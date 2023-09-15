قريباً... "واتساب" لن يدعم هذه الهواتف!

في فترة وجيزة، نجح "واتساب" في أن يتحول إلى أحد أكثر تطبيقات المراسلة شعبية حول العالم؛ إذ يستخدمه أكثر من ملياري شخص. مما يعني أن هذا التطبيق أصبح لا غنى عنه في حياة الناس اليومية، حتى إشعار آخر، على الأقل.

ويمكن تحميل "واتساب" وتثبيته على مجموعة مختلفة من الهواتف الذكية. بيد أنه في السنوات الأخيرة أخذت الأمور في التغير شيئاً فشيئاً والتعقد نوعاً ما؛ إذ تقوم شركة "واتساب" بتحديثات تؤدي إلى توقف عمل هذا التطبيق على بعض الهواتف، لاسيما القديمة منها.

وفي هذا الشأن، أعلنت شركة واتساب أنه بداية من الـ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لن يدعم "واتساب" إلا إصدار 5.0 والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل "الأندرويد"، وفق ما أشار إليه موقع "تي أونلاين" الألماني.

وتدعم "واتساب" أجهزة "الأندرويد" التي تعمل بنظام التشغيل OS 4.1 والإصدارات الأحدث. وأيضاً أجهزة الأيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 12 والإصدارات الأحدث، فضلاً عن الهواتف العاملة بنظام .KaiOS 2.5.0 والإصدارات الأحدث، حسب موقع "واتساب" الإلكتروني.

وبحسب شركة "واتساب" فإن تغير الأجهزة والبرامج بكثرة، يُحتم عليها مراجعة أنظمة التشغيل التي تدعهما، وتُجري عليها تحديثات "لازمة". وأضافت: "لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا نقوم كل عام بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم التي ما يزال يستخدمها عدد أقل من الأشخاص". وأردفت: "قد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضاً على آخر تحديثات الأمان أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب".

وأوضح موقع "تي أونلاين" أنه قبل توقف دعم النظام المُستعمل، فإن المستخدم سيتلقى إشعارات متكررة من "واتساب" تطلب منه تحديث النظام.

ويشير موقع "واتساب" الإلكتروني إلى أن هاتف المستخدم يجب أن يكون قادراً على تلقي رسالة نصية أو مكالمة هاتفية خلال عملية التحقق من رقمه. وتساعد الإصدارات الحديثة في الاستفادة بشكل أكبر وأفضل من تطبيق "واتساب".

ر.م