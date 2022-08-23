 قرض النقد الدولي لمصر: سعر الجنيه يهوي وانتعاش في البورصة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قرض النقد الدولي لمصر: سعر الجنيه يهوي وانتعاش في البورصة

أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق مع مصر على تسهيل تمويل مدته 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحبا بتحرك السلطات نحو "مرونة دائمة لأسعار الصرف"، بينما تهاوى سعر الجنيه مجددا.

الجنيه المصري مقابل الدولار.. نزول مستمر

الجنيه المصري مقابل الدولار.. نزول مستمر

أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد  الدولي في مصر إيفانا هولار، اليوم الخميس (27 أكتوبر/تشرين الأول) التوصل لاتفاق مع مصر لمدة ستة أشهر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية.

مختارات

في مصر تتراكم جبال الديون الخارجية التي وصل حجمها إلى أكثر من 145 مليار دولار. رغم ذلك تحاول الحكومة الحصول على مزيد من القروض لمواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة لأكثر من سبب، ما مخاطر المزيد من الاقتراض وهل من سبيل لتجنبه؟

"نموت مبكرا ونحصل على تعليم أقل ودخلنا ينخفض"؛ تراجع كبير في ظروف المعيشة رصده مؤشر التنمية الصادر عن الأمم المتحدة. وخبراء يخشون المزيد من التدهور والاستعداد لما هو أسوأ، ويقدمون توصيات للسيطرة على الوضع.

وقالت هولار، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، بثتها القنوات المصرية، إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال الصندوق في بيان إن من المتوقع أن يحفز الترتيب حزمة تمويل كبيرة لأجل عدة سنوات، بما في ذلك حوالي خمسة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2023، مما يعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.

وأشارت إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.

بدوره، قال مدبولي إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن "أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة"، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة، الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.

ومن أهداف البرنامج كذلك حسب المتحدث "تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص".

مسائيةDW  : ماذا بعد "تعويم" الجنيه المصري؟

تراجع جديد للجنيه

وتزامنا مع الاتفاق، أفادت بيانات رفينيتيف اليوم الخميس بأن الجنيه المصري تراجع 15.7 بالمئة لأدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار، وذلك بعدما أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس. وسجل الجنيه 22.75 جنيه للدولار.

وبعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، قال البنك المركزي إنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 14.25 بالمئة وسعر الإيداع لليلة واحدة إلى 13.25 بالمئة لتثبيت توقعات التضخم واحتواء ضغوط الطلب.

كما شهدت البورصة المصرية قفزة بنحو أربعة بالمئة في منتصف تعاملات اليوم الخميس، وبحلول الساعة 1059 بتوقيت جرينتش، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو أربعة في المئة إلى 10974 نقطة مقابل 10553 نقطة في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف "سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن".

وفاقمت الحرب في أوكرانيا من فواتير القمح والنفط في مصر، كما وجهت ضربة للسياحة الوافدة من اثنتين من كبرى أسواقها وهما أوكرانيا وروسيا. والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة للبلاد.

ووفقا لبيانات رسمية، فقد تسارع التضخم الرئيسي إلى 15 بالمئة في أيلول/سبتمبر على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.

وقال البنك المركزي اليوم إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في آذار/مارس بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر كانون الأول.

وتسببت التوجيهات، التي كانت تهدف للحفاظ على الدولارات الشحيحة، في تباطؤ كبير لتدفقات مختلف الواردات من السلع الاستهلاكية إلى المكونات الصناعية، وتركت بعض السلع الأساسية عالقة في الموانئ.

ع.ا/خ.س (د ب أ، رويترز)

  • زبون يدفع عملة ورقية بفيمة 5 يورو

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    ألمانيا.. التسوق بات مكلفا

    أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في ألمانيا وهو ما أثر على المستهلكين. ففي مارس/ آذار، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981. وبالنسبة للعقوبات، تبدي الحكومة الألمانية حرصا على المضي قدما في فرض حظر على الفحم الروسي، لكنها لم تتخذ قرارا بعد حيال حظر الغاز والنفط الروسي.

  • سيارات تصطف أمام محطة وقود في نيروبي

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    كينيا.. ازدحام أمام محطات الوقود

    شهدت محطات الوقود في العاصمة الكينية نيروبي ازدحاما كبيرا مع شعور الناس بارتفاع سعر الوقود بشكل كبير، مع عدم توفره جراء الحرب فضلا عن تداعياتها على أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير. وقد أعرب سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، عن بالغ قلقه إزاء الأمر أمام مجلس الأمن، إذ أجرى مقارنة بين الوضع في شرق أوكرانيا والأحداث التي شهدتها أفريقيا عقب الحقبة الاستعمارية.

