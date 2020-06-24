 قريبا مباريات البوندسليغا بحضور الجمهور؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.07.2020

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رياضة

قريبا مباريات البوندسليغا بحضور الجمهور؟

تستعد فرق الدوري الألماني لكرة القدم للموسم القادم في ظل تحركات لانتزاع تصاريح استثنائية للسماح للجمهور بحضور المباريات. فهل يعود عشاق المستديرة إلى المدرجات؟ وما هي الإجراءات والمخاوف؟

جمهور فريق أونيون برلين الألماني.

جمجمهور فريق أونيون برلين الألماني.

على خطى باريس سان جيرمان الذي لعب الأحد الماضي (13 يوليو/ تموز) مع مضيفه لوهافر ودياًّ، ولأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا أمام الجمهور، يخطط فريق أونيون برلين إلى فتح أبواب ملعبه أمام الجمهور اعتبارا من الموسم الماضي، في خطوة تتناقض نهائيا مع الإجراءات القانونية الصارمة المتخذة وفق اتفاق رابطة الأندية والسلطات الألمانية.

مختارات

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بعد أن توج ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم الشهر الماضي، أضاف بايرن ميونيخ كأس ألمانيا أيضا إلى خزائنه بعد فوزه على باير ليفركوزن، محققا الثنائية للمرة الـ13في تاريخه. كما توج فريق فولفسبورغ بطلا لكأس ألمانيا للسيدات. (04.07.2020)

بعد محاولات حثيثة لضمه، اقترب أخيراً موعد انتقال ليروي ساني من مانشستر سيتي للفريق البافاري. وبالرغم أن ذلك قد يكون غير مفيد للبوندسليغا، إلا أن التجربة تظهر أنه سيكون أمراً جيداً لألمانيا في كأس الأمم الأوروبية في 2021. (02.07.2020)

كثير من الأشياء تحدث أثناء المسار الفني، لا يتم الحديث عنها إلا بنهاية هذا المساركما هو الحال مع طبيب بايرن الذي تحدث لأول مرة وبعد اعتزاله عن تجربته مع غوارديولا، واصفا إياها بـ"النقطة السوداء" في مسيرته. (06.07.2020)

بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية تمكن فريق شتوتغارت من العودة إلى مصاف فرق الدرجة الأولى في الدوري الألماني. وسيكون ذلك بدون مهاجمه المتألف ماريو غوميز. (28.06.2020)

ويعد أونيون برلين أول فريق من منافسي الدرجة الأولى للدوري الألماني، يعلن عن خطوة كهذه منذ تفشي جائحة كورونا. وحسب بيان نشره على موقعه الرسمي، فأونيون برلين يريد فتح أبواب ملعبه أمام الجمهور والذي يتوفر على طاقة استيعابية تصل إلى 22 ألف شخص. وتقضي خطته بالتخلي عن إجراءات التباعد وارتداء الكمامات. وعلى من يريد دخول الملعب تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لا يتعدى 24 ساعة، على أن يتولى النادي نفقات الفحص. 

الوضعية القانونية

ورغم أنه وضمن قانون صادر قبل أشهر قليلة عن ولاية برلين، جميع الأنشطة الكبرى بتجمعات بشرية ضخمة ممنوعة إلى غاية أكتوبر/ تشرين الثاني القادم. وحول ذلك نقل موقع "دير شبيغل" الألماني عن مدير إدارة النادي كريستيان أربايت قوله "ما أقرره يمكنني إلغائه، كما يمكنني الحصول على تصريحات استثنائية". هذا الكلام يبيّن مدى ثقة الفريق الذي أنهى الموسم من المركز 11 من الحصول على موافقة السلطات.

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


لكن ماذا عن المخاوف السائدة من موجة ثانية تهدد أوروبا مجددا؟ وماذا عن الفرق الأخرى، ألن تطالب بدورها بتصاريح استثانية من سلطاتها، فيختلط الحابل بالنابل؟

قبل السماح لفرق الدوري من استئناف نشاط هذا الموسم، التزمت هذه الفرق بعدد من الإجراءات الصارمة، تضمنت فحوصا لفيروس كورونا بكل دوري للاعبين والأطقم العاملة. وفي حال كان الاختبار إيجابيا خضع المصاب إلى حجر صحي صارم، ولم يسمح إلا لـ300 سخص على أقصى تقدير بتمابعة المباريات من الملاعب. اختصارا، كانت هذه الشروط الأساسية التي وضعتها السلطات لأنشطة كرة القدم.

خطوات محسوبة؟

ما أعلن عنه أونيون برلين من إجراءات كشرط للدخول الملاعب، سيثير حتما حفيظة وغضب الأطباء، الذين لطالما حذروا من نسبة الخطأ في هذه الفحوصات، وأي عدوى وسط هذا التجمهر تعني إصابات بالمئات.

من جهة أخرى، ترجح بعض المواقع الإعلامية المحلية أن نفقات الفحص قد تكلف أونيون برلين مليون يورو وذلك بمعدل ستين يورو للفحص الواحد، وفي حال كان الملعب مملوئاً عن آخره. فهل يستطيع هذا الفريق تحمل كل هذه النفقات، خاصة وأن قيمة التذاكر لا تعوض إطلاقا هذه النفقات؟!

على العموم، لم يصدر عن الجهات المسؤولة أي تعليق أو تعقيب على الخطط المعلن عنها. فيما دخل فريق لايبزيغ على الخط بمخطط آخر يقتضي بالسماح  لـ22 ألفا بالدخول إلى الملعب، وهي نصف الطاقة الاستعابية لملعب لايبزيغ، على أن يلتزم الحضور بمسافة التباعد بنحو 1,5 متر وارتداء الكمامات.

ويأتي ذلك في وقت تريد فيه ولاية ساكسونيا (عكس ولاية برلين) اعتبارا من سبتمبر/ أيلول السماح بإقامة الفعاليات الكبرى. 

يذكر أن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم سوف تنطلق في 18 من سبتمبر/ أيلول، وقبل ذلك بأسبوع سوف تقام أولى مباريات بطولة كأس ألمانيا.

و.ب/ع.ج.م

 

 

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