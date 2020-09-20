 قريباً.. ناسا ترسل أول رائد فضاء للقطب الجنوبي للقمر | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 22.09.2020

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علوم وتكنولوجيا

قريباً.. ناسا ترسل أول رائد فضاء للقطب الجنوبي للقمر

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن خطة لإرسال أول رائد فضاء للقمر منذ عام 1972. الرحلة ستكون الأولى من نوعها إلى القطب الجنوبي للقمر وأول رحلة للقمر بفريق يضم امرأة. كم تبلغ تكلفة الرحالة وما أهدافها؟

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أعلنت  وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)  الاثنين (21 أيلول/ سبتمبر 2020) عزمها إرسال أول سيدة إلى  القمر  وأول رجل إليه منذ 1972. ومن المتوقع أن يكلف المشروع 28 مليار دولار، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. ويتطلب المشروع موافقة الكونغرس على ميزانيته.

وفي تصريح نشر على موقع الوكالة أعلن مدير ناسا جيم بريدنشتاين أن أهداف الرحلة هي "الكشف العلمي والمنافع الاقتصادية والإلهام للجيل الجديد من المستكشفين".

وحسب الخطة ستكون الرحلة التي ستعرف باسم "أرتيمس"، على ثلاث مراحل ستتضمن الدوران حول القمر ومن ثم الهبوط في قطبه الجنوبي في عام 2024. وسيبقى فريق الرحلة مدة أسبوع على سطح القمر. "علينا أن نتذكر أنه في وقت رحلات أبوللو (بين 1969 و1972) كنا نعتقد بعدم وجود الماء على القمر. اليوم نعرف أن هناك ماء جليدي وأنه في القطب الجنوبي للقمر".

وبين المتنافسين على بناء المركبة التي ستحط على سطح القمر شركة "بلو أوريجين" الفضائية لصاحبها جيف بيزوس، مالك شركة أمازون العملاقة.

كريستي بلادسون/ خ.س (DW)

  • Flash-Galerie USA Arizona Barringer Meteor Krater

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    كلمة كويكبات تعني النيازك والأجرام السماوية الأخرى، التي تخترق الغلاف الجوي للأرض وتسقط على الأرض، وقد تتسبب في دمار شديد في مواقع سقوطها.

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    مرّ الكويكب 2011 ES4 على مسافة قريبة من كوكبنا الأزرق في الأول من أيلول/ سبتمبر. وكان مساره يبعد عن الأرض بـ 120000 كيلومتر، أي أقرب بثلاث مرات من القمر، لكنها تبقى مسافة آمنة، كما طمأنت مراكز الفضاء. ورغم أن العلماء يجهلون الكثير عن هذا الكويكب، إلا أنهم حددوا قطره بين 22 و49 متراً.

  • Weltraum ESA AIM and Didymos binary system

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    تنوي وكالة الفضاء الأوروبية إرسال مسبار إلى الكويكب "ديديموس" (Didymos) الذي يبلغ طول قطره حوالي 800 متر، وله قمر صغير تابع له يبلغ 170 متراً اسمه "ديديمون".

  • Weltraum ESA Laser link

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وسيتم الدخول أولا إلى مدار كويكب "ديديموس" عن طريق مسبار في مهمة تعرف اختصارا باسم(AIM) ، ثم يوضع روبوت أرضي على الكويكب. وسيقوم المسبار بنقل معلومات عن الكويكب ويرسلها باستخدام الليزر إلى الأرض. وبالإضافة إلى ذلك سيقوم قمران صناعيان صغيران على شكل مكعبين بالاقتراب من القمر التابع لديديموس.

  • Weltraum ESA Target: Didymoon

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وبعد عامين من ذلك أي في سنة 2022، سيمر الكويكبان بالأرض على بعد مسافة أحد عشر مليون كيلومتر، وهذه مسافة قريبة نسبيا. وفي ذلك الوقت، ستضع مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا القمر ديديمون هدفا لها....

  • Asteroiden Kollosion

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    ثم تقوم بدكه بقوة، وسينتج عن ذلك إزاحة القمر عن مداره حول ديديموس شيئا ما. وسيقوم المسبار والروبوت والقمران الصناعيان بمتابعة كل شيء بالتفصيل. ومن المفترض أن تساعد الصور ذات الدقة العالية ونتائج القياس في التوصل إلى معرفة كيفية إخراج الكويكبات في المستقبل عن مدارها، لمنع اصطدامها بالأرض.

  • Illustration eines Asteroides, der die Oberfläche des Planeten trifft (Imago Images/Science Photo Library)

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    هناك عدد لا يحصى من الكويكبات تموج عبر الفضاء، يبلغ قطرها عدة كيلومترات. ويلاحظ العلماء هذه الكويكبات عن كثب.، لكنهم لم يكتشفوا حتى الآن أي كويكب ينتظر أن يضرب الأرض في غضون السنوات المئة المقبلة

  • Asteroid fliegt knapp an Erde vorbei

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    في فبراير/ شباط عام 2013 توجه كويكب يزن 130 ألف طن، ويسمى 2012 DA14 نحو الأرض بشدة. واقترب منها على بعد مسافة 27 ألف كيلومتر، مسافة أقرب إلينا من بعض الأقمار الاصطناعية.

  • Asteroid schlägt auf Erde ein

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    قبل نحو 65 مليون سنة سقط نيزك ضخم في شبه جزيرة يوكاتان التابعة حاليا للمكسيك. وقد أدى ذلك إلى ظهور "حفرة تشيكسولوب " التي يبلغ قطرها 300 كيلومتر. ويعتقد الخبراء أن هذه الواقعة أدت إلى القضاء على الديناصورات.

  • Flash-Galerie Meteoriten

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    النيازك تشبه من حيث المظهر الحجارة الموجودة على الأرض. لكن سطحها الخارجي يبدو محروقا وبه ثقوب. والسبب في ذلك هو انصهار النيزك عند دخوله الغلاف الجوي للأرض.

  • Astrologie Feuerwerk der Perseiden

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    أما المذنبات فتتكون من سحابة غاز وذيل ضخم من غاز وصخور وعدد لا يحصى من جزيئات الغبار.. وإذا وصلت حبيبات غبار من المذنبات إلى الغلاف الجوي للأرض، ترتفع درجة حرارة الحبيبات إلى ثلاثة آلاف درجة مئوية وتبدأ تضيء، وهكذا تتولد الشهب.

  • AP Iconic Images Komet Hale-Bopp über Stonehenge

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وعندما يمر مذنب بالقرب من الأرض بشكل كبير، يسقط منه على عدد لا يحصى من الشهب. وفي كل مرة يسقط شهاب على الأرض يكون المنظر رائعا كما هنا في موقع "ستون هنج" الأثر في انغلترا.

  • Teneriffa - ESA Optical Ground Station

    مقذوفات فضائية "طائشة" تهدد بتدمير كوكبنا الأزرق

    وتقوم وكالة الفضاء الأوروبية ببناء نظام للإنذار المبكر ضد النيارزك في في "فراسكاتي" بإيطاليا. بيانات من التلسكوبات. وستصب فيه بيانات تسجلها مراصد مثل هذا المرصد الموجود في جزيرة "تينيريفي" أكبر جزر الكناري التابعة لإسبانيا.


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