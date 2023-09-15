قريباً... "واتساب" لن يدعم هذه الهواتف!

في فترة وجيزة، نجح "واتساب" في أن يتحول إلى أحد أكثر تطبيقات المراسلة شعبية حول العالم؛ إذ يستخدمه أكثر من ملياري شخص. مما يعني أن هذا التطبيق أصبح لا غنى عنه في حياة الناس اليومية، حتى إشعار آخر، على الأقل.
ويمكن تحميل "واتساب" وتثبيته على مجموعة مختلفة من الهواتف الذكية. بيد أنه في السنوات الأخيرة أخذت الأمور في التغير شيئاً فشيئاً والتعقد نوعاً ما؛ إذ تقوم شركة "واتساب" بتحديثات تؤدي إلى توقف عمل هذا التطبيق على بعض الهواتف، لاسيما القديمة منها.
وفي هذا الشأن، أعلنت شركة واتساب أنه بداية من الـ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لن يدعم "واتساب" إلا إصدار 5.0 والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل "الأندرويد"، وفق ما أشار إليه موقع "تي أونلاين" الألماني.
وتدعم "واتساب" أجهزة "الأندرويد" التي تعمل بنظام التشغيل OS 4.1 والإصدارات الأحدث. وأيضاً أجهزة الأيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث، فضلاً عن الهواتف العاملة بنظام .KaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث، حسب موقع "واتساب" الإلكتروني.
وبحسب شركة "واتساب" فإن تغير الأجهزة والبرامج بكثرة، يُحتم عليها مراجعة أنظمة التشغيل التي تدعهما، وتُجري عليها تحديثات "لازمة". وأضافت: "لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا نقوم كل عام بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم التي ما يزال يستخدمها عدد أقل من الأشخاص". وأردفت: "قد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضاً على آخر تحديثات الأمان أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب".
وأوضح موقع "تي أونلاين" أنه قبل توقف دعم النظام المُستعمل، فإن المستخدم سيتلقى إشعارات متكررة من "واتساب" تطلب منه تحديث النظام.
ويشير موقع "واتساب" الإلكتروني إلى أن هاتف المستخدم يجب أن يكون قادراً على تلقي رسالة نصية أو مكالمة هاتفية خلال عملية التحقق من رقمه. وتساعد الإصدارات الحديثة في الاستفادة بشكل أكبر وأفضل من تطبيق "واتساب".
ر.م
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
اصطحب بعض الأصدقاء والقليل من الطعام وكراسي التخييم واذهب في نزهة لتستمتع بسحر الطبيعة. وابتعد عن الإنترنت. أما الهاتف المحمول فيُمكنك استخدامه فقط لدعوة أصدقائك للمشاركة في رحلاتك أو نزهاتك. وكلما ارتفع عدد الأصدقاء المشاركين في تلك النزهات كلما ازدادت المتعة والتسلية.
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
أخرج آلة التصوير القديمة بغرض التقاط صور ملفتة، عندئذ سرعان ما ستدرك بأنك لن تتقيد بالحالات والأوضاع التي تفرضها عليك الكاميرا الرقمية. اطبع الصور ثم ضع الصور التي قمت بطبعها داخل ظرف واجلس في مقهى واطلب ما تُحب أن تشربه ومن ثم خذ الظرف وابدأ بشم رائحة الصور التي حَمَضتها وأظهرتها وطبعتها فذلك كله سيدفعك للشعور بحنين إلى الماضي الذي يتهدده النسيان.
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
ابحث في الأدراج الخاصة بك عن دليل هاتف قديم، ستجد على الأغلب الكثير من أرقام الهواتف الثابتة. حاول الاتصال برقم من تلك الأرقام ولا تحاول تكرار ذلك إذا ما كان المجيب يقول: "الشخص الذي ترغب الإتصال به لم يعد يقيم في هذا العنوان". وهنا يكمن التحدي في البحث عن عنوان ذلك الصديق بواسطة الإنترنت، وبعد أن تجده ترسل له طلب لقبول رغبتك بالتواصل معه.
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
اشتر تذكرة سفر ومن ثم انطلق في رحلتك، دون أخذ اعتبار لوجهة السفر. سترى بأن الحافلة أو القطار، وخلال نصف ساعة فحسب، قد أخذك إلى أماكن لم تعهدها من قبل. بعض وسائل النقل تتوقف أيضاً في المحطات الثانوية الصغيرة. تزود بخارطة لترشدك أثناء سيرك في دروب الغابات وعلى ضفاف الأنهار وقُمْ بزيارة أحد المقاهي أو توجه إلى شاطئ البحر. وهنا على الأقل ستُدرك منافع الجولة بالحافلة.
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
اذهب للسوق. يمكنك الإتصال بصديق على الهاتف الأرضي واصطحابه لشراء قميص جديد أو زوج من الأحذية على سبيل المثال. ويمكنك تجربة قياس زوج من الأحذية، ومن خلال ذلك يمكنك أن تكتشف الميزات المختلفة للحذاء بالمقارنة مع زوج الاحذية الذي اشتريته بواسطة الإنترنت سابقاً.
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الحِمية الرقمية: الترفيه بعيداً عن التكنولوجيا الرقمية
يمكنك التسلية وتعزيز مهاراتك الذهنية عن طريق ألعاب كثيرة مثل لعبة الشطرنج. فهذه اللعبة تمثل تحديا لأصحاب العقول النشطة. وهناك ألعاب يمكنك تعديلها وإعطائها ألغاز وأسماء مضحكة أو غير مألوفة تضفي أجواء مرحة على جلساتك مع الأصدقاء.
الكاتب: غ.د (DW)