قرعة دوري الأبطال: مواجهات ثأرية بين فرق القمة في أوروبا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال لكرة القدم اليوم الجمعة (19 مارس/ آذار 2021) عن مواجهتين ناريتين في إعادة لمباراتين نهائيتين من آخر ثلاثة مواسم، وذلك عندما يلتقي بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب مع وصيفه باريس سان جرمان الفرنسي، وريال مدريد الاسباني مع ليفربول الانجليزي في إعادة لنهائي العام 2018.
كما يلتقي في الدور ذاته مانشستر سيتي الانكليزي مع بوروسيا دورتموند الالماني وتشيلسي الانجليزي مع بورتو البرتغالي.
وأقيمت ظهر الجمعة في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) قرعة الدور نصف النهائي حيث يلتقي الفائز من مواجهة العملاق البافاري وسان جرمان مع سيتي أو دورتموند، فيما يتواجه في المباراة الأخرى من المربع الذهبي الفائز من مواجهة ليفربول وريال مدريد مع بورتو أو تشيلسي.
عودة إلى التنافس الطبيعي
وبعد اعتماد نظام الإقصاء من مباراة واحدة اعتباراً من ربع النهائي الموسم الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا إثر توقف المسابقة وخوض غمار بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، تعود هذا الموسم المسابقة الأعرق أوروبيا إلى النظام القديم على الرغم من الغياب المستمر للجماهير عن مدرجات الملاعب.
وكان بايرن ميونيخ حقق اللقب الموسم الماضي بفوزه على فريق العاصمة الفرنسية الذي كان يشرف عليه الالماني توماس توخل في النهائي بهدف نظيف حمل توقيع الفرنسي كينغسلي كومان، لذا تعتبر المباراة ثأرية لسان جرمان الذي سيسعى لإسقاط خصمه بإشراف مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.
سيسعي نيمار ورفاقه إلى تعويض خسارة نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، عندما يواجهون من جديد بايرن ميونيخ في ربع نهائي الموسم الحالي
ولا يزال بايرن ميونيخ الفريق الوحيد من دون خسارة في دوري الابطال منذ بداية الموسم الماضي، حيث حقق 18 انتصارًا مقابل تعادل واحد.
كما ستتجدد المواجهة بين ريال مدريد وليفربول بعد نهائي العام 2018 في العاصمة الأوكرانية كييف عندما خرج النادي الملكي فائزًا 3-1 ليحقق لقبه الثالث عشر في البطولة معززًا رقمه القياسي، في مباراة شهدت خروج المصري محمد صلاح مصابًا بكتفه إثر تدخل من المدافع المخضرم سيرخيو راموس.
إلا أن ليفربول نفض عنه غبار هذه الهزيمة ليحقق في العام التالي لقبه السادس في البطولة القارية الأسمى على حساب توتنهام بنتيجة 2-صفر على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد.
صلاح سيواجه راموس من جديد في دوري أبطال أوروبا. فهل يثأر لما حدث في نهائي 2018
غوارديولا يواجه هالاند
أما مانشستر سيتي الباحث عن لقب قاري أول في تاريخه بقيادة المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا فسيواجه الموهبة النرويجية الخارقة إرلينغ هالاند الذي تربطه تقارير بالانتقال إلى الفريق الانجليزي الموسم المقبل، عندما يلتقي مع دورتموند المتوج بلقبه الوحيد عام 1997.
ورغم أن تشلسي بطل العام 2012 حظي ربما بالمنافس الأسهل وهو لم يخسر في 13 مباراة في جميع المسابقات منذ وصول توخل على رأس الجهاز الفني، إلا أن عليه أن يكون حذراً أمام بورتو الذي أقصى البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاءه في يوفنتوس الايطالي في أكبر مفاجآت الدور ثمن النهائي.
النرويجي الخارق إرلينغ هالاند قوة لن يستهان بها في مواجهة دورتموند مع مانشستر سيتي
مواعيد مباريات ربع ونصف النهائي
وسيغيب أي ممثل لإيطاليا عن الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ العام 2016، كما سيشهد هذا الدور غياب النجمين رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي للمرة الاولى منذ العام 2005.
ويقام الدور ربع النهائي في 6 و7 نيسان/ أبريل ذهاباً و13 و14 منه إياباً، على أن تقام مباريات نصف النهائي في 27 و28 نيسان/ أبريل ذهابا و4 و5 أيار/ مايو إيابا.
ويحتضن ملعب "أتاتورك" الأولمبي في اسطنبول المباراة النهائية في 29 أيار/مايو.
ومن المتوقع أن تتأثر المباريات بتداعيات قيود السفر المفروضة في العديد من البلدان الاوروبية للحد من تفشي فيروس كورونا كما حصل في الدور ثمن النهائي، حيث خاضت العديد من الاندية مبارياتها البيتية في ملاعب محايدة.
