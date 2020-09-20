قريباً.. ناسا ترسل أول رائد فضاء للقطب الجنوبي للقمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الاثنين (21 أيلول/ سبتمبر 2020) عزمها إرسال أول سيدة إلى القمر وأول رجل إليه منذ 1972. ومن المتوقع أن يكلف المشروع 28 مليار دولار، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. ويتطلب المشروع موافقة الكونغرس على ميزانيته.

وفي تصريح نشر على موقع الوكالة أعلن مدير ناسا جيم بريدنشتاين أن أهداف الرحلة هي "الكشف العلمي والمنافع الاقتصادية والإلهام للجيل الجديد من المستكشفين".

وحسب الخطة ستكون الرحلة التي ستعرف باسم "أرتيمس"، على ثلاث مراحل ستتضمن الدوران حول القمر ومن ثم الهبوط في قطبه الجنوبي في عام 2024. وسيبقى فريق الرحلة مدة أسبوع على سطح القمر. "علينا أن نتذكر أنه في وقت رحلات أبوللو (بين 1969 و1972) كنا نعتقد بعدم وجود الماء على القمر. اليوم نعرف أن هناك ماء جليدي وأنه في القطب الجنوبي للقمر".

وبين المتنافسين على بناء المركبة التي ستحط على سطح القمر شركة "بلو أوريجين" الفضائية لصاحبها جيف بيزوس، مالك شركة أمازون العملاقة.

كريستي بلادسون/ خ.س (DW)