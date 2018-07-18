قريباً في ألمانيا.. "جنسٌ ثالثٌ" في سجل الولادة

ذكر موقع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اليوم الأربعاء (15 أغسطس/ آب 2018)، وكذلك مصادر صحفية أخرى، أن الحكومة الألمانية طرحت مشروع قانون يعترف بجنس "مختلف" يكتب في سجل الولادة: (divers). وأضاف الموقع الألماني أنه حسب مشروع القانون، ستضاف خانة ثالثة في سجل المواليد بعنوان "مختلف" (divers) إلى جانب كل من خانتي ذكر وأنثى.

وأوضح موقع "زود دويتشه تسايتونغ"، أن الائتلاف الحاكم تجاوب مع قرار أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية العام الماضي، طالبت فيه بتشريع قانون "للجنس الثالث" أو "مختلف" (divers) بحلول نهاية السنة الحالية، فيما يتحتم قريباً إقرار مشروع القانون هذا في مجلس النواب.

وأشار نفس المصدر أن مواطنين من "الجنس الثالث" يخوضون من مدة طويلة معركة من أجل الاعتراف بهم، وأضاف أن قضاة المحكمة الدستورية أعطوا الحق للأشخاص "المختلفين" جنسياً، وأردف أن الأشخاص المعنيين تتراوح نسبتهم من 0.2 إلى 1 في المائة من مجموع السكان.

وفي نفس السياق، نقل موقع صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار عن وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي قولها "لا أحد يجب أن يتعرض للتمييز بسبب هويته الجنسية"، مشيرة إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية كان يجب حصوله منذ مدة طويلة، على حد قول الوزيرة الألمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي " SPD".

ر.م/ع.خ