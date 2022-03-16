قرعة دوري الأبطال: تشيلسي البطل يواجه ريال مدريد في ربع النهائي

أوقعت قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تشيلسي اللندني حامل اللقب في مواجهة ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 13 لقبا.

وتعتبر المباراة ثأرية لريال مدريد الذي خرج على يد تشلسي بالذات في الدور نصف النهائي الموسم الماضي (1-1 في مدريد ثم 2-صفر في لندن) في طريقه لإحراز اللقب القاري الثاني في تاريخه في المسابقة الأهم بفوزه على جاره مانشستر سيتي 1-صفر.

وكان تشلسي تخطى بسهولة منافسه الفرنسي ليل في ثمن النهائي بفوزه عليه ذهابا وايابا 2-صفر ثم 2-1.

في المقابل، أطاح ريال مدريد بأحد أبرز الفرق المرشحة لإحراز اللقب وهو باريس سان جرمان الفرنسي، فبعد خسارته أمام فريق العاصمة الفرنسية على ملعب "بارك دي برانس" صفر-1 ذهابا، قلب تخلفه صفر-1 في الشوط الأول إيابا بثلاثة أهداف لهدافه الفرنسي كريم بنزيمة في نصف الساعة الأخير.

ويضم ريال مدريد لاعبين قادمين من تشلسي في السنوات الأخيرة هما حارس المرمى تيبو كورتوا والجناح البلجيكي إدين هازار البعيد عن مستواه هذا الموسم، كما أن مدرب فريق العاصمة الإسبانية الإيطالي كارلو انشيلوتي سبق له الإشراف على تدريب تشلسي عام 2009 وقاده إلى إحراز الثنائية المحلية في موسمه الأول معه قبل أن يقال من منصبه في الموسم الثاني بعد خروج فريقه خالي الوفاض.

وبعد أن أخرج مانشستر يونايتد الانجليزي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتوجه أتلتيكو مدريد إلى المدينة الانجليزية الشمالية ليواجه الطرف الآخر مانشستر سيتي. كما واجه أتلتيكو مدريد فريقا انجليزيا آخر يبعد عن مدينة مانشستر نحو 50 كلم وهو ليفربول في دور المجموعات وخسر أمامه ذهابا وإيابا 2-3 وصفر-2.

ولم يتوج أي من الفريقين بلقب هذه المسابقة، فخسر مانشستر سيتي نهائي العام الماضي في المرة الوحيدة التي بلغ فيها المباراة النهائية، أما اتلتيكو فسقط عند الحاجز الأخير ثلاث مرات أعوام 1974 و2014 و2016.

بايرن ميونيخ في مواجهة سهلة على الورق أمام فياريال..لكن حذاري من الاستهتار

كان يحذر من الاستهتار بفياريال

في المقابل، رأفت القرعة بالعملاقين البافاري بايرن ميونيخ والانجليزي ليفربول حيث أوقعتهما في مواجهة فريقين في متناولهما اقله على الورق وهما فياريال الإسباني وبنفيكا البرتغالي.

وكان فياريال حقق نتيجة لافتة في إياب ثمن النهائي بإلحاقه هزيمة قاسية بيوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في تورينو بعد تعادلهما ذهابا 1-1. كما أنه توج بطلا للدوري الأوروبي الموسم الماضي بفوزه على مانشستر يونايتد الانجليزي بركلات الترجيح.

وإذا كان الفريق البافاري يعتمد على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هذا الموسم برصيد 12 هدفا، فإن فياريال يعتمد على خبرة مدربه أوناي ايمري القارية الذي توج بالدوري الأوروبي 4 مرات مع إشبيلية.

وحذر الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ وحارسه السابق أوليفر كان من مغبة الاستهتار بفياريال وقال "أظهر فياريال كل الإمكانيات التي يتمتع بها من خلال إخراجه يوفنتوس. وبالتالي يتعين علينا الحذر والمحافظة على أعلى درجة من التركيز. يجب ألا يظن أحد بأن المباراتين ستكون سهلتين".

أما بنفيكا، فأخرج بدوره أياكس أمستردام الهولندي بالفوز عليه في عقر داره إيابا 1-صفر بعد تعادلهما 2-2 في لشبونة.

هـ.د/خ.س (أ ف ب، رويترز)