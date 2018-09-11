 قريباً .. كوكاكولا بنكهة ″الحشيش″؟! | سياسة واقتصاد | DW | 17.09.2018

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سياسة واقتصاد

قريباً .. كوكاكولا بنكهة "الحشيش"؟!

أبدت شركة المشروبات الغازية "كوكاكولا" اهتمامها باقتحام سوق المشروبات التي يدخل في إنتاجها بعض مكونات نبتة الحشيش. هل يؤدي المشروب الجديد إلى نفس الشعور؟ وكيف أثر الخبر على أسواق المال وأسهم شركات تعمل في مجال الحشيش؟

Coca-Cola (picture-alliance/dpa/J.Kalaene)

قادت شركة "أورورا كانابيس إنكوربوريشن" أسهم الشركات العاملة في مجال نبتة الماريغوانا المخدرة للارتفاع الاثنين (17 أيلول/ سبتمبر 2018) بعدما قالت شركة "كوكاكولا" إنها تتطلع إلى الدخول في سوق المشروبات التي يدخل في إنتاجها بعض مكونات نبتة الحشيش، لتصبح أحدث شركة مشروبات تستفيد من ارتفاع الطلب على منتجات الماريغوانا مع تراجع مبيعات المشروبات التقليدية.

مختارات

المخدرات مصدر مهم لتمويل المنظمات الإرهابية ومنها داعش، وتعد اسبانيا بوابة لدخول المخدرات إلى أوروبا، فقد قامت السلطات مؤخرا بتفكيك عصابة مخدرات كانت على علاقة مع داعش. فهل يمول مستهلك الحشيش الاسباني الإرهاب دون إرادته؟ (09.02.2015)

تحتضن العاصمة الألمانية سنويا تظاهرات مطالبة بتقنين استهلاك القنب الهندي. ولا تقتصر طلبات رفع الحظر عنه على مستهلكيه وعلى المتظاهرين، بل أصبحت المطالب تأتي من سياسيين ورجال شرطة. (08.08.2015)

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة "كوكاكولا" قولها إنها تراقب الصناعة الناشئة وإنها مهتمة بالمشروبات التي تحتوي على مادة "سي بي دي"، وهي مكون غير منشط (غير مؤثر نفسياً) في الماريغوانا يعالج الألم ولكنه لا يؤدي إلى الشعور بالنشوة.

وتتفاوض شركة المشروبات الغازية العملاقة، ومقرها ولاية أتلانتا الأمريكية، مع شركة "أورورا كانابيس" الكندية للماريغوانا لتطوير المشروبات، وفقاً لتقرير من تليفزيون "بي إن إن بلومبرج".

وقال المتحدث باسم شركة "كوكاكولا"، كينت لاندرز، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني لوكالة "بلومبرج نيوز": "نحن نراقب عن كثب نمو مادة سي بي دي غير المنشطة كمكون في المشروبات الصحية في جميع أنحاء العالم". وتابع لاندرز: "هذا المجال يتطور بسرعة. لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن"، رافضاً التعليق بشأن شركة "أورورا".

وارتفعت أسهم "أورورا" بعد تواتر هذه الأنباء، لتقفز بنسبة تصل إلى 23 في المائة الاثنين في نيويورك، ويرتفع سعر السهم إلى ثمانية دولارات. كما ارتفعت أسهم شركات أخرى في مجال الحشيش، لتضيف شركة "تيلراي إنكوربوريشن" إلى سعر سهمها 9.4 في المائة، مدفوعة باهتمام "كوكاكولا" بهذه السوق.

خ.س/ ي.أ (د ب أ)

  • A woman packing a stroller into a car (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    بداية اليوم

    جيسي تبقى في مقعد الأطفال داخل السيارة في الوقت الذي تسحب فيه شريل عربة الأطفال من الصندوق الخلفي للتوجه مع البنت الصغيرة إلى مركز التسوق. لا تقوم السيدة المتقاعدة شريل في الغالب بهذه الرحلات، لأنها تكون متعبة. فهي تفضل البقاء في البيت مع الطفلة الصغيرة أو تذهب معها إلى ساحة اللعب، أو تقومان بزيارة أخت جيسي التي تسكن عند أقارب.

  • A woman standing in her kitchen (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    تنفس الصعداء في يوم مجهد

    تربية بنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات أمر يجهد امرأة عمرها 71 سنة. في الولايات المتحدة الأمريكية يزداد عدد الأجداد المرغمين على السهر من أجل تربية الأحفاد، لأن الأبوين مدمنان على المخدرات، لاسيما من خلال استعمال أفيونيات توجد أيضا في أدوية مهدئة. وتفيد دراسات أن 12 في المائة من الأطفال في ولاية أريزونا يعيشون لدى أقارب مثل الخالة شريل، وبينهم تسعة في المائة لدى الأجداد.

