أحد. كان هناك حظر تجول في القرية. من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا، وفي وقت ما نفد الطعام، وكان يفترض على شخص ما الاعتناء بنا. بعد ستة أشهر تلقينا قطعة صغيرة من الورق كانت تصريح دخول إلى إسرائيل والعمل هناك".

عندما انسحبت إسرائيل مما يسمى بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان في صيف عام 2000، كانت قرية الغجر على خط الجبهة مباشرة. في ذلك الوقت، رسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق المذكور على الورق، الخط الأزرق، الذي يقسم القرية إلى شمال لبناني وجزء إسرائيلي جنوبي. الخط افتراضي، لأنه لا يمكن بناء حجارة وجدران حقيقية. واعترض مواطنو قرية الغجر عليه.

نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة على الحدود اللبنانية.

بدأ كل شيء بالنسبة لقرية الغجر، كما يقول جمال الخطيب، في عام 1967 بعد حرب الأيام الستة.

ويقول جمال الخطيب: "بدأنا في مراقبة الأمم المتحدة حيث كانوا سيضعون الخط. في الأول من يونيو/ حزيران، تلقينا رسالة تحذرنا من أن الأمم المتحدة في طريقها لوضع الحدود والقرية في جزأين، ثم استخدم الزعيم المحلي مكبرات الصوت لدعوة جميع القرويين للذهاب إلى البوابة الأمامية. تجمعت القرية بأكملها هناك. جاءت الأمم المتحدة ورأت حشدًا كبيرًا ولم تجرؤ على المضي قدمًا. مكثنا عند البوابة لمدة ستة أشهر. لقد مكثنا هناك. لم نسمح لأي شخص بالدخول".

خوفا من الانفصال عن أقاربهم في القرية، طلب المواطنون من السلطات الإسرائيلية السماح لهم بالبقاء في إسرائيل. ثم رفع الإسرائيليون السياج الحدودي مع لبنان شمال القرية. وفي الوقت نفسه، أغلق الجيش الإسرائيلي القرية بإحكام لأسباب أمنية. سُمح للسكان بمغادرة قرية الغجر للذهاب إلى العمل. منذ ذلك الحين، لا يمكنك الدخول إلا بتصريح خاص. أصبحت قرية الغجر قرية أشباح.

علي الخطيب وهو أحد أقارب جمال الخطيب، يصب لنفسه كوبًا صغيرًا من الشاي الحلو في الفناء الصغير لمنزله. لا يزال بإمكانه تذكر الوقت الذي شعر فيه الغجر بالخيانة من قبل العالم بأسره.

ويضيف: "لم نكن نعرف من نحن: هل نحن إسرائيليون؟ لبنانيون أم سوريون؟ لقد كانت فوضى كبيرة. أرادوا الانضمام مع لبنان. لذلك فكرت في ذلك الوقت: حسنًا فأنا لبناني الآن. ثم قالوا نحن ذاهبون إلى سوريا وظننت حسنًا أنني سوري، ولكن بعد ذلك قالوا إن إسرائيل تريد أن تبقينا ... وبعد ذلك في البداية لم نكن نعرف ماذا أو من نحن ولكن بمرور الوقت حصلنا على حقوق هنا في البلد، بدأنا في دفع الضرائب وحصلنا على هويتنا الزرقاء. وحيث كنت أعيش خارج القرية، بدأت أعرّف نفسي على أنني إسرائيلي". 

في غضون ذلك، بدأ علي الخطيب حياته المهنية كطباخ في إسرائيل، مما جعله معروفًا هناك ومن ثم عمل في الخارج. ومع ذلك، عاد إلى قرية الغجر. بعد كل الاضطرابات، فتحت إسرائيل القرية الآن للزوار لبضعة أشهر.

يقول علي الخطيب إنه انتصار لقريته. ويضيف: "كل بضعة أشهر، يبدأ مشروع جديد. ثم استطعت أن أرى كيف ظهرت البنية التحتية والطرق والمحلات التجارية والنظام واللوائح. كانت القرية تبدو مختلفة تمامًا. كنا معزولين وبدون سياح. لا أقول إن الأمر كان سيئًا من قبل - لكننا الآن نشهد تحسنًا نحو الأفضل".

من منطقة معزولة إلى قبلة سياحية

ويتوافد السياح على القرية الصغيرة التي يرتدي سكانها الملابس الرائعة، حيث الشوارع النظيفة، والحدائق المُعتنى بها جيدًا. وأصبح السياح الإسرائيليون الذين يُسمح لهم الآن بالقدوم إلى القرية يزورون بشكل أساسي حديقة السلام - وهي حديقة صغيرة ذات مناظر طبيعية جميلة في وسط القرية.

سياح إسرائيليون في قرية الغجر قرب الحدود اللبنانية، أرشيف (14.10.2022).

يتوافد السياح على قرية الغجر حيث الشوارع النظيفة، والحدائق المُعتنى بها جيدًا.

وتقول إحدى السائحات "المكان نظيف ومحافظ عليه جيدًا مع جو رائع للغاية. وهناك شعور بالتعايش. تشعر أن المكان يعانقك. هناك شيء لطيف للغاية وأنيق ومريح في الهواء".

ويقول سائح آخر: "إنه مكان فريد حقًا. تم دفع قرية الغجر ذهابًا وإيابًا. من لبنان إلى سوريا، وأخيراً إلى إسرائيل. لكنهم الآن في المكان المناسب. وهم سعداء. قرية جميلة".

المتحدث باسم القرية جمال الخطيب يقف على شرفة منزله. على بعد أمتار قليلة من السياج الحدودي. ينظر من فوق السياج إلى الوادي، من إسرائيل إلى لبنان. وبين ذلك يوجد مبنى صغير للأمم المتحدة يضم قوات حفظ السلام من إسبانيا.

أين يرى مستقبله؟ فهل يفضل أن يكون في لبنان وخاصة أنه علوي وقريب من المذهب الشيعي؟ الجواب واضح: "لا. ليس لدي عائلة هناك. بمن أتصل هناك؟ عائلتي في سوريا وليست في لبنان".

ولد جمال الخطيب عام 1958 في قرية الغجر فيما كان يعرف آنذاك بسوريا. احتلت إسرائيل قريته في عام 1967 خلال حرب الأيام الستة وضمتها منذ عام 1981. وتعامل مع الوضع مثل معظم مواطني قرية الغجر. ومع ذلك، فهو لم يفقد الأمل في العودة إلى سوريا في وقت ما. يقول "إنه عندما يكون هناك سلام، كل شيء ممكن. إذا لم يكن الأمر كذلك، فالجميع يعرف ما يحدث".

جوليو سيغادور- راديو قناة (ARD) الألمانية - تل أبيب/ ترجمة: زمن البدري

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل وزيرة العمل الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد بعد توليها رئاسة الحكومة نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا ولبنان، التي كانت مدعومة أيضا من وحدات سعودية ويمنية أقل. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح اليهودي الأمريكي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: إذ قتل الإرهابيون الرياضيين الإسرائيلين المحتجزين.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


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خمسون عاما على حرب الأيام الستة ـ القدس في الماضي والحاضر

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