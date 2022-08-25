قرعة ربع نهائي دوري الأبطال ـ بايرن يواجه سيتي والريال مع تشيلسي

ستكون المواجهة بين مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني الأبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بحسب القرعة التي سحبت اليوم الجمعة (17 مارس/ آذار) في مدينة نيون السويسرية.

وستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم التي أحرز لقبها بايرن 6 مرات آخرها عام 2020 فيما يبحث سيتي عن تتويجه الأول فيها.

لكنهما تواجها ثلاث مرات في دور المجموعات حيث تبادلا الفوز مواسم 2010-2011 (2-صفر لبايرن و2-صفر لسيتي) و2013-2014 (3-1 لبايرن و3-2 لسيتي) و2014-2015 (1-صفر لبايرن و3-2 لسيتي).

وعلق المدير الرياضي لبايرن لاعب الوسط البوسني السابق حسن صالحميدجيتش على مواجهة سيتي الذي سحق الفريق الألماني الآخر لايبزيغ 7-صفر في إياب ثمن النهائي بخماسية للنروجي إرلينغ هالاند، قائلاً "أحب عندما نلعب ضد الفرق الكبيرة لأن تركيز لاعبينا يكون كبيراً. إنه نهائي مصغر آخر"، في إشارة الى التخلص من المرشح بقوة للقب باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن النهائي.

مواجهة حاسمة

وستضع هذه المواجهة المدرب الإسباني لسيتي جوزيب غوارديولا ضد الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحرز معه لقب الدوري الألماني ثلاث مرات والكأس المحلية مرتين والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وتطرق صالحميدجيتش الى ذلك بالقول "سنجتمع ببيب غوارديولا في ميونيخ. إنها مواجهة رائعة، الأكثر إثارة في هذا الدور ربع النهائي".

وخلافاً للدور ثمن النهائي، كانت القرعة مفتوحة مع السماح بمواجهات بين أندية من نفس البلد وبين أندية كانت معاً في دور المجموعات، ما وضع ميلان الإيطالي بطل المسابقة سبع مرات في مواجهة مواطنه نابولي الذي فرض نفسه أحد أفضل الفرق في القارة العجوز هذا الموسم بتصدره الدوري المحلي بفارق 18 نقطة عن إنتر وبلوغه ربع نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وبعد تخلصه منليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهاباً 5-2 خارج الديار و1-صفر إياباً، يصطدم ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بفريق إنكليزي آخر هو تشلسي في إعادة لنصف نهائي موسم 2020-2021 حين خرج الفريق اللندني منتصراً (1-1 و2-صفر) وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز النادي الملكي ذهاباً خارج أرضه 3-1 وتأهل الى نصف النهائي رغم خسارته إياباً في ملعبه 2-3 بعد التمديد.

وكانت مباراة الإياب ملحمية، إذ وبعدما فاز ذهاباً بثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة، وجد ريال نفسه متخلفاً إياباً بثلاثية نظيفة ما عنى خروجه من المسابقة.

لكنه قلص الفارق 1-3 قبل 10 دقائق على النهاية بفضل البرازيلي رودريغو الذي جر الفريقان الى التمديد، ممهداً الطريق أمام بنزيمة ليفرض نفسه بطلاً مجدداً بتسجيله الهدف الثاني الذي كان كافياً لبلوغ المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي النهائي على حساب فريقه السابق.

ديربي ميلانو في نصف النهائي

وسيكون إنتر، آخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا البرتغالي في إعادة لنهائي 1965 حين توج "نيراتسوري" بلقبه الثاني توالياً بفوزه 1-صفر.

وعلق نائب رئيس إنتر نجمه السابق الأرجنتيني خافيير زانيتي على القرعة بالقول "الأمر الأهم أنه من الجميل دائماً التواجد هنا" في ربع النهائي الذي بلغه الفريق الإيطالي للمرة الأولى منذ 2012 على غرار جاره اللدود ميلان.

وفي حال تجاوز إنتر وميلان ربع النهائي سيصطدمان ببعضهما في الدور نصف النهائي التي سحبت قرعته أيضاً.

ولن تكون المرة الأولى التي يلتقي فيها الجاران على صعيد دوري الأبطال، إذ تواجها في نصف نهائي موسم 2002-2003 حين تأهل ميلان الى النهائي بتعادله ذهاباً 1-1 في لقاء احتسب على أرض إنتر (يلعبان على نفس الملعب) وإياباً صفر-صفر في طريقه للفوز على مواطنه الآخر يوفنتوس في النهائي، وربع نهائي موسم 2004-2005 حين فاز ميلان ذهاباً وإياباً 3-صفر و2-صفر في طريقه الى النهائي الذي خسره أمام ليفربول بركلات الترجيح بعد تعادلهما 3-3 في لقاء أنهى الفريق الإيطالي شوطه الأول متقدماً 3-صفر في أسطنبول.

تقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 11 و12 نيسان/أبريل والإياب في 18 و19 منه، على أن يقام الدور نصف النهائي الذي سيجمع الفائز من ريال-تشلسي بالفائز من سيتي-بايرن، في 9 و10 أيار/مايو ذهاباً و16 و17 منه إياباً.

ويقام النهائي في العاشر من حزيران/يونيو على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، رويترز)