ص.ش/ز.أ.ب (أ ف ب)
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
بايرن ميونيخ - يحقق موسم الثلاثية
استطاع بايرن ميونيخ تحقيق الثلاثية هذا الموسم، في مواجهة مع باريس سان جيرمان المدجج بنجميه نيمار ومبابي. ويعتمد بايرن على القدرات الهجومية الرائعة للفريق بقيادة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والشاب سيرج غنابري والمخضرم توماس مولر، وكذلك في ظل الروح العالية وروح الفريق التي يتسم بها بايرن بإشراف مدربه هانز فليك وحرسه المخضرم قائد الفريق مانويل نوير.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
بايرن في عام الجائحة!
لم يتأثر نادي بايرن ميونيخ بأجواء وباء كورونا، بل أظهر قدرات عالية في التكيف مع ظروف الجائحة، إذ فاز بكل المباريات التي خاضها بعد عودة الدوري المحلي والأوروبي. لكن جماهير البافاري التي حرمت في الجزء الأخير من هذا الموسم، من متابعة المباريات مباشرة في الملاعب، تظل وفية لمعشوقها. في الصورة بعض مشجعي بايرن أمام أليانز أرينا قبل مباراة جمعته في الثامن من مارس آذار بنادي أوغسبورغ.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
جيل غنابري يطمح لمعانقة المجد مع بايرن
سيرج غنابري أحد أبرز صانعي انتصار بايرن على ليون الفرنسي، في نصف النهائي لدوري الأبطال، هو واحد من جيل ذهبي من الشبان الطامحين في تحقيق المجد مع بايرن في هذا الموسم. ويشكل بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز مع غنابري ونيكلاس زوله وجوشوا كيميش وكينغسلي كومان وليون غوريتسكا الآن مجموعة رئيسية من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 24 أو 25 عاماً.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
فوز بطعم "لقب البطولة"
بفوزه الكاسح على برشلونة ميسي، ثمانية أهداف لاثنين، أكد بايرن ميونيخ مضيه قدما في هذا الموسم نحو نهائي أبطال أوروبا، بقيادة جيل جديد من النجوم، ومدربه هانز فليك الذي يطمح لقيادة بايرن إلى النجاح في لشبونة بعدما تعرض الفريق لأربعة إخفاقات لاذعة في المربع الذهبي للبطولة نفسها خلال السنوات القليلة الماضية وبالتحديد في 2014 و2015 و2016 و2018.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
"البطل" الذي لم يقهر في دوري الأبطال
في دوري أبطال أوروبا، حقق بايرن الفوز في جميع المباريات العشر من هذا الموسم، مسجلا 42 هدفا: ثلاثة أهداف نظيفة ضد ليون وثمانية (8-2) في مرمى برشلونة وسبعة فاز بها على توتنهام الإنجليزي (7-2) في دور المجموعات وأهداف الفوز الساحق 6 - صفر على فريق ريد ستار بلغراد في دور المجموعات أيضا. كما حقق الفريق الفوز 7-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام تشيلسي الإنجليزي في الدور الثاني (دور الستة عشر).
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
قصة بايرن مع "ذات الأذنين"
منذ انطلاق دوري الأبطال عام 1955 (كأس أبطال الأندية آنذاك) خاض بايرن ميونيخ، عشر مباريات نهائية، وإذا نجح في التتويج بلقبه السادس الأحد 23 أغسطس/ آب 2020، فسيعادل رقم ليفربول الانجليزي مع ستة ألقاب في المركز الثالث وراء ريال مدريد الاسباني حامل الرقم القياسي (13 لقبا) وميلان الايطالي مع 7. وأحدث تتويج لبايرن بـ "ذات الأذنين" سنة 2013 مع جيل فرانك ريبيري وآرين روبن ومانويل نوير وتوماس مولر.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
الكأس للمرة العشرين
توج بايرن بلقب كأس ألمانيا مطلع يوليو/ تموز الماضي عبر الفوز الساحق على باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جرت بدون جمهور. وحسم بايرن لقب الكأس للمرة العشرين ونال ثنائية الدوري والكأس للمرة الـ 13 بجانب فوزه باللقب المحلي الخمسين في تاريخه.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا
قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
بداية مخيبة
استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
استعادة التوازن
في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
تعادل مُـر
في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
سقوط مفاجئ
تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
خماسية مذلة
سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
إقالة كوفاتش
بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
مدرب مؤقت
عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
بداية رائعة
في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
اقتراب من الصدارة
واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
الصعود للقمة
في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
رد الصاع
واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
توسيع الفارق والاقتراب من اللقب
نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.
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في موسم استثنائي.. بايرن يحقق حلم الفوز بالثلاثية
ماكينة أهداف
تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م/ م.س