  • عمال في مخبر في اسطنبول

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    تركيا.. تأمين إمدادات القمح

    تعد روسيا من أكبر منتجي القمح في العالم. وبسبب الحظر على الصادرات الروسية، ارتفع سعر الخبز في دول عدة ومنها تركيا. كما أدت العقوبات الدولية إلى تعطيل سلاسل التوريد. وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في العالم، لكن بسبب الغزو الروسي لا تستطيع كييف شحن الإمدادات من موانئها المطلة على البحر الأسود.

  • عامل في سوق جميلة، أحد أسواق الجملة في بغداد

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    العراق.. ارتفاع كبير في أسعار القمح

    يعمل هذا العامل في سوق جميلة، أحد أسواق الجملة في بغداد. ارتفعت أسعار القمح في العراق إلى معدلات قياسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وبما أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على نسبة 30 بالمائة من تجارة القمح في العالم، فلم يكن العراق بمنأى عن تأثير العقوبات. ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت موقفا محايدا من الأزمة الأوكرانية، إلا أن الملصقات المؤيدة لبوتين باتت محظورة في البلاد.

  • محل لبيع المواد الغذائية في القاهرة

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    مصر.. رفوف ممتلئة وأسواق خالية

    تضررت مصر بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا فقد أصبحت بعض الأسواق خالية رغم أن الأسواق تكون مزدحمة عادة وتشهد رواجا في شهر رمضان. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 بالمائة.

  • رجل يجر اسطوانة غاز في مدينة أريانا التونسية

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    تونس ..مخاوف من أزمة هجرة

    ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز والخبز في تونس إلى معدلات مذهلة بسبب الحرب في أوكرانيا ليواجه مهد "الربيع العربي" حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجة جديدة من الهجرة؟

  • سيارات أمام محطة وقود في صنعاء

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    اليمن.. السير على الأقدام

    أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أجور النقل في اليمن، وهو ما دفع البعض إلى السير على الأقدام بدل ركوب السيارة. ففي الأسابيع الأولى للحرب، ارتفعت أسعار الوقود فتضاعف سعر التنقل من 100 ريال إلى 200 ريال يمني. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي في مارس/ آذار الماضي من تدهور الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في اليمن في ظل حاجة قرابة 17,4 مليون شخص إلى مساعدات فورية.

  • محتجون في ليما عاصمة بيرو

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    بيرو.. موجة احتجاجات

    اندلعت مظاهرات ووقعت اشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في العاصمة ليما التي شهدت موجة من احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، خاصة مع تفاقم الأزمة مع اندلاع حرب أوكرانيا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وزيادة حدتها، فرض الرئيس بيدرو كاستيلو حظر تجول وأعلن حالة الطوارئ بشكل مؤقت. لكن مع انتهاء سريان حالة الطوارئ، خرجت مظاهرات جديدة في البلاد.

  • محتجون في محافظة كولومبو في سريلانكا

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    سريلانكا.. حالة طوارئ

    عصفت بسريلانكا أيضا موجة احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن تزايدت حدتها مع محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام المقر الخاص للرئيس غوتابايا راجاباكسا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، أعلن راجاباكسا حالة الطوارئ، داعيا في الوقت نفسه الهند والصين إلى مساعدة بلاده في تأمين احتياجاتها الغذائية.

  • محتجون في غلاسكو- اسكتلندا

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    اسكتلندا.. المظاهرات تصل أوروبا

    شهدت اسكتلندا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، كما نظمت النقابات العمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة مظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. وعقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسعار، لكن الحرب في أوكرانيا زادت الوضع سوءً.

  • وجبات سمك وبطاطا مقلية في أحد مطاعم برايتون

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    بريطانيا.. ارتفاع أسعار الأسماك

    يعد طبق "السمك مع البطاطا المقلية" من الأطباق المفضلة والشعبية في بريطانيا، إذ يتم تناول حوالي 380 مليون حصة من السمك ورقائق البطاطس في المملكة المتحدة كل عام. بيد أن العقوبات الصارمة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار السمك الأبيض المستورد من روسيا فضلا عن زيادة أسعار زيت الطهي والطاقة. وقد وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة 6.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي.

  • شخص يعبئ الطحين في نيجيريا

    عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس

    نيجيريا.. اغتنام الفرصة

    يقوم هذا التاجر بتعبئة الدقيق لإعادة بيعه في منطقة إيبافو بنيجيريا. وتسعى نيجيريا منذ زمن طويل لتقليل اعتمادها على استيراد المواد الغذائية. فهل يمكن أن توفر الحرب في أوكرانيا الفرصة لنيجيريا لتقليل استيرادها للمواد الغذائية؟ وفي هذا السياق، دشن أليكو دانغوت، أغنى رجل في نيجيريا وأحد أثرياء إفريقيا، مؤخرا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد فيما يحدوه الأمل في سد حاجة نيجيريا من الأسمدة.


