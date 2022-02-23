 قرية العصر الحجري الغامضة ـ ما تحكيه قبور بعجة | تقارير جديدة | DW | 15.09.2022

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تقارير جديدة

قرية العصر الحجري الغامضة ـ ما تحكيه قبور بعجة

على هضبة بعجة في الأردن يوجد مكان شهير يجتذب علماء الآثار. فهنا أنشأ البشر قبل 9 آلاف عام تقريبا واحدة من أوائل القرى في العالم. أحد أعظم الاكتشافات فيها قلادة تتألف من 2500 لؤلؤة.

Dokumentation Das geheimnisvolle Steinzeit-Dorf

Dokumentation Das geheimnisvolle Steinzeit-Dorf


ما الذي دفع أسلافنا من العصر الحجري الحديث إلى الاستقرار وتغيير طريقة حياتهم بشكل جذري؟ كما هو الحال غالبا في علم الآثار، فإن القبور هل التي تزوّدنا بأفضل الإجابات ـ وفي ذات الوقت تطرح علينا أسئلة جديدة.
 

Dokumentation Das geheimnisvolle Steinzeit-Dorf


من أعظم الاكتشافات التي عُثَر عليها في موقع قرية بعجة قبر فاخر لفتاة صغيرة. في عام 2018 وعندما كان فريق التنقيب عن الآثار على وشك المغادرة، ظهرت تحت شاهد قبر بسيط حبات من اللؤلؤ. وبعد الحفر أكثر عثر الفريق على حوالي 2500 لؤلؤة. أظهرت البحوث اللاحقة أن اللآلئ كانت جزءا من قلادة متقنة الصنع دُفِنَت مع الفتاة. أسماها الفريق "جميلة".
 

Dokumentation Das geheimnisvolle Steinzeit-Dorf


تعتبر "قلادة جميلة" اليوم من الروائع وهي معروضة حاليا في متحف البتراء الجديد. يضمّ المتحف معروضات تروي تاريخ البلد بأكمله، وفي البداية تقريبا قرية بعجة. وهي القرية التي كانت في بداية مرحلة تطور غيرت حياة الناس بصورة جذرية: فمنذ ذلك الحين لم يعد الإنسان أبدا إلى حياة الصيد والجمع.
 

Dokumentation Das geheimnisvolle Steinzeit-Dorf


المواد التي صُنعَت منها "قلادة جميلة" وطريقة معالجتها، إضافة إلى قطع أخرى عُثِر عليها في قرية بعجة تضع أشياء كثيرة كنا نعتقد أننا نعرفها عن العصر الحجري موضع الشك. في العقود الأخيرة ساهمت مقبرة بعجة في الأردن في تغيير نظرتنا إلى العصر الحجري الحديث. كان حينها الناس يستثمرون وقتهم في صنع أشياء جمالية وحُلي وتجهيزات أخرى، لأنهم تمكنوا من تأمين مصدر طعامهم.

 

مواعيد البث

DW  عربية

السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:15 UTC
السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 13:15 UTC
السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 16:15 UTC
السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 19:15 UTC
الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 05:15 UTC
الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 22:15 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 11:15 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 18:15 UTC
الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 01:15 UTC
الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022– 07:15 UTC
الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 09:15 UTC
الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

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