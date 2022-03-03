قرض أوروبي لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو

أعلنت وزارة المالية التشيكية أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الجمعة (التاسع من سبتمبر/أيلول 2022) على قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (نحو خمسة مليارات دولار) لأوكرانيا، لمساعدتها في مواصلة تشغيل المدارس والمستشفيات وغيرها من المهام الحكومية في الوقت الذي تكافح فيه الغزو الروسي.

وهذا القرض، الذي ستدعمه ضمانات من الدول الأعضاء في الاتحاد، هو جزء من حزمة إجمالية بقيمة تسعة مليارات يورو تم الإعلان عنها في أيار/مايو. وتم إرسال المليار يورو الأولى بالكامل مطلع آب/أغسطس.

وقال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانجورا، الذي استضاف وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ اليوم الجمعة، في بيان، إن الاجتماعات التالية ستقرر كيفية تقسيم الثلاثة مليارات يورو المتبقية من الحزمة إلى قروض أو منح.

وزير الدفاع الأمريكي: التقدم الأوكراني "مشجع"

ميدانيا، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة إن القوات الأوكرانية تحقق بعض النجاح في عملياتها في خاركيف وخيرسون.

وأعلن جنرال أوكراني أمس الخميس (الثامن من سبتمبر/أيلول 2022) أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 700 كيلومتر مربع من الأراضي في الجنوب وفي منطقة خاركيف شرقي البلاد، حيث تقدمت لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا داخل الخطوط الروسية واستعادت أكثر من 20 قرية.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي في براغ: "نرى نجاحا في خيرسون الآن، ونرى بعض النجاح في خاركيف وهذا أمر مشجع للغاية".

وأعلن أوستن أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا، أثناء اجتماعه مع وزراء دفاع آخرين في ألمانيا لمناقشة سبل مواصلة دعم أوكرانيا على المدى الطويل.

وبتقديم أحدث المساعدات العسكرية، يصل إجمالي المساعدة الأمنية الأمريكية لأوكرانيا إلى 15.2 مليار دولار منذ أن تولى بايدن منصبه في كانون الثاني/يناير 2021.

هـ.د/ خ.س (رويترز، د ب أ)