مواضيع ذات صلة

July 21, 2016 - Egypt - The Egyptian pound dropped again against the dollar on the black market on 21 July 2016, extending its recent decline despite central bank efforts to close the gap between demand and supply in the dollar-starved economy. Egypt, which relies heavily on imports, is facing a shortage in foreign currency inflows after a 2011 uprising drove tourists and foreign investors away, causing the country s reserves to tumble to $16.56 billion from $36 billion. A black market for dollars has sucked up liquidity from the banking system while the central bank kept the pound artificially strong and rationed dollars through weekly auctions, putting a strain on foreign reserves. Egypt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 July 21 2016 Egypt The Egyptian Pound dropped Again against The Dollars ON The Black Market ON 21 July 2016 extending its Recent decline despite Central Bank Efforts to Close The CAP between Demand and Supply in The Dollars Starved Economy Egypt Which relies heavily ON Imports IS Facing a shortage in Foreign Currency inflows After a 2011 Uprising Drove tourists and Foreign Investors Away causing The Country S Reserves to tumble to $ 16 56 Billion from $36 Billion a Black Market for Dollars has sucked up Liquidity from The Banking System while The Central Bank Kept The Pound artificially Strong and reckon Rationed Dollars Through Weekly Auctions Putting a Strain ON Foreign Reserves Egypt PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

تحليل: مخاطر زيادة الاقتراض في مصر وفرص تجنبه 23.08.2022

في مصر تتراكم جبال الديون الخارجية التي وصل حجمها إلى أكثر من 145 مليار دولار. رغم ذلك تحاول الحكومة الحصول على مزيد من القروض لمواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة لأكثر من سبب، ما مخاطر المزيد من الاقتراض وهل من سبيل لتجنبه؟

9.5.2022, Kairo, Ägypen, CAIRO, EGYPT - MAY 9: A worker on a bike delivers Egyptian traditional 'Baladi' bread from a bakery in Sayeda Zeinab neighborhood to bread stands on May 9, 2022 in Cairo, Egypt. Last month, Egypt introduced price controls on commercially sold bread in response to the rising price of wheat. Egypt imports 80% of its wheat supply from Russia and Ukraine, whose production and export have been disrupted by the invasion. (Photo by Roger Anis/Getty Images)

مصرـ ما هي التبعات المحتملة لاستقالة محافظ البنك المركزي المفاجئة؟ 18.08.2022

بدون تحديد أسباب، غادر طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري بشكل مفاجئ قبل اجتماع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، فكيف يرى خبراء الاقتصاد تبعات الاستقالة وهل يمكن أن تمهد الطريق أمام قدر أكبر من مرونة أسعار الصرف؟

04.07.2016*** Kurz nach Sonnenuntergang, nachdem das erste Mahl des Tages eingenommen und das Fasten gebrochen wurde, füllen sich in der islamischen Altstadt von Kairo die Gassen und Straßen. Die Menschenverbringen dann den Abend gemeinsam mit Shoppen, wie auf diesem Markt, oder einfach bei Getränken und weiterem Essen in einem Restaurant oder Cafe, aufgenommen am 04.07.2016. Im neunten Monat des islamischen Mondkalenders begeht die muslimische Welt den Fastenmonat Ramadan. Im Verlauf dieses Monats darf ein gläubiger Muslim tagsüber keine feste Nahrung und keine Flüssigkeiten zu sich nehmen, er sollte ebenfalls nicht rauchen und sexuelle Enthaltsamkeit üben. Ramadan ist der Monat der seelischen Läuterung und inneren Reinigung, man besinnt sich mehr auf Allah und übt Selbstdisziplin und Vergebung anderen gegenüber. Das Fasten während dieses Monats gilt als eine der fünf Säulen des Islam, die das alltägliche Leben eines Muslims regeln und bestimmen und soll den Muslimen die Leiden und Schwierigkeiten von Ärmeren, Flüchtlingen oder Obdachlosen vor Augen führen. So gilt der Monat Ramadan nicht nur als physische Übung, sondern dient auch der Reinigung der Seele. Der Ramadan endet mit dem Fest des Fastenbrechens, dem Id Al-Fitr. Foto: Matthias Tödt | Verwendung weltweit

تحليل: تحديات الاقتصاد المصري والنمو المستدام في عام 2022 17.01.2022

تنمو قطاعات اقتصادية مصرية بقوة تخفف من نسبة البطالة، غير أن نقاط ضعف كثيرة كارتفاع الأسعار والمديونية العالية والعراقيل الكثيرة في وجه القطاع الخاص تطرح تحديات كبيرة أمامه، فيما يلي نظرة على هذه التحديات وأهمية تجاوزها.