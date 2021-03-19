قرعة دوري الأبطال: بايرن يواجه برشلونة وميسي يواجه غوارديولا

أجريت في مدينة إسطنبول التركية اليوم الخميس (26 أغسطس/ آب 2021) مراسم سحب قرعة الدور الأول (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 / 2022.

وأوقعت القرعة باريس سان جرمان الفرنسي مع مانشستر سيتي الإنكليزي في المجموعة الأولى، في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي الذي حسمه رجال الإسباني بيب غوارديولا. لكن هذه المرة سيكون سان جرمان مسلّحاً بنجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي القادم من برشلونة الإسباني.

وحل برشلونة مع بايرن ميونيخ في المجموعة الخامسة، فيما وقع أتلتيكو مدريد بطل الليغا مع ليفربول الإنكليزي في المجموعة الثانية.

وفيما يلي القرعة الكاملة لدور المجموعات:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي وباريس سان جرمان ورازن بال شبورت لايبزيغ وكلوب بروج.

المجموعة الثانية: أتليتيكو مدريد وليفربول وبورتو وميلان.

المجموعة الثالثة: سبورتنغ لشبونة وبروسيا دورتموند وأياكس أمستردام وبشيكتاش.

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان وريال مدريد وشاختار دونيتسك وشريف تيراسبول.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ وبرشلونة وبنفيكا ودينامو كييف.

المجموعة السادسة: فياريال ومانشستر يونايتد وأتلانتا ويانغ بويز.

المجموعة السابعة: ليل وإشبيلية وسالزبورغ وفولفسبورغ.

المجموعة الثامنة: تشيلسي ويوفنتوس وزينيت سان بطرسبرغ ومالمو.

مشاهدة الفيديو 01:40 شارك نجم ميسي يسطع في باريس إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yrPM ميسي يتطلع لمساعدة فريقه الجديد باريس سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا

جوائز الأفضل في أوروبا

وعلى هامش القرعة جرى الإعلان عن جوائز الأفضل في أوروبا لعام 2020-2021. وفاز جورجينيو لاعب وسط تشيلسي وإيطاليا بجائزة أفضل لاعب في أووربا. وفاز اللاعب المولود في البرازيل والبالغ عمره 29 عاما بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع فريقه تشيلسي وبطولة أوروبا 2020 مع منتخب بلاده إيطاليا هذا العام. واستحق جورجينهو الجائزة متفوقا على منافسيه البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي والفرنسي نغولو كانتي زميله الآخر لتشيلسي.

وفازت أليكسيا بوتيلاس نجمة برشلونة الإسباني، والمتوجة مع فريقها بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

وفاز الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، والمتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا ، بجائزة أفضل مدرب كرة قدم في أوروبا بالموسم الماضي لعام 2020-2021.

وفاز الإسباني لويس كورتيس المدرب السابق لبرشلونة الإسباني بجائزة أفضل مدرب كرة قدم نسائية في أوروبا بعدما قاد برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا للكرة النسائية، قبل استقالته من تدريب الفريق.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)