قريبا.. ساديو ماني بقميص بايرن ميونيخ؟

ساديو ماني بقميص بايرن ميونيخ الألماني؟! هكذا هو حال لسان العديد من المواقع الألمانية صباح الاثنين (30 من مايو/ أيار 2022)، متوقعة انتقالا وشيكا للمهاجم إلى النادي الألماني نزولا عند رغبته.

وحسب موقع "شبورت 1" الألماني، فإن المهاجم السنغالي "قرر" مغادرة "آنفيلد رود" بعد ست سنوات قضاها مع ليفربول، لأنه يرغب في خوض تجربة جديدة، و"يميل" حسب المصدر إلى الانتقال إلى بوندسليغا وإلى صفوف بايرن ميونيخ.

وعلى حسابه بتويتر ذهب رئيس تحرير موقع "شبورت 1"، كاري باو إلى أبعد من ذلك، متحدثا عن قرار حازم لماني للانتقال إلى ميونيخ، وأن الجميع بـالنادي الإنجليزي على علم بذلك وعلى رأسهم

المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

ولأن باريس سان جيرمان كان على قائمة أقوى المرشحين للتعاقد مع ماني وذلك منذ أشهر، استدرك الصحفي بالموقع الألماني القول بأن النادي الباريسي لم يعد خارج المنافسة، ولكن ماني يفضل بايرن.

ومنذ مدة يواجه كلوب أسئلة الصحفيين حول الوجهة القادمة لساديو ماني، وكان آخر جواب أدلى به بهذا الخصوص قبيل الخسارة الموجعة (1-0) في نهائي الأبطال أمام الفائز باللقب ريال مدريد، قال كلوب: "مما كانت وجهته (ماني) سيبقى لاعباً رائعاً".

ومن الأمور التي تعزز نظرية انتقال ساديو ماني إلى ميونيخ، رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي المنتظر هذا الصيف إلى برشلونة. وفي الحقيقة سبق لإدارة البافاري أن التقت في وقت سابق مدير أعمال ماني بيورن بيزمر الذي يعمل لوكالة "روف". وأوردت تقارير بشأن هذه اللقاءات بأن ليفربول لا ينتظر أقل من 50 مليون يورو كقيمة للشرط الجزائي. وهنا قد تتراجع فرص ميونيخ أمام باريس سان جيرمان الذي لن يتردد ولو لثانية في دفع هذا المبلغ إن هو أراد بالفعل التعاقد مع نجم ليفربول.

و.ب