  • A teddy bear on a stack of papers (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    متاعب بيروقراطية وعدم مساواة

    بداية يوليو/ تموز الفائت 2018 دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة الأمريكية قانون يُراد منه مساعدة الأجداد الذين يسهرون على تربية أحفادهم. ومن بين الأشياء التي ينص عليها القانون تقديم معلومات حول حق التبني، والخدمات الاجتماعية ودعم التطبيب النفسي. لكن القانون لا يحل مشكلة تتمثل في أن أعضاء العائلة الذين يربون طفلا لا يحصلون على نفس الدعم المالي مثل الآباء بالتبني.

  • A girl sitting on the merry-go-round while an older woman stands beside her (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    قسط من المتعة

    جيسي كانت تخاف قبل جلوسها لأول مرة فوق أرجوحة على شكل خيل. عندما اشترت شريل التذاكر، سأل الرجل خلف الشباك عن جيسي. "إنها ابنتي"، أجابت شريل. وهي تعتقد أن والدة البنت ماتزال على قيد الحياة، لكنها لا تعرف أين وهل تخضع لإعادة تأهيل من المخدرات. والمرة الأخيرة تمت رؤيتها في الخريف الماضي.

  • Two pairs of feet: one of an older woman and one of a little girl (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    السهر على أن تستمر الحياة

    شريل تعلم أنه بسبب سنها لن تشهد جيسي وهي في سن الرشد. فهي تعاني من مشاكل صحية والحياة مع جيسي ترهقها ـ لكن ذلك يجلب لها أيضا الكثير من الفرح. شريل تعتقد أنه من المهم بالنسبة إلى البنت أن تكبر في حضن العائلة بدلا من أن تكبر عند غرباء. وإذا توفيت شريل، فإن ابنها، عم جيسي سيعتني بالصغيرة.

  • A woman holding a struggling girl at a table (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    أفراح الأحد

    يوم الأحد تذهب شريل وجيسي إلى الكنيسة. وجيسي صغيرة للمشاركة في القداس، لكنها تذهب إلى قداس الأطفال. بعدها تلتقيان مع أسر أخرى في قاعة البلدية. والكنسية تدعم شريل التي فقدت ثلاثة أزواج وابنا بسبب الإدمان على المخدرات. وجيسي هي أملها الأخير، تعتقد شريل.

  • A kid pushing a woman through her living room (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    دفع ماما إلى الأمام

    شريل تعاني من آلام ظهر مستمرة والتهاب المفاصل في اليدين وآلام النسا في الرجلين. وهي تضع حزاما لدعم الظهر من شأنه التقليل من الآلام، وتحتاج إلى أدوية مهدئة. ولا خيار آخر أمامها، لاسيما إن أرادت طفلة صغيرة اللعب معها ومشاكستها.

  • A group of people standing around a birthday cake (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    عيد ميلاد سعيد

    جيسي تحتفل بعيد الميلاد ـ أضحى عمرها ثلاث سنوات. وشريل استدعت فقط عددا قليلا من الضيوف، لكي لا تشعر البنت الصغيرة بالإجهاد. جيسي لها أخت وأخ: أختها الأكبر تعيش عند أخ شريل وزوجته اللذين لم يتمكنا من تربية طفلين. أما أخ جيسي الصغير فتبنته عائلة غريبة.

  • A girl lying on the floor surrounded by balloons (DW/E. Van Nes)

    المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

    مشاكل صحية

    قبيل شعور والدة جيسي بآلام الوضع كانت لا تزال تأخذ الميثامفيتامين. وعندما رأت جيسي نور الحياة كانت تصرخ وتبكي وترتعش ـ وهي أعراض تقليدية أثناء التخلص من المخدرات. منذ تلك اللحظة وجيسي تقاوم جملة من المشاكل الصحية، وهي تخضع للمراقبة الطبية لتفادي أضرار إضافية.


مختارات

المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها

شريل البالغة من العمر 71 عاما تبنت ابنة أختها جيسي البالغة من العمر ثلاث سنوات.الصغيرة رأت نور الحياة وهي مصابة بعدوى الإدمان على المخدرات من والدتها. أما الوالدة فقد اختفى كل أثر لها. قصة مصورة من فونيكس بولاية أريزونا. (07.08.2018)  

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وثائقي - الماريغوانا في الصيدليات  

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